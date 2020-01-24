"Вавилон-Берлин": стартует новый сезон культового сериала

Немецкий сериал "Вавилон-Берлин" стал хитом далеко за пределами Германии. Главную роль в нем играет Берлин 1920-х годов. 24 января - старт нового сезона на канале Sky.
Главный "Золотой глобус" за лучший драматический фильм получила картина Сэма Мендеса "1917". "Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом, а "Паразиты" - лучшим фильмом на иностранном языке. (06.01.2020)
Показав только три первые серии, российский телеканал ТНТ приостановил показ украинского сериала "Слуга народа". Из первой серии была вырезана шутка про Путина и часы Hublot. (11.12.2019)
Сериал "Слуга народа", показ которого начался и тут же закончился на ТНТ, возможно, был инструментом очеловечивания образа украинской власти в российских СМИ. Но что-то пошло не так, считает Александр Плющев. (12.12.2019)
Роман Маргарет Этвуд "Заветы", продолжение знаменитого "Рассказа служанки", сразу после выхода в свет получил "Букера". И сразу был переведен на немецкий. Так оценивают его эксперты. (18.10.2019)
7 декабря объявили лауреатов премии Европейской киноакадемии. О победителях и номинантах - в фотогалерее DW. (07.12.2019)
На новой интерактивной карте отмечены места в Германии, где проходили съемки известных фильмов: от шедевров эпохи "великого немого" до актуальных блокбастеров. (17.09.2015)
21 июня выходит новый сезон "Dark", первого немецкого сериала, снятого специально для Netflix. Почему его нужно посмотреть и на какие сериалы из Германии стоит обратить внимание? (21.06.2019)
Немецкое телевидение начало показ 10-серийного художественного сериала "Перед лицом преступления", в котором рассказывается о русской мафии в Берлине. Его уже заранее назвали сенсационным. Мнение Ефима Шумана. (27.04.2010)