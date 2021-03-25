Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Веганы

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Веганы".

Веганы – последователи наиболее строгой формы вегетарианства (веганство), которая исключает потребление продуктов питания животного происхождения. Люди, наиболее последовательно следующие принципам веганства, не ограничиваются вопросами питания. Они также не носят одежду и обувь, произведенную из материалов животного происхождения (кожи, шерсти), а также не пользуются косметическими и другими товарами, которые тестируют на животных.

Junge Frau im Vegan Supermarkt, Berlin 16.07.2013. Berlin Deutschland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxImox Boy Woman in Vegan Supermarket Berlin 16 07 2013 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxImox

Советы немецких врачей: опасна ли для детей веганская диета? 25.03.2021

Веганы нередко сталкиваются с очень критическим отношением к тому, что они приучают к вегантству и своих детей. Не опасно ли это? DW попыталась разобраться.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Vegane Schnitzel von Edeka, Vegetarische Frikadellen von der Rügenwalder Mühle und vegetarische Grillsteaks von Aldi Süd stehen am 10.08.2015 in einem Kühlschrank in Köln (Nordrhein-Westfalen). (zu dpa Studie: Vier von hundert Menschen in Deutschland sind Vegetarier vom 02.01.2016) Foto: Marius Becker/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Молодежь и женщины в Германии сокращают потребление мяса. Почему? 07.01.2021

Вегетарианские и веганские заменители мяса пользуются растущей популярностью на немецком рынке. Опрос для "Мясного атласа 2021" показал, что это вызвано и политическими причинами.
Till Lindemann, Frontsänger der deutschen Rockband Rammstein, singt in der Commerzbank-Arena. Die Band tritt hier im Rahmen ihrer «Europe Stadion Tour 2019» auf. +++ dpa-Bildfunk +++

Лидер Rammstein стал веганом 05.01.2021

Тиль Линдеман снялся в рекламе производителя веганских бургеров, поучаствовав в антимясном месячнике и процитировав великого Энди Уорхола.
Der bekannte Döner-Imbiss Mustafas Gemüse Kebap am Mehringdamm in Berlin-Kreuzberg, am 13.01.2016. Foto: picture alliance / Robert Schlesinger (model released)

Немцы все чаще отказываются от мяса. Даже в бургерах и шаурме 13.10.2020

Каждый второй немец называет себя флекситарианцем. Даже в Баварии, знаменитой своими рульками и колбасой, все большую популярность набирает веганская и вегетарианская кухня.

Отменит ли ЕС санкции и убьет ли коронавирус малый бизнес в России? DW Новости (30.04.2020) 30.04.2020

Страны ЕС должны начать новый диалог с Россией, а также пересмотреть санкционную политику - рекомендует Международная кризисная группа в своем докладе по Украине, представленном во вторник. Как отнеслись к этим рекомендациям политики в Брюсселе? В сегодяшней передаче также пойдет речь о проблемах российской экономики на фоне пандемии и в первую очередь - о дальнейшей судьбе малого бизнеса.

Как российский стартап увеличил прибыль на фоне коронавируса (30.04.2020) 30.04.2020

В России многим предприятиям грозит банкротство из-за пандемии коронавируса. Но некоторым компаниям все же удается увеличить продажи. Среди них, например, производитель мяса на растительной основе, хотя веганов и вегетарианцев в России не так уж и много.
09.10.2019, Euromaxx Seven Swans

Вегетарианский ресторан со звездой Мишлена (видео) 21.11.2019

Вегетарианскую кухню для гурманов предлагает ресторан "Seven Swans" во Франкфурте-на-Майне. У ресторана уже есть одна звезда Мишлена. Шеф-повар мечтает получить вторую, превратив "Seven Swans" в ресторан для веганов.
Sigmar Gabriel, Rede vor dem Deutsch-Russischen Forum in Moskau am 18.11.19 Aufgenommen in Moskau am 18.11.19 von Elena Baryshewa (DW)

Экс-министр ФРГ Габриэль о Донбассе, российском газе и веганах в мировой политике 19.11.2019

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приезжал в Россию в новом качестве, но говорил о европейских санкциях и "Северном потоке-2", используя прежние дипломатические формулировки. Подробнее - у DW.
YAKIMA, WA - DECEMBER 28: A double cheeseburger, fries and soda lie on a table at Majors Hamburgers December 28, 2003 in Yakima, Washington. Two farms have been quarantined in Sunnyside and Mabton, Washington by the U.S.D.A after it was determined that a cow that came from the farms had been infected with mad cow disease, the first such case in the U.S. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Как в Германии выращивают мясо для вегетарианцев 01.10.2019

1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. Вегетарианцы и веганцы животную пищу не едят. Но, оказывается, им вовсе не обязательно отказываться от мяса.
Es zeigen die Veganfach - die größte und internationalste vegane Messe Europas. Foto: Kseniya Safronova, 3. November in Köln

6 веганских новинок из Европы 06.11.2017

Шоколад с гречкой, сыр из орехов и фруктовые чипсы - теперь это не только полезно, но и вкусно. Корреспондент DW попробовала оригинальную еду для веганов.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau stibitzt am 16.07.2014 in der Mensa der Universität Potsdam auf dem Campus Griebnitzsee Essen vom Teller ihres Mitstudenten. | Verwendung weltweit

Самые популярные блюда студентов 26.10.2017

Ежегодно столовые немецких университетов готовят около 90 миллионов порций. А вот какие блюда любят студенты?

Die Parlamentarier des Deutschen Bundestages stimmen am 30.06.2017 im Bundestag in Berlin über die Änderung des Tagungspunktes ab. Der Bundestag stimmt in namentlicher Abstimmung über den Gesetzentwurf zur Ehe für alle ab. Foto: Wolfgang Kumm/dpa | Verwendung weltweit

В выборах в бундестаг ФРГ примут участие 42 партии 08.08.2017

Среди партий, допущенных к выборам в парламент Германии, есть эзотерики, любители Хип-хопа и веганы.

+++Optimiert für mobile Angebote+++ Junge Gänse trinken am frühen Dienstagmorgen (24.06.2008) bei Rockenberg im hessischen Wetteraukreis auf ihrer Wiese an einer Wasserstelle. Die gut vier Wochen alten Tiere dürfen bis zum Martinstag oder Weihnachten heranwachsen, bevor sie alle im Backofen enden - sofern sie nicht vorher der Fuchs holt. Foto: Frank Rumpenhorst dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Лимбург может снова воровать гусей 18.04.2017

Из песни слов не выкинешь? Тогда можно убрать целую песню, решила жительница Лимбурга. DW рассказывает о мелодии, которая нашумела на всю страну.
Die Bilder wurden am 30.1.2017 bei der Internationalen Süßwarenmesse in Köln aufgenommen. Stichwörter: ISM, Internationale Süßwarenmesse, Süßigkeiten, Köln. Foto: DW/Katsiaryna Kryzhanouskaya

Шоколад без сахара и другие сладкие новинки со всего мира (видео) 01.02.2017

Сладости без сахара, веганские десерты и оригинальная упаковка. Это главные тренды на крупнейшей ярмарке сладостей в мире ISM.

Сладости и гадости - главные тренды на ярмарке в Кельне (01.02.2017) 01.02.2017

Сладости без сахара, веганские десерты и оригинальная упаковка. Это главные тренды на крупнейшей ярмарке сладостей в мире ISM.
Zahlreiche Wurstsorten liegen am 02.02.2012 in der Auslage einer Fleischerei in Hannover.

Чем немецкому министру не нравится веганская колбаса? 29.12.2016

Министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ требует запретить называть колбасой колбасу, вообще не содержащую мяса. DW - о мотивах действий главного немецкого агрария.
Показать еще