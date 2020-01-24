 ″Вавилон-Берлин″: стартует новый сезон культового сериала | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.01.2020

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Культура и стиль жизни

"Вавилон-Берлин": стартует новый сезон культового сериала

Немецкий сериал "Вавилон-Берлин" стал хитом далеко за пределами Германии. Главную роль в нем играет Берлин 1920-х годов. 24 января - старт нового сезона на канале Sky.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    Гереон Рат, комиссар полиции

    Молодой комиссар полиции прибывает из Кельна в Берлин, чтобы расследовать дело о шантаже. По ходу расследования ему приходится иметь дело с коррупцией на самом высоком уровне, с торговлей наркотиками и оружием. При этом и сам Гереон Рот (актер Фолькер Брух) вступает в конфликт с законом. Сыщик влюбляется в блистательный город и в дерзкую стенографистку Шарлотту.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    Шарлотта, подруга Рата

    Их познакомил счастливый случай. Шарлотта (Лив Лиза Фрис) пришла в полицейское управление в поисках работы. Она стала стенографисткой, но у девушки - врожденный талант полицейской ищейки. Вслед за Гереоном Ратом, безнадежно в нее влюбленным, она погружается в безумную и веселую ночную жизнь Берлина.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    Клуб Moka Efti

    В этом клубе проводят ночи комиссар Рат, Шарлотта и прочие любители богемно повеселиться. Здесь танцуют, балуются наркотиками и пьют до потери сознания. Реальное кафе Moka Efti открыл на Фридрихштрассе в 1926 году греческий бизнесмен Джованни Эфтимиадес. Легендарное заведение с крепким кофе, экзотическим интерьером и танцзалом было одно из самых модных мест в Берлине 1920-х годов.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    Бруно Вольтер, шеф-инспектор

    Полицейский с лицом гангстера: шеф-инспектор Бруно Вольтер (актер Питер Курт) работает в отделе нравов полицейского управления и имеет репутацию толкового следователя. От него Гереон Рат получает доверительную информацию о берлинском андерграунде и о порядках в берлинской полиции, где закон не всегда толкуется однозначно.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    Доктор Шмидт

    К сомнительным методам прибегает доктор Шмидт в терапии Гереона Рата, бывшего фронтового солдата, страдающего от приступов тремора. Актер Йенс Харцер, играющий роль психиатра, сейчас является носителем (лауреатом) престижного Иффландского кольца, которое носит лучший актер театра немецкоязычного пространства. Кольцо перешло к Харцеру от Бруно Ганца.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    Берлин в Бабельсберге

    Новый сезон успешного немецкого сериала снимали в легендарной немецкой киностудии Бабельсберг в Потсдаме. Атмосферу Берлина конца 1920-х годов на исторических съемочных площадках воссоздал художник-постановщик Ули Ханиш. По фотографиям и архивным документам были построены не только отдельные улицы и дома, но даже целые городские кварталы.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    В сердце Берлина

    В сериале используется компьютерная анимация CGI. Некоторые эпизоды снимались на оригинальных берлинских площадках, например, на Александерплац. Именно здесь в 1920-х годах располагался Rote Burg (нем. "Красный замок") - штаб-квартира полиции Берлина.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    Продолжение в январе

    Премьера третьего сезона состоялась в Берлине. На снимке слева направо: режиссер Том Тыквер (Tom Tykwer), актеры Леони Бенеш (Leonie Benesch), Лив Лиза Фрис и Фолькер Брух, а также режиссер Ахим фон Борриес (Achim von Borries). Хенк Хандлоэгтен (Henk Handloegten) - третий режиссер сериала. Новый сезон стартует 24 января 2020 года на немецком платном канале Sky, а осенью - на общедоступном ARD.

    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    Гереон Рат, комиссар полиции

    Молодой комиссар полиции прибывает из Кельна в Берлин, чтобы расследовать дело о шантаже. По ходу расследования ему приходится иметь дело с коррупцией на самом высоком уровне, с торговлей наркотиками и оружием. При этом и сам Гереон Рот (актер Фолькер Брух) вступает в конфликт с законом. Сыщик влюбляется в блистательный город и в дерзкую стенографистку Шарлотту.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    Шарлотта, подруга Рата

    Их познакомил счастливый случай. Шарлотта (Лив Лиза Фрис) пришла в полицейское управление в поисках работы. Она стала стенографисткой, но у девушки - врожденный талант полицейской ищейки. Вслед за Гереоном Ратом, безнадежно в нее влюбленным, она погружается в безумную и веселую ночную жизнь Берлина.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    Клуб Moka Efti

    В этом клубе проводят ночи комиссар Рат, Шарлотта и прочие любители богемно повеселиться. Здесь танцуют, балуются наркотиками и пьют до потери сознания. Реальное кафе Moka Efti открыл на Фридрихштрассе в 1926 году греческий бизнесмен Джованни Эфтимиадес. Легендарное заведение с крепким кофе, экзотическим интерьером и танцзалом было одно из самых модных мест в Берлине 1920-х годов.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    Бруно Вольтер, шеф-инспектор

    Полицейский с лицом гангстера: шеф-инспектор Бруно Вольтер (актер Питер Курт) работает в отделе нравов полицейского управления и имеет репутацию толкового следователя. От него Гереон Рат получает доверительную информацию о берлинском андерграунде и о порядках в берлинской полиции, где закон не всегда толкуется однозначно.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    Доктор Шмидт

    К сомнительным методам прибегает доктор Шмидт в терапии Гереона Рата, бывшего фронтового солдата, страдающего от приступов тремора. Актер Йенс Харцер, играющий роль психиатра, сейчас является носителем (лауреатом) престижного Иффландского кольца, которое носит лучший актер театра немецкоязычного пространства. Кольцо перешло к Харцеру от Бруно Ганца.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    Берлин в Бабельсберге

    Новый сезон успешного немецкого сериала снимали в легендарной немецкой киностудии Бабельсберг в Потсдаме. Атмосферу Берлина конца 1920-х годов на исторических съемочных площадках воссоздал художник-постановщик Ули Ханиш. По фотографиям и архивным документам были построены не только отдельные улицы и дома, но даже целые городские кварталы.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    В сердце Берлина

    В сериале используется компьютерная анимация CGI. Некоторые эпизоды снимались на оригинальных берлинских площадках, например, на Александерплац. Именно здесь в 1920-х годах располагался Rote Burg (нем. "Красный замок") - штаб-квартира полиции Берлина.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    Продолжение в январе

    Премьера третьего сезона состоялась в Берлине. На снимке слева направо: режиссер Том Тыквер (Tom Tykwer), актеры Леони Бенеш (Leonie Benesch), Лив Лиза Фрис и Фолькер Брух, а также режиссер Ахим фон Борриес (Achim von Borries). Хенк Хандлоэгтен (Henk Handloegten) - третий режиссер сериала. Новый сезон стартует 24 января 2020 года на немецком платном канале Sky, а осенью - на общедоступном ARD.

    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


  

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Американский сериал "Родина" снимают в Берлине  

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