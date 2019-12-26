 ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа | Новости из Германии о Европе | DW | 26.12.2019

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Европа

ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

Авиаудары по объектам исламистского движения ХАМАС стали ответом на выпущенную из сектора Газа ракету. Из-за этого инцидента Биньямин Нетаньяху прервал предвыборное мероприятие.

Ракета взлетает с территории сектора Газа

Ракета взлетает с территории сектора Газа (фото из архива)

Самолеты ВВС Израиля в ночь на четверг, 26 декабря, нанесли удары по объектам радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на произведенные ранее ракетные пуски по Израилю. Об этом сообщается в микроблоге Twitter армии Израиля.

Ранее палестинские радикалы выпустили ракету в направлении израильской территории, однако она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". В приграничных населенных пунктах Израиля, а также в городе Ашкелон были слышны сирены воздушной тревоги.

Контекст

Россия намерена, используя Сирию, усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Для этого ей необходимы хорошие отношения с Израилем и суннитскими странами, пишет обозреватель FAZ. (30.05.2018)

Ни Биньямин Нетаньяху, ни Бенни Ганц, ни депутаты не смогли сформировать правящую коалицию в Израиле. Кнессет проголосовал за самороспуск, 2 марта в стране вновь пройдут досрочные парламентские выборы. (12.12.2019)

Биньямину Нетаньяху предъявили обвинения по трем уголовным делам. Израильский премьер заявляет о своей невиновности. (21.11.2019)

Ракета, выпущенная по Израилю из сектора Газа, была перехвачена системой ПВО "Железный купол". В ответ ЦАХАЛ атаковал фабрику радикального исламистского движения ХАМАС по производству оружия. (19.12.2019)

Как сообщает израильское телевидение, из-за инцидента было прервано предвыборное мероприятие, которое проводил в Ашкелоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. 70-летний политик был вынужден на некоторое время спуститься в бомбоубежище.

Проблемы Нетаньяху и конфликт с палестинцами

Ранее, 21 ноября, министерство юстиции Израиля заявило, что Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, коррупции и госизмене. Если политика признают виновным во взяточничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы. 26 декабря будет выбран новый председатель консервативной партии "Ликуд", которой сейчас руководит 70-летний премьер. Нетаньяху  может быть переизбран, несмотря на то, что его позиции ослабли после коррупционного скандала и двух неудачных попыток сформировать правительство. На 2 марта в Израиле вновь намечены досрочные парламентские выборы.

Между тем, новое обострение конфликта между Израилем и палестинцами наблюдается после того, как в секторе Газа израильской ракетой был целенаправленно убит один из командиров палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Атта. Стороны нанесли сотни взаимных ударов, власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения.

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  • Männer vor einer UN-Schule in Rafah. (Foto: SAID KHATIB/AFP/Getty Images )

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Обстрел школы ООН

    В результате авиаудара, нанесенного израильскими ВВС по городу Рафах на юге сектора Газа, пострадало здание школы ООН. По данным палестинской стороны, в ходе атаки погибли 10 человек, около 30 получили ранения. Это уже третий в течение 10 дней случай обстрела школы ООН в секторе Газа. Организация Объединенных Наций подвергла резкой критике действия израильской армии.

  • Flüchtlinge in einer Schule in Gaza. (Foto: Shawgy al-Farra)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Убежища ООН в секторе Газа

    По данным организации ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA), в школе в Рафахе, попавшей под обстрел, укрывались около 3 тысяч человек. Всего же в начале августа в 90 учреждениях ООН в секторе Газа спасались от бомбежек более 220 тысяч палестинцев.

  • Nahostkonflikt Gazastreifen. (Foto: DAVID BUIMOVITCH/AFP/Getty Images)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Сорванное перемирие

    Израиль усилил бомбардировку в районе города Рафах после предполагаемого похищения 1 августа израильского солдата Адара Голдина. Его исчезновение стало одной из причин возобновления армией Израиля военной операции в секторе Газа. Перемирие, объявленное накануне, было прервано через несколько часов после начала. Тель-Авив полагал, что солдата взяли в плен члены радикального движения ХАМАС.

  • Israelischer Soldat Hadar Goldin getötet. (Foto: Reuters)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Пропавший солдат объявлен погибшим

    ХАМАС сначала подтвердил, а затем опроверг свою причастность к пропаже солдата. Через два дня после исчезновения Голдина израильские военные объявили, что солдат погиб 1 августа в результате атаки террориста-смертника. Голдина удалось идентифицировать по ДНК. Все это время в секторе Газа шли его активные поиски: израильские военные прочесывали дома под прикрытием артиллерийского огня.

  • Israelische Soldaten stehen auf Panzer. (Foto: Reuters/Baz Ratner)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Армия Израиля покидает сектор Газа

    В начале августа Израиль начал вывод войск из сектора Газа, сообщают местные СМИ. Представитель израильской армии заявил, что в регионе останутся мобильные группы, которые в случае необходимости будут противостоять членам движения ХАМАС. Об окончании наземной операции в секторе Газа речь пока не идет.

  • Tunnel im Gazastreifen. (Foto: picture-alliance/dpa)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Уничтожение туннелей ХАМАС продолжается

    По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, военная операция в секторе Газа продолжится, пока не будут уничтожены все туннели, которые ХАМАС использует для проникновения на территорию Израиля. После этого правительство "заново оценит" ситуацию в регионе. По данным израильских военных, солдаты уже уничтожили в секторе Газа большинство найденных туннелей.

  • John Kerry spricht am Telefon. (Foto: Reuters)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Израиль шпионил за госсекретарем США?

    Джон Керри многие месяцы посвятил урегулированию ближневосточного конфликта. Его усилия не остались без внимания иностранных спецслужб, считает немецкий журнал Der Spiegel. По информации издания, израильская разведка прослушивала телефонные разговоры Керри, которые велись по незашифрованной линии. Разговоры Керри, возможно, также прослушивали Россия или КНР, пишет Der Spiegel.

  • Nahostkonflikt Gazastreifen. (Foto: SAID KHATIB/AFP/Getty Images)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Сотни погибших в ходе обострения конфликта

    За время эскалации конфликта на Ближнем Востоке, по данным палестинской стороны, погибли более 1700 палестинцев, более 9 тысяч получили ранения. Как сообщает ООН, каждый четвертый житель в секторе Газа вынужден был покинуть свой дом. С израильской стороны в ходе конфликта погибли 64 солдата и трое мирных жителей.

  • Gaza-Protest in Washington. (Foto: picture-alliance/dpa)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Антиизраильские протесты

    Военная операция в секторе Газа сопровождается массовыми демонстрациями в разных странах мира. 2 августа антиизраильская акция протеста состоялась перед Белым домом в Вашингтоне. Ранее демонстрации в поддержку палестинцев прошли во многих городах Европы, в их ходе имели место проявления антисемитизма.

    Автор: Штефани Хёпнер, Ирина Шпаковская


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