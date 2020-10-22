Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны

Прогноз роста ВВП еврозоны на 2016 год снижен на 0,1 процента. Цены на нефть будут расти, а одним из рисков для европейской экономики назван возможный выход Великобритании из ЕС.