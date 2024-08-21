В Германии открывается выставка "Другая Россия"

На сайте веймарского музея говорится, что "еще одна Россия" нуждается в поддержке. Открывающаяся выставка посвящена правозащитному обществу "Мемориал".

В Музее Баухауса в Веймаре в среду, 21 августа, открывается выставка "Другая Россия" ("Das andere Russland" ), посвященная "Мемориалу" - одной из старейших правозащитных организаций России, созданной еще в Советском Союзе. Ожидается, что в церемонии открытия примет участие российский правозащитник Олег Орлов, освобожденный в результате недавнего обмена заключенными между Россией и Западом.

Правозащитник Олег Орлов: "Я очень хочу вернуться в Россию" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Выставка освещает историю "Мемориала" и его приверженность демократическим ценностям. Экспозиция дает понять, что российские правозащитники не дадут себя запугать и продолжат свою деятельность - на благо свободной от тоталитаризма России.

Как говорится на сайте музея, "есть еще одна Россия" и "эта Россия нуждается в нашей солидарности". Главные экспонаты выставки - оригинальные свидетельства репрессий и сопротивления из архивов "Мемориала".

Коротко об обществе "Мемориал"

Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал" или "Международный Мемориал" - неправительственная организация, созданная для исследования политических репрессий в СССР в 1992 году в Москве. Ему предшествовала московская общественная группа "Мемориал", возникшая в 1987 году.

В 2021 году решением Мосгорсуда были ликвидированы российские юридические лица "Международного Мемориала" и Правозащитного центра "Мемориал". В 2022 году Нобелевский комитет присудил "Мемориалу" премию мира.