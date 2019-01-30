 Венесуэльская оппозиция призывает армию перейти на сторону народа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.01.2019

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Мир

Венесуэльская оппозиция призывает армию перейти на сторону народа

На многотысячных акциях протеста в Венесуэле оппозиционеры обращаются к армии с призывом не стрелять в восставших. Между тем президент Мадуро побывал на военных маневрах.

Митинги оппозиции в Венесуэле

В Венесуэле продолжаются массовые многотысячные демонстрации сторонников оппозиции. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. "Армия, верни себе достоинство", - гласит лозунг на одном из плакатов, который использовали оппозиционеры во время акций в среду, 30 января. На митинге в университете Каракаса армию призвали присоединиться к народу.

Контекст

В случае падения социалистического режима Мадуро РФ может понести серьезные экономические убытки. Но вовсе не из-за возможной экспроприации "Роснефти" или невозврата кредитов. (24.01.2019)

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Карикатурист Сергей Елкин - о возможной реакции Николаса Мадуро, который за последние годы получил немало кредитов и инвестиций из РФ. (24.01.2019)

Между тем самопровозглашенный временный глава Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" – призвал он на выступлении в среду.

Президент США Дональд Трамп написал в среду в своем Twitter, что говорил по телефону с Гуайдо и поздравил его с "историческим вступлением в должность президента". Митинги и протесты в стране он назвал "борьбой за свободу". Между тем Николас Мадуро в среду присутствовал на военных маневрах в Каракасе. Он со своей стороны пытается удержать армию, присягнувшую ему в верности, под контролем.

Председатель парламента объявил себя и.о. президента

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Временным главой Венесуэлы Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия, ряд государств Европы. 28 января Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничительные меры подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

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Загадочная запись в блокноте Джона Болтона, или Есть ли у США план по Венесуэле

  • Столкновения демонстрантов с полицией в Каракасе 20 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    "Долой диктатуру!"

    "Каприлеса - в президенты!" - требуют демонстранты в городах Венесуэлы. Толчком к началу протестов послужило решение финансового ведомства страны запретить лидеру оппозиции Энрике Каприлесу заниматься политической деятельностью в течение ближайших 15 лет. Многие уверены, что власти хотят от него избавиться, ведь у оппозиционера есть серьезные шансы на победу на президентских выборах в 2018 году.

  • Участник демонстрации в клубах слезоточивого газа

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Плохая видимость

    Слезоточивый газ на улицах Каракаса уже стал обычным явлением: применяя его, силовики пытаются бороться с протестующими. Только в апреле в ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли девять человек - в том числе 13-летний подросток и 17-летний студент. 19 апреля на акцию протеста, которую организаторы назвали "Мать всех маршей", вышли сотни тысяч жителей страны.

  • Двое демонстрантов укрываются в канализации

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Убежище в канализации

    Эти двое демонстрантов укрылись от полицейских в канализации. То, что ситуация в стране в ближайшие дни или недели нормализуется, крайне маловероятно. На днях президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен увеличить численность народных дружин со 100 до 500 тысяч человек, причем каждый новый дружинник получит оружие.

  • Каприлес пытается отдышаться после того, как полиция применила по отношению к демонстрантам слезоточивый газ.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Оружие для 500 тысяч человек

    "Венесуэла нуждается не в оружии, а в продуктах и медикаментах", - заявил лидер оппозиции Энрике Каприлес в ответ на обещание президента Мадуро вооружить 500 тысяч человек. На фото: Каприлес пытается отдышаться после того, как полиция применила по отношению к демонстрантам слезоточивый газ.

  • Булочная в Каракасе, разгромленная в ходе акции протеста 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Пустые полки в магазинах

    В Венесуэле уже несколько лет подряд наблюдается дефицит продуктов питания, а также нехватка лекарств и многих других товаров. Эту булочную 19 апреля разгромили протестующие. Между тем жители страны уже давно привыкли к пустым полкам в супермаркетах и длинным очередям.

  • Демонстранты бросают камни в сотрудников полиции, Каракас, 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Мадуро: Демонстранты - это террористы

    Большинство жителей Венесуэлы уже сыты такой ситуацией по горло. Однако президент страны, у которой самые крупные запасы нефти на планете, не желает брать на себя ответственность за затяжной экономический кризис. Он утверждает, что Венесуэла стала жертвой заговора, спланированного США, и называет демонстрантов террористами.

  • Митинг сторонников Николаса Мадуро в Каракасе, 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Призрак социалистической революции

    В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Угроза эскалации конфликта

    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


Контекст

Венесуэла на грани гражданской войны

Несколько недель в Венесуэле продолжаются протесты против президента страны Николаса Мадуро. В ходе столкновений с полицией несколько демонстрантов погибли, сотни - арестованы. (22.04.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Загадочная запись в блокноте Джона Болтона, или Есть ли у США план по Венесуэле  

Сто тысяч литров за доллар: почему в Венесуэле самый дешевый бензин в мире  

Борьба за власть в Венесуэле  

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Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва назвал Мадуро "узурпатором" и потребовал честных и свободных выборов.

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