 Бундестаг не стал голосовать по резолюциям о ″Северном потоке - 2″ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 18.09.2020

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Германия

Бундестаг не стал голосовать по резолюциям о "Северном потоке - 2"

Немецкие парламентарии обсудили два взаимоисключающих проекта резолюции. Один требовал остановить сооружение "Северного потока - 2", второй - оказать ему поддержку.

Трубы для последнего участка Северного потока

Трубы для последнего участка "Северного потока"

На повестке дня пленарного заседания бундестага 18 сентября оказались два взаимоисключающих проекта резолюций. Фракция партии "Союз-90"/"зеленые" требовала лишить политической поддержки "Северный поток - 2" и остановить его сооружение, а депутаты правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), наоборот, настаивали на поддержке этого газопроводного проекта во имя обеспечения энергетической безопасности.

"Зеленые": газопровод раскалывает Европу

Сопредседатель партии Союз-90/зеленые Германии Анналена Бербок

Сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Германии Анналена Бербок

Сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) мотивировала проект резолюции своей фракции тем, что, по ее мнению, "газопровод "Северный потов - 2" раскалывает Европу, подрывает стратегический внешнеполитический суверенитет и идет вразрез с европейскими климатическими и энергетическими целями".

Кроме того, заявила Бербок, в ситуации, когда в Беларуси происходят такие драматические события, когда идет война в Украине, когда в Сирии совершаются авианалеты на больницы и школы, когда предпринимаются попытки отравить российских оппозиционеров, политическая поддержка, которую оказывает Берлин этому газопроводному проекту, подрывает санкции против Кремля и дает ему через "Газпром" еще и многомиллиардные доходы.

АдГ: без дополнительных объемов газа не обойтись

В свою очередь Райнер Крафт (Rainer Kraft) из фракции АдГ считает, что без "Северного потока - 2" будет невозможно обеспечить энергетическую безопасность Германии и Европы. Больше газа, по его словам, нужно еще и потому, что именно газовая электрогенерация способна восполнить пробел, возникающий вследствие решения закрыть в Германии и атомные электростанции, и угольные. Возобновляемые же источники энергии, убежден он, пока выполнить такую роль не могут.

Крафт также убежден, что благодаря дополнительным поставкам газа по "Северному потоку  - 2" цены на этот энергоноситель начнут снижаться, причем, не только для Германии, что пойдет на пользу немецким потребителям, но для других европейских стран, в том числе, транзитных Польши и Украины.

Ни по одному, ни по другому проекту резолюций голосование в бундестаге не состоялось. Большинством депутатов было принято решение передать оба документа в парламентский комитет по экономике и энергетике.

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    Автор: Андрей Гурков


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