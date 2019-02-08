 Бундесвер усиливает меры борьбы с дронами | Новости из Германии о Германии | DW | 09.02.2019

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Германия

Бундесвер усиливает меры борьбы с дронами

Армия ФРГ получила новое оборудование для отражения атак беспилотников. Дроны могут быть оснащены оружием или перевозить ядовитые вещества, предостерегают в Берлине.

Дрон на фоне самолета (фото из архива)

Дрон на фоне самолета (фото из архива)

Бундесвер вооружается для более эффективной борьбы с опасными беспилотными летательными аппаратами. Как передает агентство dpa в субботу, 9 февраля, ссылаясь на ответ правительства ФРГ на запрос Левой партии, в этих целях приобретены пять стационарных и 30 мобильных систем для распознавания дронов весом до 25 кг и отражения их атак.

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Небольшие беспилотники могут быть оснащены оружием или использоваться для перевозки ядовитых веществ, отмечается в документе. "Благодаря новым технологиям и их доступности, нападения при помощи дронов становятся все более вероятными", отмечают в Берлине.

В настоящее время на вооружении бундесвера находятся одно стационарное и два мобильных устройства для защиты от дронов, представляющих опасность для людей, объектов критической инфраструктуры, промышленных предприятий, а также транспортных или авиационных перевозок.

Дроны 158 раз мешали авиаперевозкам

Полеты беспилотников на территории аэропортов, больниц, тюрем, госучреждений, а также над железнодорожными путями и большим скоплением людей в ФРГ запрещены. В 2018 году в Германии было зарегистрировано 158 случаев, когда дроны мешали регулярным воздушным перевозкам. Это примерно на 80 процентов больше, чем в 2017 году.

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  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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