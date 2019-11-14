Венецианская комиссия: Делегация РФ может работать в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не обязана подвергать сомнению полномочия всей делегации России из-за того, что в ее состав входят депутаты, избранные с учетом голосов граждан аннексированного Крыма. Это следует из заключения Венецианской комиссии Совета Европы, принятого 6 декабря, во время сессионного заседания в Венеции. Хотя международное право обязывает все государства и международные организации не признавать аннексию прямо или косвенно, это не накладывает четкого обязательства на ПАСЕ отказать в подтверждении полномочий делегации страны, осуществляющей аннексию, говорится в документе.

Этот вывод эксперты Совета Европы подготовили по запросу регламентного комитета ПАСЕ, направленного в Венецианскую комиссию в июне 2019 года. Запрос был подготовлен после того, как депутаты ПАСЕ во время летней сессии поддержали возвращение делегации России в ассамблею без продления срока действия санкций, которые были наложены на РФ из-за аннексии Крыма.

Венецианская комиссия напомнила об аннексии Крыма

Тогда группа депутатов от Украины и Великобритании заявила о намерении обжаловать полномочия российской делегации по процедурным вопросам, указывая на то, что делегация РФ не является легитимной, поскольку в ее состав входят депутаты, избранные по общенациональному избирательному округу, включающему территорию аннексированного Крыма.

Аннексия является незаконным актом, нарушающим принципы неиспользования силы, территориальной целостности государства и невмешательства во внутренние дела другой страны, отмечает Венецианская комиссия. Она также напоминает о международном обязательстве государств не признавать аннексию.

Что касается проведения Россией общенациональных выборов на аннексированной территории Крыма, то "это идет вразрез с принципом международного права". В то же время в выводе Венецианской комиссии подчеркивается: "Организация государством выборов на территории, аннексированной им, не может отменить незаконность аннексии". Такие выборы не могут быть признаны "свободными и честными, даже если их результаты представляют реальное отражение мнения избирателей".

Учитывать принцип пропорциональности

Принимая во внимание эти факты, обязательство ПАСЕ - не признавать аннексию, действительно влияет на решение о подтверждении полномочий национальной делегации государства, осуществляющего аннексию, признает Венецианская комиссия.

Однако эксперты считают, что при принятии решения о ратификации полномочий делегации, в состав которой входят депутаты, избранные по общенациональному избирательному округу, включающему аннексированную территорию, следует учитывать то, насколько существенным является влияние голосов жителей оккупированной территории на окончательные результаты выборов. Эксперты СЕ предлагают при этом руководствоваться "принципом пропорциональности".

Перед началом зимней сессии ПАСЕ, в январе, каждая страна подает в секретариат ассамблеи список членов своей национальной делегации, полномочия которой должны быть подтверждены или оспорены по существенным основаниям или по процедурному вопросу. После заключения Венецианской комиссии в январе 2020 года права российской делегации в ПАСЕ по процедурному вопросу уже не могут быть обжалованы.

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