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В Германии открывается выставка "Другая Россия"

Вера Фридрих
21 августа 2024 г.

На сайте веймарского музея говорится, что "еще одна Россия" нуждается в поддержке. Открывающаяся выставка посвящена правозащитному обществу "Мемориал".

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Музей Баухауса в Веймаре
Музей Баухауса в Веймаре - место проведения выставки о "Мемориале"Фото: Sylvio Dittrich/imageBROKER/picture alliance

В Музее Баухауса в Веймаре в среду, 21 августа, открывается выставка "Другая Россия" ("Das andere Russland"), посвященная "Мемориалу" - одной из старейших правозащитных организаций России, созданной еще в Советском Союзе. Ожидается, что в церемонии открытия примет участие российский правозащитник Олег Орлов, освобожденный в результате недавнего обмена заключенными между Россией и Западом.

Правозащитник Олег Орлов: "Я очень хочу вернуться в Россию"

Выставка освещает историю "Мемориала" и его приверженность демократическим ценностям. Экспозиция дает понять, что российские правозащитники не дадут себя запугать и продолжат свою деятельность - на благо свободной от тоталитаризма России.

Как говорится на сайте музея, "есть еще одна Россия" и "эта Россия нуждается в нашей солидарности". Главные экспонаты выставки - оригинальные свидетельства репрессий и сопротивления из архивов "Мемориала". 

Коротко об обществе "Мемориал"

Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал" или "Международный Мемориал" - неправительственная организация, созданная для исследования политических репрессий в СССР в 1992 году в Москве. Ему предшествовала московская общественная группа "Мемориал", возникшая в 1987 году. 

В 2021 году решением Мосгорсуда были ликвидированы российские юридические лица "Международного Мемориала" и Правозащитного центра "Мемориал". В 2022 году Нобелевский комитет присудил "Мемориалу" премию мира.

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