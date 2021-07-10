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По данным Turkmen.news, состав с танками, пушками и бронетранспортерами прибыл в Серхетабад. "Хроника Туркменистана" уточнило, что в город перебрасывались подразделения из Теджена и Тахта-Базара, а также артиллерия.
На акциях протеста в Беларуси каждые выходные задерживают сотни человек. Силовики при этом используют спецсредства и спецтехнику. DW собрала данные о том, что именно применяется против демонстрантов.
Покупка бронетранспортеров немецкого предприятия Artec на общую сумму 385,6 млн евро - самая крупная оборонная сделка в истории Литвы. В общей сложности республика получит 88 БТР.
Военные очищают заваленные снегом крыши, оказывают помощь жителям труднодоступных районов, а также перевозят на гусеничных бронетранспортерах добровольцев, задействованных в уборке снега.
292-й батальон из Донауэшингена в Баден-Вортемберге сменит в Литве военнослужащих из саксонского Мариенберга по плану регулярной шестимесячной ротации.
Советские бронетранспортеры БТР-80 появились вблизи рождественнских ярмарок в центре венгерской столицы, чтобы "поддерживать чувство безопасности среди населения", - сообщили в МВД страны.
Две учебные машины Boxer немецкого производства переданы Литве. Всего до 2021 года Вильнюс получит 88 бронетранспортеров на сумму 385,6 млн евро.
Жертвами новой волны массовых протестов в Венесуэле стали более 160 человек. В одном из районов Каракаса бронетранспортер наехал на молодого манифестанта и причинил ему тяжелые травмы.
Глава Минобороны Сербии после визита в Москву сообщил о партии истребителей МиГ-29, которая скоро появится на вооружении у ВВС страны, а также о намерении закупить десятки российских танков и БТР.
Германия оказывает военную поддержку Иордании в рамках инициативы по укреплению обороноспособности государств в кризисных регионах, правительства которых пытаются остановить распространение террора.
Договор на сумму в 1,6 миллиона евро подписали в Вильнюсе представители Минобороны Литвы и ФРГ. Бронетехника поступит в литовскую армию несколькими партиями в течение двух лет.
Под прикрытием артиллерийского огня турецкие танки вошли в северные районы Сирии из провинции Килис. В рамках операции "Щит Евфрата" Анкара задействует самолеты, бронетранспортеры и артиллерию.
Литва заключила договор на поставку нескольких десятков бронемашин немецкого концерна Artec. Вильнюс решился на рекордную сделку в истории литовской армии.
Гаубицы Мста-Б, танки Т-90А, бронетранспортеры БТР-82А - снимки этой техники выложены на сайте Сiteam.org, предполагающем, что вся она переброшена с российской авиабазы Хмеймим на восток Сирии.
Водителю бронетранспортера грозит штраф и лишение прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. БТР не является боевым, он помещен на специальную стоянку.
Российское издание сообщило, что Москва поставляет Дамаску стрелковое оружие и легкую бронетехнику. Вашингтон заявляет о прибытии на базу ВМФ в Тартусе десантных кораблей и морских пехотинцев.
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