Вена вновь признана самым благоприятным для жизни городом

В десятый раз подряд австрийская столица Вена возглавила мировой рейтинг городов по качеству жизни. Всего в первую десятку рейтинга, опубликованного в среду, 13 марта, консалтинговым агентством Mercer, вошли восемь европейских городов, три из них находятся в Германии.
Эксперты оценивали города по 39 критериям, в том числе учитывались ситуация на рынке недвижимости, политическая стабильность, возможности для досуга и уровень преступности и загрязнения воздуха. На втором месте после Вены расположился Цюрих, третье место поделили Мюнхен, канадский Ванкувер и новозеландский Окланд. Кроме того, в десятке самых комфортных городов оказались Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне. Всего в рейтинге перечислен 231 город.
Москва в рейтинге Mercer уже не первый год занимает 167-е место. Киев улучшил свой рейтинг, поднявшись на три позиции со 176-го места и обогнав таким образом Санкт-Петербург, у которого 174-е место. Наименее благоприятным для жизни городом эксперты Mercer признали столицу Ирака Багдад.
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Города с самым высоким уровнем жизни
Десятое место
Сразу два города, но с разных континентов - швейцарский Базель (справа) и австралийский Сидней (слева) - разделили десятое место. Аналитики консалтинговой компании Mercer проанализировали уровень жизни в более чем 200 городах по 39 критериям. По мнению экспатов, все эти факторы играют ключевую роль для человека, переехавшего в новый город из-за работы.
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Города с самым высоким уровнем жизни
Девятое место
В десятку лидеров попал и Копенгаген. Если в общем рейтинге столица Дании заняла девятое место, то в рейтинге по показателю "инфраструктура" она оказалась на четвертом.
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Города с самым высоким уровнем жизни
Восьмое место
В десятке лидеров Швейцария представлена тремя городами. Женева расположилась на восьмом месте.
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Седьмое место
Три немецких города расширяют границы немецкоязычного пространства, на котором экспаты чувствуют себя наиболее комфортно. Франкфурт-на-Майне занял седьмое место, а в рейтинге по показателю "инфраструктура" финансовая столица Германии расположилась даже на второй позиции.
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Шестое место
Еще один немецкий город следует за Франкфуртом. Шестое место принадлежит Дюссельдорфу. Чуть лучше позиции столицы Северного Рейна - Вестфалии по части инфраструктуры: пятое место.
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Пятое место
Покидаем Европу и отправляемся в Канаду. Многие экспаты довольны уровнем жизни в Ванкувере. Участники исследования Mercer оценивали инфраструктуру, экономику, системы здравоохранения и образования в городе, в который переехали.
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Города с самым высоким уровнем жизни
Четвертое место
В 2017 году Мюнхен снова стал самым комфортным для проживания городом в Германии. В международном сравнении он занял четвертое место, а по показателю "инфраструктура" разделил второе место с Франкфуртом-на-Майне. Не вошли в Топ-10 Берлин (13-е место), Гамбург (19), Нюрнберг (24), Штутгарт (26). Самый худший показатель по Германии у Лейпцига (61).
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Города с самым высоким уровнем жизни
Третье место
И снова новый континент. Окленд, крупнейший город Новой Зеландии, занимает третье место.
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Города с самым высоким уровнем жизни
Второе место
Еще больше иностранным специалистам нравится Цюрих. А вот инфраструктуру, которая считается одним из главных показателей, они оценили в этом швейцарском городе не так высоко: девятое место в рейтинге по этому критерию.
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Города с самым высоким уровнем жизни
Первое место
Уже восьмой раз подряд Вена занимает первое место. В 2017 году столица Австрии признана самым комфортным городом в мире. Это уже 19-е по счету исследование, которое консалтинговая компания Mercer проводит ежегодно. На этот раз в нем принимали участие экспаты из 231 большого города.
Автор: Марина Борисова