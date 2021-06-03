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Задача миссии DAVINCI+ - исследование атмосферы Венеры, а VERITAS - картирование поверхности. NASA выделило на подготовку каждой миссии по 500 млн долларов. Обе запланированы на 2028-2030 годы.
Эти пещеры в Баден-Вюртемберге, где нашли "Венеру Швабскую", человека-льва и другие произведения первобытных людей, имеют статус памятников Всемирного наследия.
Петрарка домогается Лауры, "Медуза" превращает коварный COVID-19 в камень, богиня Венера просит соблюдать дистанцию, - почему музеи переходят на платформу TikTok.
Ровно 200 лет назад греческий крестьянин и французский моряк нашли знаменитую статую Венеры Милосской. И это не единственная сенсационная случайная находка такого рода.
На протяжении десятков тысяч лет доисторической красавице не приходилось стыдиться своей наготы. Но потом появился Facebook…
Уникальными артефактами древности считаются находки, сделанные в Германии. Некоторые из них по нынешним представлениям можно было бы отнести к порнографии.
Пещеры Швабского Альба в 2017 году стали шестым объектом Всемирного наследия ЮНСЕКО в Баден-Вюртемберге.
Картина Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", как и ее героиня, давно уже стала культовой. Почему?
Картина Сандро Боттичелли "Рождение Венеры" давно стала культовой, как и ее "героиня". Почему?
Семь лет тому назад немецкие археологи обнаружили древнейшее до сих пор скульптурное изображение человека. Но дама, судя по новым находкам, не является единственной в своем роде.
Разрешен многолетний спор о том, где выставлять древнейшее из всех известных до сих пор скульптурное изображение человека.
Что общего между самым старым в мире секс-символом, первым музыкальным инструментом и древнейшим рисунком Центральной Европы? Место находки - горный массив Швабский Альб.
Беременная Венера. Элизабет, растворяющаяся в цистерне для переработки отходов. Тангейзер в трусах. Видео, демонстрирующее оплодотворение яйцеклетки. Премьера Байройтского фестиваля обещала скандал, но все обошлось…
На контрабандистском корабле вместе с беженцами из охваченного беспорядками Туниса до Италии добралась гражданка ФРГ Тина Роткамм, а вместе с ней - дочь, которую она уже много лет безуспешно пыталась вывезти из страны.
Хотя Венера - самая близкая к нам планета, ученые знают о ней пока недостаточно. Плотная облачность и экстремальные условия на поверхности крайне затрудняют исследования. Теперь эксперты предложили необычный выход.
На прошедшем в Кёльне симпозиуме обсуждались проблемы, касающиеся природы и особенностей магнитных полей газовых планет-гигантов Солнечной системы и их спутников.
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