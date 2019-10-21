Будни немецких дачников (видео)

Дачи немецких поэтов и философов

Идиллия у моря

Томас Манн (Thomas Mann) был очарован побережьем Балтийского моря. Он очень хотел построить здесь летнюю усадьбу, вот только денег на это у него не было. Но в 1929 году Томас Манн стал лауреатом Нобелевской премии. И вопрос финансирования решился сам собой. Писатель построил домик в поселке Нида в Литве. В 1933 году он покинул нацистскую Германию. В Ниду он больше никогда не возвращался.