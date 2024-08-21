В Германии открывается выставка "Другая Россия"21 августа 2024 г.
В Музее Баухауса в Веймаре в среду, 21 августа, открывается выставка "Другая Россия" ("Das andere Russland"), посвященная "Мемориалу" - одной из старейших правозащитных организаций России, созданной еще в Советском Союзе. Ожидается, что в церемонии открытия примет участие российский правозащитник Олег Орлов, освобожденный в результате недавнего обмена заключенными между Россией и Западом.
Выставка освещает историю "Мемориала" и его приверженность демократическим ценностям. Экспозиция дает понять, что российские правозащитники не дадут себя запугать и продолжат свою деятельность - на благо свободной от тоталитаризма России.
Как говорится на сайте музея, "есть еще одна Россия" и "эта Россия нуждается в нашей солидарности". Главные экспонаты выставки - оригинальные свидетельства репрессий и сопротивления из архивов "Мемориала".
Коротко об обществе "Мемориал"
Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал" или "Международный Мемориал" - неправительственная организация, созданная для исследования политических репрессий в СССР в 1992 году в Москве. Ему предшествовала московская общественная группа "Мемориал", возникшая в 1987 году.
В 2021 году решением Мосгорсуда были ликвидированы российские юридические лица "Международного Мемориала" и Правозащитного центра "Мемориал". В 2022 году Нобелевский комитет присудил "Мемориалу" премию мира.