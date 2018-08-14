Вена вновь признана самым благоприятным для жизни городом

В десятый раз подряд австрийская столица Вена возглавила мировой рейтинг городов по качеству жизни. Всего в первую десятку рейтинга, опубликованного в среду, 13 марта, консалтинговым агентством Mercer, вошли восемь европейских городов, три из них находятся в Германии.

Эксперты оценивали города по 39 критериям, в том числе учитывались ситуация на рынке недвижимости, политическая стабильность, возможности для досуга и уровень преступности и загрязнения воздуха. На втором месте после Вены расположился Цюрих, третье место поделили Мюнхен, канадский Ванкувер и новозеландский Окланд. Кроме того, в десятке самых комфортных городов оказались Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне. Всего в рейтинге перечислен 231 город.

Москва в рейтинге Mercer уже не первый год занимает 167-е место. Киев улучшил свой рейтинг, поднявшись на три позиции со 176-го места и обогнав таким образом Санкт-Петербург, у которого 174-е место. Наименее благоприятным для жизни городом эксперты Mercer признали столицу Ирака Багдад.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

Города с самым высоким уровнем жизни Десятое место Сразу два города, но с разных континентов - швейцарский Базель (справа) и австралийский Сидней (слева) - разделили десятое место. Аналитики консалтинговой компании Mercer проанализировали уровень жизни в более чем 200 городах по 39 критериям. По мнению экспатов, все эти факторы играют ключевую роль для человека, переехавшего в новый город из-за работы.

Города с самым высоким уровнем жизни Девятое место В десятку лидеров попал и Копенгаген. Если в общем рейтинге столица Дании заняла девятое место, то в рейтинге по показателю "инфраструктура" она оказалась на четвертом.

Города с самым высоким уровнем жизни Восьмое место В десятке лидеров Швейцария представлена тремя городами. Женева расположилась на восьмом месте.

Города с самым высоким уровнем жизни Седьмое место Три немецких города расширяют границы немецкоязычного пространства, на котором экспаты чувствуют себя наиболее комфортно. Франкфурт-на-Майне занял седьмое место, а в рейтинге по показателю "инфраструктура" финансовая столица Германии расположилась даже на второй позиции.

Города с самым высоким уровнем жизни Шестое место Еще один немецкий город следует за Франкфуртом. Шестое место принадлежит Дюссельдорфу. Чуть лучше позиции столицы Северного Рейна - Вестфалии по части инфраструктуры: пятое место.

Города с самым высоким уровнем жизни Пятое место Покидаем Европу и отправляемся в Канаду. Многие экспаты довольны уровнем жизни в Ванкувере. Участники исследования Mercer оценивали инфраструктуру, экономику, системы здравоохранения и образования в городе, в который переехали.

Города с самым высоким уровнем жизни Четвертое место В 2017 году Мюнхен снова стал самым комфортным для проживания городом в Германии. В международном сравнении он занял четвертое место, а по показателю "инфраструктура" разделил второе место с Франкфуртом-на-Майне. Не вошли в Топ-10 Берлин (13-е место), Гамбург (19), Нюрнберг (24), Штутгарт (26). Самый худший показатель по Германии у Лейпцига (61).

Города с самым высоким уровнем жизни Третье место И снова новый континент. Окленд, крупнейший город Новой Зеландии, занимает третье место.

Города с самым высоким уровнем жизни Второе место Еще больше иностранным специалистам нравится Цюрих. А вот инфраструктуру, которая считается одним из главных показателей, они оценили в этом швейцарском городе не так высоко: девятое место в рейтинге по этому критерию.

Города с самым высоким уровнем жизни Первое место Уже восьмой раз подряд Вена занимает первое место. В 2017 году столица Австрии признана самым комфортным городом в мире. Это уже 19-е по счету исследование, которое консалтинговая компания Mercer проводит ежегодно. На этот раз в нем принимали участие экспаты из 231 большого города. Автор: Марина Борисова

