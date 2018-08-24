Будет ли перезахоронен бывший диктатор Испании Франсиско Франко?

Правительство Испании приняло на своем заседании в пятницу, 24 августа, решение эксгумировать останки экс-диктатора Франсиско Франко Баамонде, правившего страной с 1939 по 1975 годы. После смерти он покоится в базилике мемориального комплекса жертв гражданской войны 1936-39 годов, расположенной в Долине павших, в 52 километрах от Мадрида. По мнению правительства, представленного Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), нынешнее захоронение "служит восхвалению диктатуры" и "наносит вред демократии".

Между тем решение властей вызвало негативную реакцию части испанского общества, которая увидела в нем попытку переписать историю и добиться морального реванша за проигранную в свое время гражданскую войну.

Разные мнения о наследии Франко

Для 40-летней служащей из Мадрида Марии Хесус Эрнандес решение правительства является справедливым, хотя и запоздалым. В разговоре с DW женщина отметила, что "речь идет о диктаторе, потопившем в крови испанскую республику" и "почти на 40 лет своего правления лишившим Испанию демократии". Так что его могила не должна находиться в храме и являться "объектом поклонения", считает она.

Могила Франсиско Франко в Долине павших

Другой собеседник DW, 75-летний пенсионер Хосе Игнасио Диас, наоборот, не считает Франко "сугубо негативным персонажем". Да, сначала была война, гибли люди, признает Диас, потом долгие годы не было партий и выборов, а коммунистов сажали в тюрьму.

Но зато, добавляет пенсионер, Франко не позволил втянуть страну во Вторую мировую войну, а затем превратил Испанию в развитую промышленную державу, покончил с безработицей, с дефицитом жилья, построил дороги и водохранилища. Ведь недаром испанцы в шутку до сих пор говорят: "Борясь с диктатурой Франко за демократию, мы жили лучше, чем теперь, при демократии!"

Франко против Народного фронта: зло против зла?

Со своей стороны профессор политологии Мадридского университета Фернан Гарсия Вилья отметил в беседе с DW, что "ни у кого нет сомнений в том, что Франко был жестким диктатором". Но весь вопрос в том, был ли он хуже тех, против которых в 1936 году организовал военный переворот, то есть республиканцев из Народного фронта, "известных своим воинствующим экстремизмом?" Этот экстремизм, по выражению профессора, "пугал не только западноевропейцев", но даже Сталина, в одиночку помогавшего Народному фронту. Ведь все демократические страны от этого Фронта отвернулись, указал он.

Демонстрация в память пострадавших от франкистского режима

И напомнил, что в декабре 1936 года Иосиф Сталин "дружески советовал" в письме испанскому премьеру-социалисту Франсиско Ларго Кабальеро, которого называли "иберийским Лениным", поумерить революционный пыл.

Сталин также рекомендовал более не преследовать мелких производителей - не отнимать у них имущество и не загонять в коммуны, советовал не душить остатки парламентаризма и не экспроприировать собственность иностранцев. Кстати, это послание последовало сразу после того, как республиканцы в очередной раз ужаснули мир - расстреляли 12 тысяч представителей мадридской интеллигенции. Заодно были убиты и члены их семей, в том числе 200 детей.

Нужно ли переписывать историю?

Все эти нюансы, пояснил далее Гарсия Вилья, и заставляли испанцев в последние десятилетия деликатно относиться к собственной истории. Историки предупреждали, что нельзя будоражить общество, расколотое в свое время трагедией гражданской войны, попытками навесить на одних ее участников ярлыки абсолютного зла, а на других - добра. Кстати, республиканцев никто не пытался подвергнуть в последние десятилетия забвению: только именем коммунистки Долорес Ибаррури названы десятки улиц в разных городах страны.

Во всем этом деле есть и еще один аспект: захоронение диктатора Франко - вмонтированная в пол базилики плита с именем покойного - по большому счету, считает Гарсия Вилья, никому не мешает, не мозолит глаза. В отличие, к примеру, от мавзолея Ленина, это захоронение, добавил он, находится не на видном месте в столице, а в удаленной горной местности. Да и базилика - вовсе не мавзолей, не индивидуальная усыпальница. В ее подземельях, помимо Франко, покоятся еще почти 35 тысяч человек.

Впрочем, по данным мадридского социолога Габриэлы Роспиде, многих испанцев возмущает даже не сам факт эксгумации. Они недовольны тем, что ИСРП, пришедшая к власти лишь в июне, представляет перезахоронение Франко в качестве приоритета своей политики. По словам Роспиде, испанцам не нравится, что эта затея заменила правительству решение важных проблем страны, таких, как "борьба с каталонским сепаратизмом, наплывом нелегалов из Африки, падением уровня жизни, безработицей и финансово-экономическим кризисом".

Родственники Франко против перезахоронения

Правительство намерено осуществить эксгумацию в октябре, пояснил Гарсия Вилья. Впрочем, для этого существует определенное препятствие. Дело в том, что семья Франко - его внуки - возражают против "профанации могилы" и перезахоронения деда в семейном склепе на мадридском кладбище "Пардо".

Они грозят правительству международным судом. Закон, как считают родственники, на их стороне. Он гласит, что без их согласия никто не вправе трогать могилу покойного, где бы она ни находилась. Придерживаться этой нормы намерена и католическая церковь, которой принадлежит базилика в Долине павших.

В свою очередь, социолог Роспиде обратила внимание на то, что широко разрекламированное намерение властей перезахоронить Франко "с целью предать его забвению возымело обратное действие - вернуло интерес к полузабытому диктатору". Нынешним летом Долину павших посетило в два раза больше испанцев, чем в предыдущие годы. А на вещевых базарах по всей стране ходовым товаром стали монеты, медали, бюсты, медальоны, открытки, кружки и другие сувениры с изображением покойного генералиссимуса. Этот феномен уже получил название "франкомании", заключила социолог.

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