 Великобритания решила не отказываться от монет в 1 и 2 пенса | Новости из Германии о Европе | DW | 03.05.2019

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Европа

Великобритания решила не отказываться от монет в 1 и 2 пенса

Министр финансов Великобритании заверил, что Лондон не будет упразднять монеты достоинством в 1 и 2 пенса. В стране до сих пор живет 2,2 млн человек, пользующихся только наличными деньгами.

Британская монета достоинством 2 пенса

Правительство Великобритании, несмотря на разгоревшуюся в обществе дискуссию, решило оставить в обороте монеты достоинством в 1 и 2 пенса. Об этом говорится в заявлении министра финансов Соединенного Королевства Филипа Хаммонда, распространенного в пятницу, 3 мая.

Контекст

Находящиеся сегодня в обращении монеты "еврозоны" – центы и евро – не представляют угрозы для здоровья ребёнка, если случайно окажутся в его желудке. (21.12.2002)

Средневековая монета продана на аукционе за рекордную сумму 34 тысячи евро. Ее номинал - 1 пфенниг, возраст - 1250 лет, вес - 1,18 грамма. Впервые монета была обнаружена в центре немецкого города Трир. (10.02.2009)

Признав заслуги применения новейших технологий в банковской сфере, Хаммонд заверил, что "многие миллионы людей все еще нуждаются в наличных деньгах". "И я хочу, чтобы люди имели выбор, в какой форме они их используют свои деньги", - подчеркнул он.

В 2018 года Филип Хаммонд заявил, что медные монеты годятся только для собирания в "банки из-под мармелада". Это заявление вызвало немало критики у представителей бизнеса. "Фирма, которая продает продукт за 99 пенсов, должна быть в состоянии дать покупателю сдачу в 1 пенс, если он заплатит монетой в 1 фунт", - сказал Майк Черри из Федерации малого бизнеса. Всего в Великобритании живет около 2,2 млн людей, пользующихся исключительно наличными и не имеющими банковского счета.

В 2013 году в Еврокомиссии обсуждалась идея отказаться от монет достоинством в 1 и 2 евроцента, так как их себестоимость значительно превышает номинал. В результате с 2002 года, когда валюта евро поступила в наличное обращение, страны еврозоны потеряли на их выпуске свыше 1,4 млрд евро.

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  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

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  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

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    Банкнота в 50 евро - самая популярная в Еврозоне. Более 8 миллиардов сейчас в обращении - 45 процентов всех банкнот евро. Производство одной купюры стоит от семи до 16 центов, причем чем выше достоинство банкноты, тем больше стоит ее производство. Ведь с ростом номинала растет величина банкноты, используется больше защитных элементов.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Защита евро от подделок

    Несмотря на то, что печатание денег является очень трудоемким процессом, фальшивомонетчикам удается пускать в оборот фальшивки. Около 900 тысяч поддельных купюр насчитали по всему миру. Поэтому и меняют старые банкноты на новые, еще лучше защищенные. Уже введены в обращение купюры в 5, 10 и 20 евро. К концу 2018 году появятся новые бвнкноты достоинством в 100 и 200 евро.

    Автор: Хильке Фишер, Ольга Солонарь


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Купюру в 500 евро изымут из оборота

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Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

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