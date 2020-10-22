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Еврозона - действующий в рамках Европейского союза валютный союз.
Страны еврозоны передают Европейскому центробанку все полномочия в области денежно-кредитной политики.
Соотношение бюджетных дефицитов к ВВП во втором квартале составило 11,6 процента - для еврозоны и 11,4 процента - для ЕС, следует из отчета Eurostat.
Сокращение числа занятых и падение ВВП в еврозоне и Евросоюзе во втором квартале стало крупнейшим за время ведения статистики, выяснило агентство Eurostat.
Рост экономики еврозоны в 2019 году может составить 1,3 процента. В Брюсселе объяснили это угрозой жесткого "Брекзита" и торговыми конфликтами.
Увеличение ВВП еврозоны по итогам 2017 года составит 2,2 процента, считает Еврокомиссия. Лидерами экономического роста объявлены Мальта, Ирландия и Словения.
Крупнейшая экономика Европы выросла во 2-м квартале на 2,1 процента. Эксперты заговорили об угрозе перегрева. Развитие стран еврозоны постепенно синхронизируется.
Во втором квартале 2017 года ВВП еврозоны возрос на 0,6 процента по сравнению с первым кварталом, сообщил Евростат.
В воскресенье, 4 декабря, в Италии проходит референдум о внесении изменений в конституцию. Отказ граждан их поддержать может создать серьезные политические и экономические риски.
Темпы роста ВВП Евросоюза составили в 3-м квартале 1,8 процента. Особо отличились страны Восточной Европы, Испания, Великобритания, Кипр и даже Греция. Но торможение уже началось.
Прогноз роста ВВП еврозоны на 2016 год снижен на 0,1 процента. Цены на нефть будут расти, а одним из рисков для европейской экономики назван возможный выход Великобритании из ЕС.
Экономический подъем в 19 странах Европейского валютного союза набирает силу. Статистические данные за 1-й квартал 2015 года преподнесли сюрпризы. В основном положительные.
ВВП еврозоны вырос на 0,4 процента по итогам первого квартала 2015 года. Европейская экономика растет на фоне низких цен на нефть, слабого евро и политики ЕЦБ.
Девальвация евро, дешевая нефть, минимальные процентные ставки и решительные реформы сделали в 1-м квартале 2015 года свое дело: ФРГ, Испания и Ирландия на подъеме, Франция ускоряет рост.
Данные о ВВП в третьем квартале показали, что Европейский валютный союз избежал рецессии и что наибольшей динамикой отличаются сейчас не самые крупные, а самые проблемные страны.
Экономика валютного союза растет второй квартал подряд, Ирландия и Испания выходят из-под опеки стабфонда. Это знаковые результаты проводимых реформ, считает Андрей Гурков.
Спекулянты и аналитики зациклились на свертывании программы количественного смягчения в США и явно недооценили эффект начинающегося подъема в еврозоне, считает Андрей Гурков.
Нынешним летом происходит коренной перелом в экономике всего Евросоюза. Отныне борьба с долговым кризисом будет вестись в условиях экономического роста, убежден Андрей Гурков.
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