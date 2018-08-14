 Вена вновь признана самым благоприятным для жизни городом | Новости из Германии о Европе | DW | 13.03.2019

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Европа

Вена вновь признана самым благоприятным для жизни городом

Столица Австрии в десятый раз подряд признана самым комфортным для жизни городом. В десятку самых благоприятных городов также вошли Мюнхен, Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне.

Столица Австрии Вена

Столица Австрии Вена

В десятый раз подряд австрийская столица Вена возглавила мировой рейтинг городов по качеству жизни. Всего в первую десятку рейтинга, опубликованного в среду, 13 марта, консалтинговым агентством Mercer, вошли восемь европейских городов, три из них находятся в Германии.

Контекст

В Германии опубликован "Атлас велосипедного климата". (20.02.2015)

Три немецких города вошли в десятку самых комфортных для жизни и работы городов мира. DW приводит результаты нового рейтинга. (26.02.2016)

Эксперты оценивали города по 39 критериям, в том числе учитывались ситуация на рынке недвижимости, политическая стабильность, возможности для досуга и уровень преступности и загрязнения воздуха. На втором месте после Вены расположился Цюрих, третье место поделили  Мюнхен, канадский Ванкувер и новозеландский Окланд. Кроме того, в десятке самых комфортных городов оказались Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне. Всего в рейтинге перечислен 231 город.

Москва в рейтинге Mercer уже не первый год занимает 167-е место. Киев улучшил свой рейтинг, поднявшись на три позиции со 176-го места и обогнав таким образом Санкт-Петербург, у которого 174-е место. Наименее благоприятным для жизни городом эксперты Mercer признали столицу Ирака Багдад.

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  • Сидней и Базель

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Десятое место

    Сразу два города, но с разных континентов - швейцарский Базель (справа) и австралийский Сидней (слева) - разделили десятое место. Аналитики консалтинговой компании Mercer проанализировали уровень жизни в более чем 200 городах по 39 критериям. По мнению экспатов, все эти факторы играют ключевую роль для человека, переехавшего в новый город из-за работы.

  • Копенгаген

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Девятое место

    В десятку лидеров попал и Копенгаген. Если в общем рейтинге столица Дании заняла девятое место, то в рейтинге по показателю "инфраструктура" она оказалась на четвертом.

  • Женева

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Восьмое место

    В десятке лидеров Швейцария представлена тремя городами. Женева расположилась на восьмом месте.

  • Франкфурт-на-Майне

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Седьмое место

    Три немецких города расширяют границы немецкоязычного пространства, на котором экспаты чувствуют себя наиболее комфортно. Франкфурт-на-Майне занял седьмое место, а в рейтинге по показателю "инфраструктура" финансовая столица Германии расположилась даже на второй позиции.

  • Дюссельдорф

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Шестое место

    Еще один немецкий город следует за Франкфуртом. Шестое место принадлежит Дюссельдорфу. Чуть лучше позиции столицы Северного Рейна - Вестфалии по части инфраструктуры: пятое место.

  • Ванкувер

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Пятое место

    Покидаем Европу и отправляемся в Канаду. Многие экспаты довольны уровнем жизни в Ванкувере. Участники исследования Mercer оценивали инфраструктуру, экономику, системы здравоохранения и образования в городе, в который переехали.

  • Мюнхен

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Четвертое место

    В 2017 году Мюнхен снова стал самым комфортным для проживания городом в Германии. В международном сравнении он занял четвертое место, а по показателю "инфраструктура" разделил второе место с Франкфуртом-на-Майне. Не вошли в Топ-10 Берлин (13-е место), Гамбург (19), Нюрнберг (24), Штутгарт (26). Самый худший показатель по Германии у Лейпцига (61).

  • Окленд

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Третье место

    И снова новый континент. Окленд, крупнейший город Новой Зеландии, занимает третье место.

  • Цюрих

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Второе место

    Еще больше иностранным специалистам нравится Цюрих. А вот инфраструктуру, которая считается одним из главных показателей, они оценили в этом швейцарском городе не так высоко: девятое место в рейтинге по этому критерию.

  • Вена

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Первое место

    Уже восьмой раз подряд Вена занимает первое место. В 2017 году столица Австрии признана самым комфортным городом в мире. Это уже 19-е по счету исследование, которое консалтинговая компания Mercer проводит ежегодно. На этот раз в нем принимали участие экспаты из 231 большого города.

    Автор: Марина Борисова


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Города с самым высоким уровнем жизни

Где на свете живется лучше всего? Ответ - в новом рейтинге городов по уровню жизни, который ежегодно составляет компания Mercer. (17.03.2017)  

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