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ВВП еврозоны

Еврозона - действующий в рамках Европейского союза валютный союз.

Страны еврозоны передают Европейскому центробанку все полномочия в области денежно-кредитной политики.

Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Бюджетный дефицит еврозоны резко возрос в связи с пандемией 22.10.2020

Соотношение бюджетных дефицитов к ВВП во втором квартале составило 11,6 процента - для еврозоны и 11,4 процента - для ЕС, следует из отчета Eurostat.

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JANUARY 21: The symbol of the Euro, the currency of the Eurozone, stands illuminated on January 21, 2015 in Frankfurt, Germany. The European Central Bank (ECB) is schedule to meet tomorrow and announce a large-scale bond buying program. The Euro has dropped sharply against the U.S. dollar in recent months. (Photo by Hannelore Foerster/Getty Images)

ВВП еврозоны во втором квартале упал на рекордные 12,1 процента 14.08.2020

Сокращение числа занятых и падение ВВП в еврозоне и Евросоюзе во втором квартале стало крупнейшим за время ведения статистики, выяснило агентство Eurostat.
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Еврокомиссия значительно снизила экономический прогноз для еврозоны на 2019 год 07.02.2019

Рост экономики еврозоны в 2019 году может составить 1,3 процента. В Брюсселе объяснили это угрозой жесткого "Брекзита" и торговыми конфликтами.
ARCHIV - Container stapeln sich am 04.10.2017 in Hamburg am Burchardkai auf dem Deck eines Frachters. Die Wirtschaft in der Eurozone wird nach Einschätzung der EU-Kommission im laufenden Jahr sehr viel stärker wachsen als bislang angenommen. (zu dpa EU-Kommission erwartet deutlich stärkeres Wirtschaftswachstum vom 09.11.2017) Foto: Axel Heimken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комиссия ЕС ожидает сильнейший за 10 лет рост экономики еврозоны 09.11.2017

Увеличение ВВП еврозоны по итогам 2017 года составит 2,2 процента, считает Еврокомиссия. Лидерами экономического роста объявлены Мальта, Ирландия и Словения.
ARCHIV - Kunden laufen am 31.03.2011 durch ein Einkaufszentrum. Foto: Robert Schlesinger/dpa (zu dpa: Bundesbank: Verbraucher halten deutsche Wirtschaft auf Wachstumskurs vom 26.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/R. Schlesinger

Немецкие потребители разогрели рост ВВП Германии 15.08.2017

Крупнейшая экономика Европы выросла во 2-м квартале на 2,1 процента. Эксперты заговорили об угрозе перегрева. Развитие стран еврозоны постепенно синхронизируется.
A container ship is moored at the Marseille-Fos harbour container terminal on October 17, 2012 in Fos-sur-Mer near Marseille, southeastern France. AFP PHOTO / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT (Photo credit should read ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Getty Images)

Экономический рост в еврозоне ускорился 01.08.2017

Во втором квартале 2017 года ВВП еврозоны возрос на 0,6 процента по сравнению с первым кварталом, сообщил Евростат.
Those opposing changes to Italy's constitution include members of the far right, who put up this poster in Rome. 2016

Что будет, если итальянцы скажут "нет" конституционной реформе 04.12.2016

В воскресенье, 4 декабря, в Италии проходит референдум о внесении изменений в конституцию. Отказ граждан их поддержать может создать серьезные политические и экономические риски.
ARCHIV - Das Geldfach einer Ladenkasse ist am 13.05.2015 in Lützow (Mecklenburg-Vorpommern) zu sehen. Das Statistische Bundesamt stellt am Dienstag (15.11.2016) die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im 3. Quartal vor. +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Экономика Европы вопреки Brexit пока стабильно растет 16.11.2016

Темпы роста ВВП Евросоюза составили в 3-м квартале 1,8 процента. Особо отличились страны Восточной Европы, Испания, Великобритания, Кипр и даже Греция. Но торможение уже началось.
The Euro logo is pictured in front of the former headquarter of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main, western Germany, on July 20, 2015 as Greece has begun making a 4.2 billion euro ($4.6 billion) payment due to the ECB as well as outstanding sums due to the International Monetary Fund (IMF) according to a ministerial source. The transfer was made possible by a short-term 'bridge' loan of 7.16 billion euros granted by the European Union on July 17, 2015. AFP PHOTO / DANIEL ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны 03.05.2016

Прогноз роста ВВП еврозоны на 2016 год снижен на 0,1 процента. Цены на нефть будут расти, а одним из рисков для европейской экономики назван возможный выход Великобритании из ЕС.
Saplings On Stack Of Coins Representing Growth (Fotolia: #65083650); © Fotolia/apops

ВВП еврозоны: ускорение роста обеспечивают рядовые покупатели 13.05.2015

Экономический подъем в 19 странах Европейского валютного союза набирает силу. Статистические данные за 1-й квартал 2015 года преподнесли сюрпризы. В основном положительные.
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JUNE 21: A Euro logo stands in front of the headquarters of the European Central Bank (ECB) on June 21, 2011 in Frankfurt am Main, Germany. Eurozone finance ministers are currently seeking to find a solution to Greece's pressing debt problems, including the prospect of the country's inability to meet its financial obligations unless it gets a fresh, multi-billion Euro loan by July 1. Greece's increasing tilt towards bankruptcy is rattling worldwide financial markets, and leading economists warn that bankruptcy would endanger the stability of the Euro and have dire global consequences. (Photo by Ralph Orlowski/Getty Images)

Экономика еврозоны показала рекордный рост за последние два года 13.05.2015

ВВП еврозоны вырос на 0,4 процента по итогам первого квартала 2015 года. Европейская экономика растет на фоне низких цен на нефть, слабого евро и политики ЕЦБ.
bag with euro symbol is seen during a meeting of head of state or goverment of the Euro zone in Brussels, Belgium on 2010-05-07 © by Wiktor Dabkowski

Экономика еврозоны превзошла ожидания 01.04.2015

Девальвация евро, дешевая нефть, минимальные процентные ставки и решительные реформы сделали в 1-м квартале 2015 года свое дело: ФРГ, Испания и Ирландия на подъеме, Франция ускоряет рост.
ILLUSTRATION - Ein Finger hält eine Ein-Euro-Münze am Mittwoch (13.07.2011) über Europa auf einem beleuchteten Globus in Frankfurt (Oder). Die Wirtschaft der Eurozone droht wegen der Schuldenkrise in eine Rezession abzurutschen. «Das Wachstum in Europa ist zum Stillstand gekommen, und es besteht das Risiko einer erneuten Rezession», erklärte EU-Währungskommissar Olli Rehn am Donnerstag 10.11.2011 in Brüssel. Für die Eurozone erwartet Rehn im kommenden Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,5 Prozent nach 1,5 Prozent im laufenden Jahr. Foto: Patrick Pleul +++(c) dpa - Bildfunk+++

Экономика еврозоны: слабый рост, но лучше прогноза 14.11.2014

Данные о ВВП в третьем квартале показали, что Европейский валютный союз избежал рецессии и что наибольшей динамикой отличаются сейчас не самые крупные, а самые проблемные страны.
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - NOVEMBER 05: A tram passes the giant Euro symbol outside the headquarters of the European Central Bank (ECB) on November 5, 2012 in Frankfurt, Germany. Analysts are predicting that ECB President Mario Draghi will announce in a press conference scheduled for November 8 that he will leave ECB interest rates unchanged despite continued weak economic data coming from many Eurozone economies. (Photo by Hannelore Foerster/Getty Images)

Комментарий: Еврозона выруливает на взлетную полосу 15.11.2013

Экономика валютного союза растет второй квартал подряд, Ирландия и Испания выходят из-под опеки стабфонда. Это знаковые результаты проводимых реформ, считает Андрей Гурков.
ILLUSTRATION - Euromünzen liegen am Montag (08.08.2011) in Düsseldorf auf einer Dollarnote. Nervöser Handel nach Abstufung der USA prägte das Geschehen an der Frankfurter Börse bis zum Mittag. Foto: Federico Gambarini dpa/lnw (zu dpa 0616 vom 08.08.2011)

Комментарий: Кто сказал, что дорожать будет доллар, а не евро? 26.08.2013

Спекулянты и аналитики зациклились на свертывании программы количественного смягчения в США и явно недооценили эффект начинающегося подъема в еврозоне, считает Андрей Гурков.
Piles de monnaie en croissance © Frog 974 #34870028

Комментарий: Рецессия в еврозоне - это пройденный этап 14.08.2013

Нынешним летом происходит коренной перелом в экономике всего Евросоюза. Отныне борьба с долговым кризисом будет вестись в условиях экономического роста, убежден Андрей Гурков.
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