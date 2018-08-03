 Бывшего вице-премьера Армении обвиняют на основании данных Wikileaks | Новости из Германии о Европе | DW | 04.08.2018

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Европа

Бывшего вице-премьера Армении обвиняют на основании данных Wikileaks

Следствие подтвердило информацию портала Wikileaks о том, что бывший глава аппарата президента Армен Геворкян пытался повлиять на решение члена Конституционного суда по делу экс-президента Сержа Саргсяна.

Портал Wikileaks

Бывшему главе аппарата президента Армении Армену Геворкяну выдвинуты обвинения в препятствовании правосудию. По версии следствия, он оказывал давление на члена Конституционного суда (КС), сообщил начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян в эфире государственного Первого канала Армении 3 августа. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, Геворкяну грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Поводом для обвинений послужила информация портала Wikileaks об обращении судьи КС Валерия Погосяна к представителям посольства США, пояснил Хачатрян. Погосян, в частности, сообщил, что Геворкян и еще одно официальное лицо оказывали на него давление, чтобы склонить к принятию решения в пользу экс-президента Сержа Саргсяна при рассмотрении жалоб его соперников на итоги президентских выборов 2008 года.

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"В результате расследования эта публикация получила подтверждение", - продолжил Хачатрян. Он предположил, что Геворкян и другой чиновник "достигли результата, потому что в конце концов Валерий Погосян не принял участие в голосовании по этому делу".

В Армении идут коррупционные разоблачения

Геворкян возглавлял администрацию президента Армении с 2006 по 2008 год и занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Армении с июня 2007 по апрель 2008 года. После этого он до октября 2014 года был вице-премьер-министром страны.

1 марта 2008 года в Армении была разогнана многотысячная акции протеста, участники которой выступили против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. Весной 2018 года, после конституционной реформы, предполагающей переход от президентской формы правления к парламентской, Саргсян был избран премьер-министром. Однако вскоре он подал в отставку на волне массовых протестов. 

После того как правительство возглавил лидер протестов Никол Пашинян, в Армении развернулась беспрецедентная, по мнению наблюдателей, борьба с коррупцией.

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  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

  • Протестующие блокируют дорогу в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


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27:36 мин

Никол Пашинян в "Немцова.Интервью" о том, почему Путин не вмешался в бархатную революцию в Армении.

Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились. (22.04.2018)  

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