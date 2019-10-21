 Будни немецких дачников (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.10.2019

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Культура и стиль жизни

Будни немецких дачников (видео)

В объективе известного британского фотографа Мартина Парра оказались типичные немецкие дачи и их обитатели.

Смотреть видео 04:33

Немецкие дачи на выставке

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Дачи немецких поэтов и философов

  • Дом Томаса Манна в поселке Нида в Литве

    Дачи немецких поэтов и философов

    Идиллия у моря

    Томас Манн (Thomas Mann) был очарован побережьем Балтийского моря. Он очень хотел построить здесь летнюю усадьбу, вот только денег на это у него не было. Но в 1929 году Томас Манн стал лауреатом Нобелевской премии. И вопрос финансирования решился сам собой. Писатель построил домик в поселке Нида в Литве. В 1933 году он покинул нацистскую Германию. В Ниду он больше никогда не возвращался.

  • Летний дом Герхарта Гауптмана

    Дачи немецких поэтов и философов

    Излюбленное место интеллектуалов

    Герхарт Гауптман (Gerhart Hauptmann) тоже проводил летние месяцы на Балтийском море - на острове Хиддензе, расположенном чуть западнее острова Рюген. Он отдыхал там и после прихода к власти нацистов. Остров Хиддензе в те времена притягивал художников и интеллектуалов. Гауптман был так влюблен в этот остров, что пожелал, чтобы его там похоронили.

  • Дача немецкого философа Мартина Хайдеггера

    Дачи немецких поэтов и философов

    Одиночество в горах

    Философа Мартина Хайдеггера (Martin Heidegger) всегда тянуло в горы. И не только летом. В деревне Тодтнауберг в южной части Шварцвальда у него был домик, в котором он мог уединиться. Именно здесь он закончил свой фундаментальный труд "Бытие и время". Сегодня это место весьма популярно среди любителей лыжного спорта, а летом туристы совершают пешие походы по маршрутам философа Хайдеггера.

  • Вилла художника Макса Либермана

    Дачи немецких поэтов и философов

    Летняя вилла в Берлине

    Художник Макс Либерман (Max Liebermann) был истинным берлинцем: круглый год жил в столице, неподалеку от Бранденбургских ворот, да и лето проводил неподалеку - в доме на озере Ванзее. После смерти Либермана в 1935 году национал-социалисты конфисковали виллу. Потом здесь был клуб любителей водных видов спорта, а сегодня вилла является музеем, который ежегодно посещают тысячи туристов.

  • Въезд в загородный дом Генриха Белля

    Дачи немецких поэтов и философов

    Подальше от города

    "Все города мира разрушаются из-за автомобилей", - считал Генрих Белль (Heinrich Böll). Писатель стремился при любой возможности выехать за переделы Кельна. В поселке Лангенбройх у него был крестьянский дом. Тут и сегодня находят приют писатели и художники - политические беженцы со всего мира. Стипендии Фонда имени Генриха Белля позволяют им в течение четырех месяцев здесь жить и работать.

  • Садовый домик Гете

    Дачи немецких поэтов и философов

    Садовый домик Гете

    Иоганн Вольфганг фон Гете тоже любил тишину. Когда в 1775 году он переехал в Веймар, то поначалу поселился в небольшом садовом доме. Здесь он прожил до 1782 года, пока не перебрался в центр. Однако домик, окруженный зеленью, продолжал служить семейству Гете в качестве летней резиденции.

  • Дом Габриэль Мюнтер и Василия Кандинского в Мурнау

    Дачи немецких поэтов и философов

    Летняя свежесть круглый год

    В летнем домике приятно жить не только летом. Габриэль Мюнтер (Gabriele Münter) и Василий Кандинский переехали в 1909 году в живописный баварский городок Мурнау. И поселились как раз в летнем домике. Местные жители называли его "русским". С началом Первой мировой войны Кандинскому пришлось покинуть Германию. Сегодня дом в Мурнау является музеем.

  • Последнее прибежище живописца Франца Марка

    Дачи немецких поэтов и философов

    Художник в деревне

    Неподалеку от городка Мурнау в 1909 году нашел приют еще один живописец: Франц Марк (Franz Marc). Он отказался от своей мастерской в Мюнхене и поселился в доме ремесленника в Зиндельсдорфе. В 1914 году Марк купил домик в Риде (на фото), в котором, правда, прожил недолго. Художник погиб на фронте в 1916 году.

  • Дом Брехта в Буккове

    Дачи немецких поэтов и философов

    Вдохновение вдалеке от шума

    Театры, для которых работал Бертольт Брехт (Bertolt Brecht), находились в Берлине, а он любил проводить время на природе. В 1952 году он вместе с женой поселился в летней резиденции в поселке Букков неподалеку от столицы. Пара наслаждалась деревенской жизнью: Брехту здесь, по его словам, легче и дышалось, и работалось. Сегодня в доме расположился музей, в котором можно сочетаться браком!

    Автор: Петра Ламбек, Виктор Вайц


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Контекст

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Шесть соток счастья

Родившийся в Ленинграде и живущий в Гамбурге фотограф Евгений Макаров снимал дачную жизнь в Орехово Ленинградской области. Фотографии вошли в книгу "Дача. 600 м² счастья", выпущенную немецким издательством Sieveking. (28.05.2019)  

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