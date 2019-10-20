Ведущие газеты Австралии вышли с передовицами в защиту прессы

Ведущие газеты Австралии - Daily Telegraph, Australian Financial Review, Sydney Morning Herald - вышли в понедельник, 21 октября, с одинаково оформленными первыми полосами в знак протеста против ограничения свободы слова в стране в угоду национальной безопасности. В эфире ряда телеканалов также были показаны короткие ролики, содержащие вопрос к аудитории: "Когда правительство скрывает от тебя правду, что именно оно хочет замолчать?"

Передовицы газет были оформлены как материалы с цензурной правкой, в ходе которой из текста черным фломастером были вычеркнуты отдельные слова.

Рейды в отношении журналистов

В Австралии - в отличие от многих других стран - положение о свободе прессы не прописано в конституции.

В мае в стране был переизбран на посту премьера Скотт Моррисон, являющийся лидером консервативной Либеральной партии Австралии. Вскоре после этого полиция провела серию рейдов в штаб-квартире вещательной корпорации Australian Broadcasting Corporation (ABC) в Сиднее и дома у редакторов News Corporation - международного медиахолдинга, подконтрольного Руперту Мердоку.

В качестве повода правоохранители назвали разглашение национальной тайны. Троим журналистам в результате грозят тюремные сроки. Одна из них, в частности, работала над материалами о том, как на службу правосудию ставятся новые методы контроля за населением. Двое других рассказывали о возможных военных преступлениях австралийских солдат в Афганистане.

Кроме того, штрафы и заключения могут грозить примерно трем десяткам репортеров и издателей за их освещение суда над австралийским кардиналом Джорджем Пеллом, признанным виновным в педофилии.

Всего в акции в защиту свободы слова в Австралии приняли участие 20 национальных газет и 17 медиакомпаний.

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