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Веганы – последователи наиболее строгой формы вегетарианства (веганство), которая исключает потребление продуктов питания животного происхождения. Люди, наиболее последовательно следующие принципам веганства, не ограничиваются вопросами питания. Они также не носят одежду и обувь, произведенную из материалов животного происхождения (кожи, шерсти), а также не пользуются косметическими и другими товарами, которые тестируют на животных.