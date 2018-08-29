 Венеция-2018: немецкий лауреат ″Оскара″ нацелен на победу | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.08.2018

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Культура и стиль жизни

Венеция-2018: немецкий лауреат "Оскара" нацелен на победу

Лауреаты прошлых лет и потенциальные обладатели голливудской кинопремии представляют свои новые работы в Венеции. Среди фаворитов на получение "Золотого льва" - немецкий режиссер.

Кадр из нового фильма фон Доннерсмарка Работа без авторства (Werk ohne Autor)

Кадр из нового фильма фон Доннерсмарка "Работа без авторства" (Werk ohne Autor)

Старейший в мире кинофестиваль предпочитает превосходную степень не только в эпитетах по отношению к своему почтенному возрасту. В этом году программу 75-го по счету киносмотра в Венеции открывает фильм самого молодого кинематографиста, когда-либо получавшего "Оскар" в категории "лучший режиссер": Дэмьен Шазелл представляет свой новый фильм "Человек на Луне" (First Man). Удастся ли режиссеру повторить свой успех двухгодичной давности, когда его романтическая трагикомедия "Ла-Ла Ленд" (La La Land) также в Венеции отправилась в триумфальное шествие по миру?

Кадр из фильма First Man

Кадр из фильма "First Man"

Биографическая драма "Человек на Луне" основана на книге Джеймса Р. Хэнсена "Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга" и повествует о судьбе американского астронавта. Роль легендарного покорителя космоса играет Райан Гослинг - один из самых популярных голливудских актеров своего поколения.

С претензией на Голливуд

Венеция стала трамплином, от которого "отталкиваются" фавориты гонки за престижными голливудскими трофеями. Об этом на фестивальном Лидо разговоры идут уже не первый год. Старейший фестиваль мира нашел для себя новое амплуа и новую функцию, весьма немаловажную в контексте глобальной киноиндустрии. Кстати, американская фэнтезийная мелодрама "Форма воды" (The Shape of Water ), получившая четырех "Оскаров" в прошлом сезоне, также впервые была представлена на Лидо.

Контекст

Немцы любят отдыхать в своей стране. В Германии достаточно мест, не менее красивых и романтических, чем популярные заграничные достопримечательности. (20.08.2018)

Эти картины, вышедшие в Германии в прошлом году, получили восторженные отзывы от зрителей и кинокритиков. DW рассказывает о фильмах, которые действительно заслуживают внимания. (02.01.2017)

История кино – это и история дебютных фильмов. Но не всегда удачный старт, даже увенчанный "Оскаром", дает гарантии на успешную карьеру. (02.02.2018)

Кинотриллер молодого режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка о реалиях бывшей ГДР и деятельности спецслужб страны завоевал высшую награду Американской киноакадемии. (26.02.2007)

В том, что в Венеции проходят премьерные показы фильмов с участием голливудских звезд, есть как плюсы, так и минусы. Преимуществом является то, что в программе кинофестиваля появляются картины таких всемирно любимых режиссеров, как Пол Гринграсс, Джулиан Шнабель и братья Коэны. Менее приятным побочным эффектом "оскаропомешательства" Венеции можно считать то, что заслуженного внимания лишаются неамериканские картины, если они не считаются потенциальными претендентами на "Оскара" в категории "лучший фильм на иностранном языке".

Немецкий участник конкурса в Венеции-2018

В этой связи очень радостным является тот факт, что в этом году в конкурсной программе значится Флориан Хенкель фон Доннерсмарк (Florian von Donnersmarck). Немецкий режиссер аристократического происхождения, постановщик триллера "Жизнь других" (Das Leben der Anderen), получившего "Оскар" в 2007 году, представляет в Венеции свой новый фильм "Работа без авторства" (Werk ohne Autor).

За свою 45-летнюю жизнь фон Доннерсмарк снял всего три полнометражных фильма. Его дебютная картина "Жизнь других", рассказывающая о тотальном государственном контроле во времена ГДР, стала обладателем премии "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке". Вторым фильмом режиссера была романтическая комедия "Турист" с Джонни Деппом и Анджелиной Джоли, вышедшая на экраны в 2010 году и не вызвавшая большого фурора. И вот теперь - снова немецкая тема: третий полнометражный игровой фильм фон Доннерсмарка обращается к истории Германии. В основу сюжета положена вымышленная биография деятеля культуры, родившегося в 1930-е годы. Через его судьбу фильм рассказывает об отголосках нацистского прошлого Германии в повседневной послевоенной жизни ГДР и ФРГ.

Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Еще один участник гонки за "Золотым львом" на Лидо - венгр Ласло Немеш. Он автоматически входит в число фаворитов. Режиссер драмы о Холокосте "Сын Саула"(Saul fia), выигравшей "Оскар" в "иностранной номинации" в 2016 году, представляет в Венеции свой новый фильм "Закат" (Sunset).

В конкурсе фигурирует всего одна женщина-режиссер - Дженнифер Кент из Австралии с фильмом "Соловей" (The Nightingale). При этом на Лидо представлено шесть фильмов Netflix, причем три картины претендуют на "Золотого льва". После того, как Каннский кинофестиваль закрыл свой конкурс для потокового производителя фильмов и сериалов, их появление на Лидо вызвало громкие споры.

Работ российских авторов в этом году в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля нет. 

Смотрите также:

Венеция - 2017

  • Сцена из фильма Форма воды / The Shape of Water

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Форма воды" / The Shape of Water

    Фильм "Форма воды" (The Shape of Water) получил главный приз Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва". Это фэнтези. В нем действуют человек-амфибия, сотрудники сверхсекретной лаборатории, шпионы КГБ, немая уборщица и ее чересчур говорливая подруга. Поставил фильм мексиканский кинорежиссер Гильермо дель Торо. Главные женские роли исполнили Сэлли Хокинс (слева) и Октавиа Спенсер.

  • Актриса Сара Адлер (фильм Фокстрот / Foxtrot)

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Фокстрот" / Foxtrot

    Особого приза жюри удостоен "Фокстрот" / Foxtrot - второй фильм израильского режиссера Самуэля (Шмуэля) Маоза, копродукция с участием Германии. Это фильм о войне, смерти, противостоянии, но главное - об отношениях поколений. "Фокстрот" - позывной блокпоста, на котором служит один из главных героев, а также саундтрек фильма. Главную женскую роль исполнила Сара Адлер (на снимке).

  • Ксавье Легран

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Опекунство" / Jusqu’à la garde

    Молодой французский актер, режиссер и сценарист Ксавье Легран признан на Венецианском фестивале лучшим режиссером за фильм "Опекунство". Он удостоен "Серебряного льва" за фильм о разводе и его тяжелых последствиях.

  • Сцена из фильма Три рекламных щита на границе Эббинга, штат Миссури / Three Billboards outside Ebbing, Missouri

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури" / Three Billboards outside Ebbing, Missouri

    Лучшим сценарием признан сценарий Мартина Макдонаха. Три рекламных щита на границе Эббинга (штат Миссури), давшие название его фильму, поставила 50-летняя Милдред Хайес, чтобы заставить шерифа городка найти убийцу ее дочери. Надписи на щитах - обвинение в адрес полиции. Исполнительницу главной роли Фрэнсис Макдорманд называют в числе главных претендентов на "Оскара".

  • Шарлотта Рэмплинг - обладательница приза за лучшую женскую роль

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Ханна" / Hannah

    Шарлотта Рэмплинг (в центре) получила приз Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме "Ханна". Он рассказывает историю пожилой женщины, муж которой попал в тюрьму. Она упорно отрицает его очевидную вину. Эту драму об одиночестве и потере чувства реальности снял Андреа Паллаоро.

  • Камел Эль Баша - обладатель приза за лучшую мужскую роль

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Оскорбление" / L´Insulte

    Ливанец Камел Эль Баша получил приз за лучшую мужскую роль в фильме "Оскорбление". Сюжет почти анекдотичен: Тони, ливанский христианин, поливает цветы на балконе, и вода капает на голову проходившего внизу палестинца Яссера. Но это не комедия, а драма. Скандал эскалирует, и дело доходит не только до суда, но почти до новой гражданской войны в Ливане.

  • Сцена из фильма Субурбикон/ Suburbicon

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Субурбикон"/ Suburbicon

    И еще о нескольких фильмах фестиваля, которые вызвали большой интерес. Действие этого происходит в 1950-е годы. Субурбикон - провинциальный американский городок. Образцово-показательный, как и семья Лодж. Мужа- бухгалтера играет Мэтт Деймон, жену - Джулианна Мур. Но идиллии приходит конец. Сценарий трагикомедии с элементами черного юмора написали в 1986 году братья Коэны, снял фильм Джордж Клуни.

  • Сцена из фильма Мама! / Mother!

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Мама!" / Mother!

    В фильме "Мама!" / Mother! тоже появляются незваные гости. Но это не трагикомедия, а психотриллер с элементами фильма ужасов. Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем (на снимке) сыграли семейную пару, живущую в старом викторианском особняке, который они пытаются отремонтировать. В ленте Даррена Аронофски снялись также Эд Харрис и Мишель Пфайффер.

  • Сцена из фильма Мектуб, любовь моя: Песнь первая / Mektoub, My Love Canto

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Мектуб, любовь моя: Песнь первая" / Mektoub, My Love Canto Uno

    "Мектуб, любовь моя: Песнь первая" – фильм о любви и о кино. Он рассказывает историю сценариста, который приезжает из Парижа отдохнуть в свой родной городок на море. Снял фильм французский режиссер с тунисскими корнями Абделатиф Кешиш, которому, чтобы финансировать новый фильм, пришлось продать "Золотую пальмовую ветвь", полученную в Каннах за "Жизнь Адель" в 2013 году.

  • Сцена из фильма Короче / Downsizing

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Короче" / Downsizing

    Фильм "Downsizing" ("Короче") американского режиссера Александра Пэйна - комедия с элементами фантастики. Пол Сафранек, герой Мэтта Деймона, соглашается на необычный эксперимент: его уменьшают в размерах. Цель - существенно сэкономить семейный бюджет. В фильме снялась целая плеяда известных актеров: Кристен Уиг, Кристоф Вальц, Алек Болдуин, Лора Дерн.

  • Сцена из фильма Людской поток / Human Flow

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Людской поток" / Human Flow

    Документальный фильм "Людской поток" / Human Flow снимался около года в более чем двух десятках стран мира. Он рассказывает о глобальной проблеме - проблеме беженцев. Сделал его известный китайский художник Ай Вэйвэй.

  • Сцена из фильма Война / Krieg

    Главные фильмы Венецианского кинофестиваля

    "Война" / Krieg

    Фильм "Война" / Krieg показывали в Венеции вне конкурса. Но критики отметили его как великолепный образец молодого немецкого кино. Рик Остерман рассказывает историю человека, который после смерти сына становится отшельником. Он живет одиноко в домике в горах - до тех пор, пока его не начинают терроризовать и не втягивают в затяжную и изнурительную войну.

    Автор: Ефим Шуман


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