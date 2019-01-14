 Брюссель призывает Лондон избежать беспорядочного выхода Великобритании из ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 15.01.2019

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Европа

Брюссель призывает Лондон избежать беспорядочного выхода Великобритании из ЕС

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Лондон разъяснить свои намерения после провального голосования о договоре про "Брекзит". В Европарламенте звучат призывы подумать над вторым референдумом.

Протесты против Брекзита в Лондоне

После провального голосования в британском парламенте касательно соглашения о "Брекзите" в ЕС хотят знать дальнейшие намерения Лондона. В частности, звучат и призывы рассмотреть вариант второго референдума.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сожалеет, что Палата общин не поддержала соглашение, о котором договорились британское правительство и Евросоюз. Со стороны же ЕС процесс ратификации договора о выходе продолжается, говорится в заявлении Юнкера, опубликованном вечером во вторник, 15 января.

"Риск беспорядочного выхода Соединенного Королевства (из ЕС. - Ред.) увеличился после голосования этим вечером... Я призываю Соединенное Королевство разъяснить свои намерения как можно скорее. Время почти вышло", - заявил Юнкер.

Туск: Каким является "единое положительное решение"?

Первым же, кто отреагировал на голосование, был президент Европейского совета Дональд Туск. "Если соглашение невозможно, и никто не хочет ("Брекзит". - Ред.) без договора, то кто тогда найдет мужество сказать, каким является единственное положительное решение", - написал он в Twitter. Очевидно, он намекал на решение, чтоб Великобритания осталась в составе ЕС.

Депутаты же Европарламента были более прямолинейными. Председатель фракции Европейской народной партии Манфред Вебер также разочарован результатами голосования. "Вместо ясности, голосование создало больше неясности. "Брекзит" - это ситуация, в которой проигрывают обе стороны", - написал он в Twitter.

Контекст

В процессе выхода Великобритании из ЕС 15 января наступает заключительный этап. Парламент принимает решение по договору, который Мэй согласовала с Брюсселем. DW о том, что стоит на кону. (15.01.2019)

Жесткий вариант "Брекзита", мягкий вариант "Брекзита", новый референдум по "Брекзиту" - у британских политиков есть еще много сюрпризов для своих граждан, пишет обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер. (13.12.2018)

Сопредседатель фракции "зеленых" Ска Келлер (Ska Keller) призвала Лондон рассмотреть дальнейшие варианты, включая второй референдум. "Сокрушительное поражение (британского премьера. - Ред.) Терезы Мэй - это не только кризис, но также и подходящий случай устранить блокаду в британском парламенте и передать вопрос "Брекзита" в руки людей в Великобритании", - говорится в заявлении Келлер, распространенном пресс-службой "зеленых".

Она также призвала Лондон избежать жесткого "Брекзита", иными словами, выхода из ЕС без соответствующего соглашения. А от Евросоюза политик ожидает готовности отложить дату "Брекзита", который сейчас запланирован на 29 марта 2019 года.

В ходе голосования в британской Палате общин 432 депутата выступили против соглашения о выходе Великобритании из ЕС, тогда как в его поддержку высказались лишь 202 парламентария.

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    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

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    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

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    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту"

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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