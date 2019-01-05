 Венгрия не кормит мигрантов, которым отказано в убежище | Новости из Германии о Европе | DW | 03.05.2019

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Европа

Венгрия не кормит мигрантов, которым отказано в убежище

Венгерские власти не дают продукты питания ожидающим высылки мигрантам, утверждают в ООН. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что Будапешт нарушает международное право.

Транзитная зона для беженцев в Венгрии

Транзитная зона для беженцев в Венгрии

Венгрия, по данным ООН, целенаправленно отказывается предоставлять продовольствие беженцам, ходатайства об убежище которых были отклонены. За период начиная с августа 2018 года имеется прямая информация не менее чем о 21 подобном случае, заявили в пятницу, 3 мая, в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве.

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Ожидавшие высылки беженцы до пяти дней были лишены питания. Таким образом, правительство Виктора Орбана нарушает международное право, указывают сотрудники управления.

Хотя Венгрия и разрешила беженцам, которым отказано в убежище, покинуть страну в направлении Сербии, но мигранты при этом рискуют нарушить как венгерские распоряжения о высылке, так и сербские законы.

Уже в сентябре прошлого года комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обвинила власти в Будапеште в том, что они не дают продукты питания мигрантам, содержащимся в транзитных зонах. Несмотря на заверения отказаться от подобной практики, судя по всему, ситуация не изменилась, заявила представитель комиссариата ООН по правам человека Равина Шамсадани. По ее словам, исключения делаются только для беременных и кормящих женщин.

В начале текущей недели правительство Венгрии заявило в официальном блоге, что не несет ответственности за беженцев, которым было отказано в убежище, или за людей, которые не ходатайствовали о нем. Все остальные мигранты, по уверениям властей в Будапеште, получают продуты питания.

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    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


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