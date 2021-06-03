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Венера

Dieses von der NASA zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Planeten Venus, erstellt mit Daten der Raumsonde Magellan und des Pioneer Venus Orbiter. Die US-Raumfahrtbehörde NASA plant zwei neue Missionen zum Nachbarplaneten Venus. «DaVinci+» und «Veritas» sollen im Zeitraum zwischen 2028 und 2030 von der Erde in Richtung des zweitinnersten Planeten des Sonnensystems aufbrechen. +++ dpa-Bildfunk +++

NASA представило две миссии по изучению Венеры 03.06.2021

Задача миссии DAVINCI+ - исследование атмосферы Венеры, а VERITAS - картирование поверхности. NASA выделило на подготовку каждой миссии по 500 млн долларов. Обе запланированы на 2028-2030 годы.
Человек-лев

"Венера Швабская" и другие находки из немецких пещер (фотогалерея) 10.04.2021

Эти пещеры в Баден-Вюртемберге, где нашли "Венеру Швабскую", человека-льва и другие произведения первобытных людей, имеют статус памятников Всемирного наследия.

Le printemps (The spring or La primavera) Detail - Zephyr saisissant au vol la nymphe Chloris vetue d'un voile transparent et, a cote, Flore vetue de sa robe a fleurs - Peinture de Alessandro di Mariano dei Filipepi dit Sandro Botticelli (1445-1510) 1477-1478 Dim : 203x314 cm Florence, Galerie Des Offices (Uffizi) ©Luisa Ricciarini/Leemage | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Может ли TikTok показывать высокое искусство 04.08.2020

Петрарка домогается Лауры, "Медуза" превращает коварный COVID-19 в камень, богиня Венера просит соблюдать дистанцию, - почему музеи переходят на платформу TikTok.
Marble statue of Aphrodite of Milos known as Venus de Milo from the Island of Milos, Cyclades, Greece - La Venus de Milo Sculpture representant Aphrodite en marbre. 100 avant JC. Dim. 2,02 m. Provenant de l'ile de Milos en Grece Paris, musee du Louvre ©Luisa Ricciarini/Leemage | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

10 шедевров, найденных случайно: Венера Милосская и другие 08.04.2020

Ровно 200 лет назад греческий крестьянин и французский моряк нашли знаменитую статую Венеры Милосской. И это не единственная сенсационная случайная находка такого рода.
ABD0038_20150922 - WIEN - ÖSTERREICH: ZU APA0199 VOM 22.9.2015 - Die Venus von Willendorf aufgenommen am Dienstag, 22. September 2015, im neuen Venuskabinett des Naturhistorischen Museums (NHM) in Wien. Die rund elf Zentimeter große, altsteinzeitliche Venus von Willendorf wurde am 27. August 1908 in Willendorf in der Wachau entdeckt und ist 29500 Jahre alt, also etwa 4.500 Jahre älter als bisher gedacht. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER - 20150922_PD0878 |

Не порнография: Facebook расцензурил Венеру 01.03.2018

На протяжении десятков тысяч лет доисторической красавице не приходилось стыдиться своей наготы. Но потом появился Facebook…

Überreste einer Elfenbeinplastik aus dem Aurignacien (drei kleine Fragmente im Bild) werden am 21.11.2017 im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle/Saale (Sachsen-Anhalt) neben einer Kopie der Venus vom Hohle Fels gezeigt. Die etwa 34.000 Jahre alten Fragmente aus Breitenbach im Burgenlandkreis lassen sich laut Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt einer eiszeitlichen Frauenfigur zuweisen und ebenso mühelos in vollständig erhaltene Figuren, wie sie aus dem Hohle Fels in der Schwäbischen Alb bekannt sind, einpassen. (Hinweis: Foto zur redaktionellen Verwendung im Rahmen der Berichterstatung) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Немецкие ученые изучают эротику каменного века 28.11.2017

Уникальными артефактами древности считаются находки, сделанные в Германии. Некоторые из них по нынешним представлениям можно было бы отнести к порнографии.
Löwenmensch Yvonne Mühleis LAD: (c) LAD, Y. Mühleis

Швабские пещеры - объект Всемирного наследия 10.07.2017

Пещеры Швабского Альба в 2017 году стали шестым объектом Всемирного наследия ЮНСЕКО в Баден-Вюртемберге.

##GEMEINFREI### Künstler: Sandro Botticelli (1445–1510) Titel Deutsch: Geburt der Venus. Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:La_naissance_de_V%C3%A9nus.jpg&filetimestamp=20050428093255 Diese Bild- oder Mediendatei ist gemeinfrei, weil ihre urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für alle Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 100 Jahren oder weniger nach dem Tod des Urhebers.

Супермодель кисти Боттичелли 01.10.2015

Картина Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", как и ее героиня, давно уже стала культовой. Почему?

Супермодель кисти Боттичелли 01.10.2015

Картина Сандро Боттичелли "Рождение Венеры" давно стала культовой, как и ее "героиня". Почему?
Die Venus vom Hohlen Fels steht am 12.05.2014 in Blaubeuren (Baden-Württemberg) in einer Vitrine. Die aus Elfenbein bestehende Statue gilt mit ca. 40.000 Jahren als die älteste Menschendarstellung und wird künftig im Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren dauerhaft zu sehen sein. Foto: Stefan Puchner/dpa

У "Венеры Швабской" появилась конкурентка 24.07.2015

Семь лет тому назад немецкие археологи обнаружили древнейшее до сих пор скульптурное изображение человека. Но дама, судя по новым находкам, не является единственной в своем роде.
(ACHTUNG: VERÖFFENTLICHUNGSSPERRFRIST 19:00 UHR) Eine aus Mammutelfenbein geschnitzte Frauenstatuette wird am Mittwoch (13.05.2009) in Tübingen der Öffentlichkeit vorgestellt. Die sogenannte Venus wurde bei Ausgrabungen im Jahr 2008 in der Hohle Fels-Höhle bei Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) entdeckt. Die Figur ist der Eberhard Karls Universität Tübingen zufolge die älteste Wiedergabe eines Menschen und eines der ältesten Beispiele für figürliche Kunst weltweit. Foto: Marijan Murat dpa/lsw +++(c) dpa - Report+++

"Венера Швабская" приобрела постоянную прописку 12.05.2014

Разрешен многолетний спор о том, где выставлять древнейшее из всех известных до сих пор скульптурное изображение человека.
Eine Nahaufnahme eines mit Punkten bemalten Steins, fotografiert am Dienstag (08.11.2011) im Schloss Hohentübigen in Tübingen. Archäologen haben auf der Schwäbischen Alb die ältesten bislang bekannten Überreste von Malerei in Mitteleuropa gefunden. Die vier bemalten Steine aus der Höhle Hoher Fels bei Schelklingen seien rund 15000 Jahre alt, sagte Archäologe Nicholas Conrad. Foto: Michele Danze dpa/lsw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Менструальный календарь времен палеолита? 16.11.2011

Что общего между самым старым в мире секс-символом, первым музыкальным инструментом и древнейшим рисунком Центральной Европы? Место находки - горный массив Швабский Альб.
ACHTUNG SPERRFRIST 25.07.2011, 16.00 Uhr - Elisabeth (Camilla Nylund) performing during a rehearsal of the opera 'Tannhaeuser' in Bayreuth, Germany (pictured on 15 July 2011). The 100th Bayreuth Festival opens on 25 July 2011. The one-month festival is Germany's most prestigious culture event and devoted to operas by Richard Wagner. Photo: David Ebener dpa/lby (ATTENTION: BLOCKING PERIOD! Do not use earlier than 25 July 2011, 16:00 CET)

"Тангейзер" против системы: премьера в Байройте 26.07.2011

Беременная Венера. Элизабет, растворяющаяся в цистерне для переработки отходов. Тангейзер в трусах. Видео, демонстрирующее оплодотворение яйцеклетки. Премьера Байройтского фестиваля обещала скандал, но все обошлось…
Tina Rothkamm mit ihrer Tochter Amira auf der italienischen Insel Lampedusa am 08.03.2011. Die Deutsche war mit ihrer Tochter aus Tunesien vor ihrem Ex-Mann geflohen und wartet auf ihren Flug nach Deutschland. Die Insel Lampedusa ist bereits seit Jahren Anlaufpunkt für Flüchtlinge aus Tunesien.

Венера из пены морской: немка бежала из Туниса в Европу в лодке с нелегальными мигрантами 09.03.2011

На контрабандистском корабле вместе с беженцами из охваченного беспорядками Туниса до Италии добралась гражданка ФРГ Тина Роткамм, а вместе с ней - дочь, которую она уже много лет безуспешно пыталась вывезти из страны.
These two images, respectively taken by the NASA/ESA Hubble Space Telescope in ultraviolet and by the NASA Galileo mission in infrared, show the complex cloud system on Venus. At the cloud top, the atmosphere rotates at a formidable velocity, with wind speeds of up to 360 kilometres per hour. Venus Express is designed to study the cloud system and what mechanisms cause this 'zonal super-rotation'.

На воздушном шаре вокруг Венеры 01.07.2010

Хотя Венера - самая близкая к нам планета, ученые знают о ней пока недостаточно. Плотная облачность и экстремальные условия на поверхности крайне затрудняют исследования. Теперь эксперты предложили необычный выход.
This image provided by NASA Nov. 12, 2008 shows the northern polar region of Saturn showing both the aurora and underlying atmosphere, seen at two different wavelengths of infrared light as captured by NASA’s Cassini spacecraft. According to NASA scientists Saturn has its own unique brand of aurora that lights up the polar cap, unlike any other planetary aurora known in our solar system. This odd aurora revealed itself to one of the infrared instruments on NASA's Cassini spacecraft. Auroras are caused by charged particles streaming along the magnetic field lines of a planet into its atmosphere. Particles from the sun cause Earth's auroras. Many, but not all, of the auroras at Jupiter and Saturn are caused by particles trapped within the magnetic environments of those planets. (AP Photo/NASA

Юпитер, Сатурн и компания: магнитосферные загадки 11.08.2009

На прошедшем в Кёльне симпозиуме обсуждались проблемы, касающиеся природы и особенностей магнитных полей газовых планет-гигантов Солнечной системы и их спутников.
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