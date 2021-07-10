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Бронетранспортер

Der Palast des Präsidenten von Turkmenistan, Sapamurad Nijasow (genannt Turkmenbaschi), aufgenommen am Donnerstag (02.11.2006) in der turkmenischen Hauptstadt Aschchabad. Foto: Peer Grimm +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

СМИ сообщили о стягивании Туркменистаном тяжелой техники к границе с Афганистаном 10.07.2021

По данным Turkmen.news, состав с танками, пушками и бронетранспортерами прибыл в Серхетабад. "Хроника Туркменистана" уточнило, что в город перебрасывались подразделения из Теджена и Тахта-Базара, а также артиллерия.
dpatopbilder - 25.10.2020, Belarus, Minsk: Ein Demonstrant ist in eine Fahne mit den Farben der alten belarussischen Nationalflagge gehüllt und steht einer Polizeireihe gegenüber. Mehr als 100 000 Menschen haben ungeachtet eines massiven Polizei- und Militäraufgebots den elften Sonntag in Folge in Belarus gegen Machthaber Lukaschenko protestiert. Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Что используют силовики для разгона протестов в Беларуси 03.11.2020

На акциях протеста в Беларуси каждые выходные задерживают сотни человек. Силовики при этом используют спецсредства и спецтехнику. DW собрала данные о том, что именно применяется против демонстрантов.
ARCHIV - 23.12.2016, Baden-Württemberg, Immendingen: Mehrere Transportpanzer des Typs Boxer werden auf dem Bahnhof verladen. 13 «Boxer»-Radpanzer und ein Bergepanzer «Büffel» werden in Immendingen auf Züge verladen, etwa vier Tage sind sie unterwegs bis nach Litauen. Als Reaktion auf die Annexion der Krim durch Russland sind rund 500 deutsche Soldaten an der Ostflanke der Nato stationiert. (zu dpa «Ein Jahr Bundeswehr in Baltikum: Litauen würdigt Beistand Deutschlands» vom 05.02.2018) Foto: Felix Kästle/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Германия поставила Литве первые два бронетранспортера с полным оснащением 25.06.2019

Покупка бронетранспортеров немецкого предприятия Artec на общую сумму 385,6 млн евро - самая крупная оборонная сделка в истории Литвы. В общей сложности республика получит 88 БТР.
10.01.2019, Bayern, Berchtesgarden: Ein Kettenfahrzeug der Bundeswehr unternimmt eine Versorgungsfahrt zur Siedlung Buchenhöhe in Berchtesgarden. Die Siedlung ist wegen des starken Schneefalls weitgehend abgeschnitten, wird aber mit Lebensmitteln ausreichend versorgt. Mit schweren Militärfahrzeugen kann Buchenhöhe weiter erreicht werden. Foto: Bernd März/dpa | Verwendung weltweit

Бундесвер направил 350 солдат на борьбу со снегом в Баварии 11.01.2019

Военные очищают заваленные снегом крыши, оказывают помощь жителям труднодоступных районов, а также перевозят на гусеничных бронетранспортерах добровольцев, задействованных в уборке снега.

ARCHIV - Ein gepanzertes Transportfahrzeug Boxer fährt am 25.04.2012 während einer Vorstellung von Hauptwaffensystemen des Heeres der deutschen Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz in Putlos. Mängel an Fahrzeugen, Hubschraubern und Flugzeugen schränken nach Medieninformationen die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr stärker ein als bisher bekannt. Foto: Christian Charisius dpa (zu dpa Berichte: Bundeswehr hat noch mehr Materialprobleme vom 24.09.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Германия направила в Литву новые бронетранспортеры 26.01.2018

292-й батальон из Донауэшингена в Баден-Вортемберге сменит в Литве военнослужащих из саксонского Мариенберга по плану регулярной шестимесячной ротации.
A general view shows the Budapest Christmas Fair at Vorosmarty Square in downtown Budapest, Hungary, November 27, 2017. REUTERS/Bernadett Szabo

Советские БТР вышли на охрану рождественских базаров в Будапеште 17.12.2017

Советские бронетранспортеры БТР-80 появились вблизи рождественнских ярмарок в центре венгерской столицы, чтобы "поддерживать чувство безопасности среди населения", - сообщили в МВД страны.
ARCHIV - Ein gepanzertes Transportfahrzeug Boxer fährt am 25.04.2012 während einer Vorstellung von Hauptwaffensystemen des Heeres der deutschen Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz in Putlos. Mängel an Fahrzeugen, Hubschraubern und Flugzeugen schränken nach Medieninformationen die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr stärker ein als bisher bekannt. Foto: Christian Charisius dpa (zu dpa Berichte: Bundeswehr hat noch mehr Materialprobleme vom 24.09.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Литву доставлены первые немецкие бронетранспортеры 16.12.2017

Две учебные машины Boxer немецкого производства переданы Литве. Всего до 2021 года Вильнюс получит 88 бронетранспортеров на сумму 385,6 млн евро.
03.05.2017+++ An armored police vehicle is hit by petrol bombs thrown by opposition supporters while clashing with riot police during a rally against President Nicolas Maduro in Caracas, Venezuela May 3, 2017. REUTERS/Marco Bello

В Венесуэле в ходе протестов пострадали не менее 160 человек 04.05.2017

Жертвами новой волны массовых протестов в Венесуэле стали более 160 человек. В одном из районов Каракаса бронетранспортер наехал на молодого манифестанта и причинил ему тяжелые травмы.
ARCHIV - Ein MiG-29-Kampfjet (genauere Klassifizierung nicht bekannt) bei einer Übung für die Parade zum Tag des Sieges in Moskau (Archivfoto vom 05.05.2010). Photo: RIA Nowosti/Anton Denisov (zu: CNN: Laut Pentagon wieder russische Kampfjets über Nord- und Ostsee) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Белград заявил о закупке российских вооружений 12.02.2017

Глава Минобороны Сербии после визита в Москву сообщил о партии истребителей МиГ-29, которая скоро появится на вооружении у ВВС страны, а также о намерении закупить десятки российских танков и БТР.
ARCHIV 2015 ***** Deutschland, Stallberg, Besuch der Panzergrenadierbrigade 41 durch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ( CDU) anlässlich der Sommerreise 2015, Schützenpanzer Marder, 16.07.2015 @ imago/C. Thiel

Минобороны ФРГ передало Иордании 16 БМП 11.12.2016

Германия оказывает военную поддержку Иордании в рамках инициативы по укреплению обороноспособности государств в кризисных регионах, правительства которых пытаются остановить распространение террора.
21.10.1997 * Die Bundeswehr hat am Dienstag (21.10.97) in Flensburg den ersten erneuerten Schützenpanzer vom Typ M 113 übernommen. Ein Großteil der vor 30 Jahren beschafften amerikanischen leichten Kettenfahrzeuge soll modernisiert werden. Der erste Panzer einer Vorserie wurde am Dienstag von der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft an die Artillerieschule Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz übergeben. dpa (Zu dpa lno)

Литва закупит 168 бронетранспортеров из арсенала бундесвера 30.11.2016

Договор на сумму в 1,6 миллиона евро подписали в Вильнюсе представители Минобороны Литвы и ФРГ. Бронетехника поступит в литовскую армию несколькими партиями в течение двух лет.
28.08.2016 *** Turkish troops head to the Syrian border, in Karkamis, Turkey, Saturday, Aug. 27, 2016. Turkey on Wednesday sent tanks across the border to help Syrian rebels retake the key Islamic State-held town of Jarablus and to contain the expansion of Syria's Kurds in an area bordering Turkey. (AP Photo/Halit Onur Sandal) | © Halit Onur Sandal

Турецкие танки вошли на территорию Сирии из провинции Килис 03.09.2016

Под прикрытием артиллерийского огня турецкие танки вошли в северные районы Сирии из провинции Килис. В рамках операции "Щит Евфрата" Анкара задействует самолеты, бронетранспортеры и артиллерию.
Ein Soldate der Bundeswehr feuert von einem gepanzerten Transportfahrzeug vom Typ GTK Boxer aus, am Mittwoch (25.04.2012) während einer Vorstellung von Hauptwaffensystemen des Heeres der deutschen Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz in Putlos (Schleswig-Holstein). Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Militärische Kontakte 2012 besuchten am Mittwoch Vertreter aller Teilnehmerstaaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Waffenschau der Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz Putlos an der Ostseeküste. Transportpanzer vom Typ GTK Boxer werden von der Bundeswehr in Afghanistan eingesetzt. Foto: Christian Charisius dpa/lno

Литва покупает 88 немецких бронетранспортеров Boxer 22.08.2016

Литва заключила договор на поставку нескольких десятков бронемашин немецкого концерна Artec. Вильнюс решился на рекордную сделку в истории литовской армии.
Screenshot citeam.org NUR ALS BILDZITAT ZU VERWENDEN

Участвуют ли российские военные в наземных операциях в Сирии? 22.02.2016

Гаубицы Мста-Б, танки Т-90А, бронетранспортеры БТР-82А - снимки этой техники выложены на сайте Сiteam.org, предполагающем, что вся она переброшена с российской авиабазы Хмеймим на восток Сирии.
Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi

В Ленинградской области двое мужчин на БТР пытались скрыться от ГИБДД 07.02.2016

Водителю бронетранспортера грозит штраф и лишение прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. БТР не является боевым, он помещен на специальную стоянку.
epa03053688 A handout photo released by the official Syrian Arab News Agency (SANA) showing crew members aboard Russian aircraft carrier Kuznetsov in the sea port city of Tartous in Syria on 08 January 2012. A Russian flotilla has docked at the Syrian port of Tartus in a show of solidarity with the regime of President Bashar al-Assad, Syrian state media reported. The flotilla is to stay for six days at the port, according to the report. EPA/SANA HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Вашингтон: В Сирию прибывают солдаты и вооружения из России 10.09.2015

Российское издание сообщило, что Москва поставляет Дамаску стрелковое оружие и легкую бронетехнику. Вашингтон заявляет о прибытии на базу ВМФ в Тартусе десантных кораблей и морских пехотинцев.
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