 Ведущий ″Золотого глобуса″ обрушился на Голливуд с критикой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.01.2020

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Мир

Ведущий "Золотого глобуса" обрушился на Голливуд с критикой

Голливуд занят не актерским мастерством, а спортзалом и стероидами, заявил ведущий церемонию в Лос-Анджелесе Рики Джервейс. Некоторые из актеров посещали школу реже экоактивистки Греты Тунберг, добавил он.

Рики Джервейс на вручении Золотого глобуса в 2016 году

Рики Джервейс (фото из архива)

Ведущий 77-й церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" Рики Джервейс обрушился с критикой на актерское сообщество. "Актеры, снимающиеся в голливудских фильмах, выдают фэнтезийно-приключенческую чепуху", - заявил он на открытии церемонии вечером в воскресенье, 5 января. "Они носят маски, мантии и очень тесные костюмы. Их работа - больше не актерское искусство, а поход в спортзал дважды в день и принятие стероидов", - добавил Джервейс.

Контекст

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Главный "Золотой глобус" за лучший драматический фильм получила картина Сэма Мендеса "1917". "Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом, а "Паразиты" - лучшим фильмом на иностранном языке. (06.01.2020)

Он призвал потенциальных лауреатов премии "не использовать свой выход за наградой как платформу для политического высказывания". "Вы не в том положении, чтобы учить публику жизни. Вы ничего не знаете о настоящем мире. Большинство из вас провели в школе меньше времени, чем Грета Тунберг", - подчеркнул ведущий. "Поэтому если вы выиграете, поднимайтесь, забирайте свою маленькую награду, благодарите своего агента и своего бога и убирайтесь отсюда", - резюмировал Джервейс.

77-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" завершилась в Лос-Анджелесе в ночь на 6 января. Главную премию вечера - награду за лучшую драму - получила военно-историческая картина "1917" о двух британских солдатах во время Первой мировой войны. Ее снял британский режиссер Сэм Мендес, который также получил приз за лучшую по версии жюри режиссуру.

Британский актер и режиссер Рики Джервейс вел церемонии вручения "Золотого глобуса" в 2010, 2011, 2012 и 2016 годах. В 2020-м он выступил в этой роли в последний раз, подчеркнул сам Джервейс.

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    Автор: Йохен Кюртен, Ольга Солонарь


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