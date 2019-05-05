Бундесрат призвал запретить предоставление гражданства ФРГ многоженцам

В бундесрате призвали включить в новый проект закона о гражданстве Германии запрет на его предоставление иностранцам, состоящим в полигамных браках. В новом законе необходимо закрепить положение о том, что "наши демократические ценности являются и должны быть основой для предоставления гражданства мигрантам и беженцам", заявила в пятницу, 17 мая, министр финансов Шлезвиг-Гольштейна, представительница "зеленых" Моника Хайнольд (Monika Heinold).

Выступая на заседании бундесрата в Берлине, она напомнила, что полигамные браки в Германии запрещены, но их заключение в настоящее время не является причиной для отказа в предоставлении немецкого гражданства.

В свою очередь министр по делам интеграции Северного Рейна - Вестфалии Йоахим Штамп (Joachim Stamp) указал, что речь идет об "основополагающем равноправии женщин и мужчин". При этом в странах, которые разрешают многоженство, оно является привилегией мужчин, подчеркнул он. "Тем самым оно является выражением глубоко патриархальной и дискриминирующей женщин общественной модели", - резюмировал министр, являющийся членом Свободной демократической партии.

Законопроект обсуждается в бундестаге

Накануне законопроект был впервые вынесен на обсуждение в бундестаге. Ранее подготовившее его федеральное правительство решило вычеркнуть из текста положение о запрете на предоставление гражданства ФРГ многоженцам. За норму о запрете на гражданство для многоженцев выступал МВД Германии, его предложение не поддержало министерство юстиции. В ответ на критику в Минюсте назвали "самоочевидным" то, что, согласно Конституции ФРГ, о выдаче гражданства многоженцам "не может быть и речи". В МВД собираются внести этот запрет, но уже не в этот законопроект.

Берлин планирует в будущем использовать запрет на многоженство для лишения немецкого паспорта лиц, имеющих несколько гражданств и присоединившихся за пределами страны к террористическим группировкам. Между тем официальных данных о числе проживающих в Германии многоженцев нет, такие случаи редко доходят до суда.

Кроме того, наказуемо только заключение повторного брака на территории Германии без расторжения предыдущего, но не полигамный брак, который заключен в другой стране и по факту продолжается в ФРГ. Под норму также не подпадают браки, зарегистрированные не органами власти Германии, а имамами.

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