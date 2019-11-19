Будущий еврокомиссар по вопросам расширения и его "особое внимание" Украине

Следующим еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства будет венгр Оливер Вархеи. Он пообещал уделять Украине особое внимание и рассказал, как он собирается ее поддерживать.
"Украина всегда будет пользоваться моим особым вниманием". Эти слова кандидата на пост еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства должны были бы порадовать Украину. Но они прозвучали из уст Оливера Вархеи, предложенного в Еврокомиссию правительством Венгрии. Учитывая конфликт между Будапештом и Киевом из-за языковой статьи закона об образовании, принятом Украиной в 2017 году, эти слова могут звучать неоднозначно. Что имел в виду Вархеи?
Геополитическое значение Украины
Свое заявление Вархеи сделал еще 14 ноября на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам. В тот же день евродепутаты отказались поддержать его кандидатуру, направили ему пять дополнительных вопросов. Но получив ответы, в понедельник, 18 ноября, комитет все-таки одобрил кандидатуру венгра.
В своем вступительном слове будущий еврокомиссар среди регионов, которые будут входить в сферу его полномочий, первым назвал Западные Балканы - ЕС видит перспективу членства стран региона. Вархеи выступает за начало соответствующих переговоров с Северной Македонией и Албанией. Следующей темой была Турция, переговоры с которой практически заморожены.
После этого венгр рассказал о своих планах в отношении стран "Восточного партнерства", сотрудничество с которыми он хочет расширять. В этой связи Вархеи и заявил о своем намерении уделять Украине "особое внимание", объяснив это ключевым геополитическим значением страны для Евросоюза. "Мы и далее будем поддерживать ее независимость, суверенитет и территориальную целостность, будем прикладывать усилия для завершения конфликта в Донбассе и поддерживать реформы", - уточнил Вархеи.
Углубление интеграции Украины с ЕС
К числу наиболее насущных он отнес реформы, направленные на укрепление правовой государственности, борьбу с коррупцией и повышение независимости СМИ. Такая риторика в Брюсселе - дело обычное. Но венгр пошел дальше. Говоря об Украине, Грузии и Молдавии, он подчеркнул: "Кроме обеспечения имплементации реформ, я хочу работать над углублением секторального сотрудничества с этими странами".
В таком контексте слова об "особом" внимании становятся более понятными. О готовности к углублению секторальной интеграции Украины говорят и некоторые другие представители ЕС, но это не входит в список "дежурных" фраз в Брюсселе. И именно к этому - при отсутствии реальной перспективы членства в ЕС - уже несколько лет стремится официальный Киев. И новый президент - не исключение.
Более того, Вархеи даже вскользь заявил, что имеет смысл подумать и о перспективе членства Украины в ЕС. А до поры до времени следует, по его словам, углублять интеграцию в тех секторах, которые являются предпочтительными для Украины, Грузии и Молдавии. Начать, правда, надо с до сих пор не полностью имплементированных соглашений этих стран об ассоциации с ЕС. "Но, если они хотят более тесно сотрудничать с нами - в развитии экономики, инфраструктуры, энергетики, "зеленого курса" (план будущего председателя Еврокомиссии по достижению Евросоюзом климатической нейтральности - Ред.), или же в цифровой сфере, мы будем готовы к более содержательному сотрудничеству", - заявил Вархеи.
Санкции в отношении России
На вопрос польского евродепутата Анны Фотыги, может ли более глубокая интеграция Украины распространяться и на оборонную сферу, Вархеи ответил утвердительно. "У нас особые обязательства по отношению к Украине - мы должны помочь ей восстановить суверенитет над всей своей территорией, - заявил он. - Мы должны поддерживать и защищать ее". Такая поддержка, по его словам, включает и "возможное продление санкций" в отношении России - до тех пор, пока ЕС не увидит прогресса в минском процессе.
При этом лучшим способом укрепления независимости Украины Вархеи считает формирование стабильной рыночной экономики, которая будет привлекать инвестиции и создавать рабочие места. "Я считаю это приоритетом, думаю, что одной из причин уязвимости Украины, которой воспользовался один из ее соседей, было отсутствие сильной экономики", - уверен кандидат в Еврокомиссию.
Вархеи, конечно же, имел в виду Россию, но упомянул ее лишь один раз - когда речь шла о санкциях. Евродепутат из Германии Виола фон Крамон (Viola von Cramon) спросила его, как он собирается противостоять влиянию Москвы в странах Восточной Европы и Западных Балкан, если правительство Виктора Орбана "активно продвигало" интересы России внутри ЕС. На это Вархеи ответил, что будет следовать исключительно политическому курсу ЕС.
Вторая попытка Венгрии
Оливер Вархеи - второй кандидат от Венгрии в состав следующей Еврокомиссии. Первый кандидат Будапешта не дошел даже до слушаний в профильном комитете.
Проблема для многих евродепутатов состояла в том, что будущий председатель Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) решила отдать именно венграм портфель еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства. В Еврокомиссии и Европарламенте обвиняли правительство Орбана в нарушениях принципов правовой государственности и потому многие евродепутаты считали ошибочным назначение венгра еврокомиссаром, следящим за соблюдением верховенства права в соседних с ЕС странах.
Около половины из 25 евродепутатов, задававших вопросы Вархеи на слушаниях, пытались получить от него гарантии, что он будет действовать в интересах ЕС, а не Орбана. "Как комиссар, со дня моего избрания, я буду действовать совершенно независимо, я не буду прислушиваться к указаниям какого-либо правительства... и я буду следовать курсу ЕС и только курсу ЕС", - заверял евродепутатов бывший постпред Венгрии при ЕС .
В конце концов комитету по иностранным делам оказалось достаточно письменных заверений Вархеи. Одна из причин того, что кандидатуру венгра блокировали недолго, - сроки формирования новой Еврокомиссии. Все остальные кандидаты в комитетах ЕП уже утверждены, венгр был последним. И если на будущей неделе Европарламент проголосует за персональный состав следующей Еврокомиссии, фон дер Ляйен и ее комиссары смогут начать работу, как и планировалось, с 1 декабря.
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