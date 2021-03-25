На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Веганы".
Веганы – последователи наиболее строгой формы вегетарианства (веганство), которая исключает потребление продуктов питания животного происхождения. Люди, наиболее последовательно следующие принципам веганства, не ограничиваются вопросами питания. Они также не носят одежду и обувь, произведенную из материалов животного происхождения (кожи, шерсти), а также не пользуются косметическими и другими товарами, которые тестируют на животных.
Страны ЕС должны начать новый диалог с Россией, а также пересмотреть санкционную политику - рекомендует Международная кризисная группа в своем докладе по Украине, представленном во вторник. Как отнеслись к этим рекомендациям политики в Брюсселе? В сегодяшней передаче также пойдет речь о проблемах российской экономики на фоне пандемии и в первую очередь - о дальнейшей судьбе малого бизнеса.
В России многим предприятиям грозит банкротство из-за пандемии коронавируса. Но некоторым компаниям все же удается увеличить продажи. Среди них, например, производитель мяса на растительной основе, хотя веганов и вегетарианцев в России не так уж и много.
Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приезжал в Россию в новом качестве, но говорил о европейских санкциях и "Северном потоке-2", используя прежние дипломатические формулировки. Подробнее - у DW.