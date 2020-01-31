 Великобритания официально вышла из состава Евросоюза | Новости из Германии о Европе | DW | 31.01.2020

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Европа

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

Британский премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, выразив уверенность в том, что для многих "Брекзит" - "момент надежды". Лондон покинул Евросоюз через 3,5 года после референдума.

Британцы празднуют выход их страны из состава Евросоюза

Великобритания в субботу, 1 февраля, официально перестала быть членом Европейского Союза. Это произошло спустя три с половиной года после референдума о "Брекзите".

За час до официального выхода Соединенного Королевства из состава ЕС с обращением к нации выступил британский премьер-министр Борис Джонсон, который в 2016 году был одним из лидеров кампании по выходу Лондона из европейского сообщества. В своем видео, выложенном на странице британского премьера в соцсети Facebook, Джонсон заявил, что его консервативное правительство "подчинилось народу" и его воле.

"Для многих это - удивительный момент надежды, момент, который, как они думали, никогда не настанет", - подчеркнул он, хотя и признал, что есть и те, кто "испытывают чувство тревоги и потери".

Контекст

Председатель Еврокомиссии напомнила, что с Лондоном уже согласованы наиболее сложные вопросы. В то же время фон дер Ляйен ожидает трудных переговоров с Великобританией в переходный период. (31.01.2020)

"Наконец, существует третья группа - возможно, самая большая - в составе тех, кто уже начал беспокоиться, что весь этот политический спор никогда не закончится", - добавил Джонсон.

"Мы подчинились людям, которые в 2016 году в ходе референдума проголосовали за "Брекзит", - резюмировал он, вернув себе "инструменты самоуправления".

Обратный отсчет до "часа икс"

На площади у Вестминстерского дворца, в котором заседает британский парламент, собрались не менее 5000 человек, чтобы следить за обратным отсчетом до "часа икс". Часы проецировались и на официальную резиденцию премьер-министра Джонсона в Лондоне на Даунинг-стрит, 10. Многие из собравшихся принесли с собой британские флаги ("Юнион Джек") и, размахивая ими, наблюдали за фотоподборкой самых знаменательных кадров, запечатлевших целую эпоху - самые запоминающиеся эпизоды 47-летнего пребывания Лондона в составе Евросоюза. После 12-го удара Биг-Бена (он прозвучал в записи, поскольку 14-тонный колокол часовой башни с 2017 года находится на реставрации и звонит лишь по случаю праздников, например в канун Нового года) был исполнен гимн "Боже, храни королеву". Затем оркестр вживую сыграл музыку английского композитора Томаса Арна к патриотической песне "Правь, Британия!" Собравшиеся в ответ разразились ликующими криками: "Вышли!", "Мы сделали это!", "Ну, вот и всё".

В отличие от Лондона, в Брюсселе никаких символических акций не проводили. Лишь у здания Европарламента спустили "Юнион Джек", заменив его на флаг Евросоюза.

С момента референдума до дня "Брекзита" в Великобритании дважды созывали внеочередные выборы, в стране сменились два премьера. Теперь Лондону необходимо до конца года не только заключить с Брюсселем соглашение о свободной торговле, но и договориться как минимум по 10 или 11 другим темам, включая сферу безопасности. Если сделать этого не удастся, страну ожидает "жесткий" сценарий: введение тарифов Всемирной торговой организации, нехватка лекарств и продуктов из ЕС.

В Брюсселе утверждают, что "хорошо подготовлены" даже к такой ситуации. "Самые сложные моменты урегулированы в рамках договора о выходе Британии из ЕС", - объяснила в эксклюзивном интервью DW председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

После "Брекзита" - переходный период

Власти Великобритании изначально планировали "Брекзит" на 29 марта 2019 года, но подготовленный законопроект был неоднократно отклонен парламентом. В декабре 2019 года в стране прошли досрочные парламентские выборы, в результате которых Консервативная партия Джонсона получила абсолютное большинство в парламенте. В начале января Палата общин поддержала соглашение о "Брекзите". 22 января за него проголосовала Палата лордов, 23 января - свою подпись поставила королева Великобритании Елизавета II.

С 1 февраля начался переходный период, рассчитанный на 11 месяцев. До 31 декабря 2020 года Великобритания и ЕС должны подписать торговое соглашение.

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    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 03:02

Что изменится в жизни европейцев после "Брекзита"

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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