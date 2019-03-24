 Британское правительство не поддержит петицию против ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 27.03.2019

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Европа

Британское правительство не поддержит петицию против "Брекзита"

Несмотря на то, что петиция против "Брекзита" набрала почти 6 млн подписей, правительство в Лондоне не собирается выполнять ее требование. Обсуждение воззвания в парламенте состоится 1 апреля.

Демонстрация противников Брекзита в Лондоне, 23 марта 2019 г.

Демонстрация противников "Брекзита" в Лондоне, 23 марта 2019 г.

Правительство Великобритании не намерено идти навстречу согражданам, подписавшим онлайн-петицию против "Брекзита", несмотря на то, что ее требование поддержали более 5,8 миллиона человек. Об этом говорится в ответе министрества по выходу Великобритании из состава ЕС, размещенном во вторник, 26 марта, на сайте парламента под текстом петиции.

"Мы будем уважать итоги референдума 2016 года и будем работать над тем, чтобы обеспечить выход (из ЕС. - Ред.), который принесет пользу всем, независимо от того, проголосовали они за то, чтобы выйти или остаться", - говорится в документе. В нем также подчеркивается, что отказ от статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей выход из ЕС, и, следовательно, сохранение в Европейском Союзе "подорвет нашу демократию и доверие, которое миллионы избирателей оказали правительству".

Признавая, что петицию за то, чтобы Великобритания осталась в составе Евросоюза, поддержало большое число людей, правительство, тем не менее, настаивает на том, что "около трех четвертей избирателей приняли участие в референдуме 2016 года", полагая, что политики учтут его результат.

Обсуждение петиции в парламенте пройдет 1 апреля

На интернет-странице с воззванием указывается, что британский парламент обсудит его в понедельник, 1 апреля. По состоянию на утро 27 марта петицию подписали почти 6 миллионов британцев, при том, что для обсуждения в парламенте было достаточно 100 тысяч подписей. По информации агентства PA, это самая популярная петиция, когда-либо размещавшаяся на сайте парламента.

Между тем 27 марта Палата общин проведет голосование по альтернативным путям выхода Великобритании из Евросоюза. В качестве вариантов выхода из кризиса в связи с "Брекзитом" рассматриваются, в частности, более тесная связь с Евросоюзом или проведение повторного референдума. Не исключен также вариант прямого отказа от "Брекзита" путем отзыва соответствующего заявления.

После того как нижняя палата парламента дважды отклонила проект соглашения с Евросоюзом, Брюссель согласился отложить дату "Брекзита", первоначально намеченного на 29 марта.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Petition - Revoke Article 50 and remain in the EU.

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