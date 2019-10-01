Британское правительство запросило у ЕС отсрочку "Брекзита"

Правительство Великобритании попросило Брюссель продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора, устанавливающей регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС, что фактически предполагает перенос даты "Брекзита", который был намечен на 31 октября.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в свою очередь в письме к британским парламентариям, обнародованном в субботу, 19 октября, подчеркнул, что "не будет вести переговоры об отсрочке с Европейским Союзом".

Глава правительства высказал мнение, что "дальнейшие задержки не являются решением" проблемы. При этом он добавил, что новые договоренности по "Брекзиту", подразумевающие, в частности, сохранение таможенного партнерства Северной Ирландии одновременно с ЕС и Соединенным Королевством, - наилучший сценарий, который позволит добиться выхода 31 октября.

Туск получил послание

При этом послание с просьбой о продлении действия статьи 50, формально адресованное от лица британского премьера, было направлено главе Европейского совета Дональду Туску. Политик уже подтвердил в Twitter его получение.

"На этом основании Туск запустит консультации с лидерами ЕС по вопросу о соответствующей реакции. На это может уйти несколько дней", - пояснил официальный представитель ЕС в комментарии для британского телеканала Sky News.

Туск в свою очередь уточнил в Twitter, что ранее переговорил с Джонсоном о ситуации в британской Палате общин.

Ультиматум Палаты общин

В субботу, 19 октября, депутаты одобрили поправку, обязывающую премьера просить о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Принятое положение запрещает выносить согласованное премьером Борисом Джонсоном соглашение с Евросоюзом на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного "Брекзита".

В этой связи формально Джонсон должен был направить соответствующее письмо ЕС до 23.00 субботы (01.00 мск воскресенья). На деле он, однако, продолжил отказываться от соответствующего диалога с Брюсселем.

Новое соглашение

В понедельник, 21 октября, Джонсон вновь попытается добиться одобрения Палатой общин выработанного на саммите в Брюсселе соглашения с ЕС. Лондон и Брюссель 17 октября достигли новых договоренностей по "Брекзиту". Они включают четыре основных пункта. Так, Северная Ирландия продолжит придерживаться определенных стандартов ЕС в области производства товаров. Она также останется частью таможенного партнерства с Евросоюзом и одновременно таможенного союза Соединенного Королевства.

Кроме того, стороны согласовали налог на добавленную стоимость, что позволит упорядочить конкуренцию на внутреннем рынке товаров Евросоюза. Наконец, власти Северной Ирландии смогут через 4 года после вступления соглашения в силу продлить его действие, а также каждые четыре года самостоятельно решать, продолжать ли применять эти правила для региона или нет.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа Экстравагантный глава МИДа Бывший мэр Лондона и один из главных сторонников Brexit Борис Джонсон отныне - первый дипломат Великобритании. Новый премьер-министр Тереза Мэй сделала его главой МИДа. Джонсону придется вести переговоры с лидерами стран со всего мира. Выстроить отношения с некоторыми из них будет непросто из-за резких и неоднозначных высказываний, которые в прошлом позволил себе Джонсон. Кого он успел оскорбить?

Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа ЕС, Наполеон и Гитлер Перед референдумом по Brexit Борис Джонсон не раз обрушивался с критикой в адрес ЕС и его лидеров. Так, в интервью The Sunday Telegraph Джонсон сравнил Евросоюз с Адольфом Гитлером: "ЕС пытается создать сверхгосударство. Наполеон, Гитлер и другие хотели сделать нечто подобное, но плохо кончили". И именно с этим "сверхгосударством" Джонсону сейчас придется чаще всего иметь дело.

Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа Хиллари Клинтон - "садистка-санитарка" США новый глава британского МИДа активно критиковал за то, что там не поддерживали Brexit. Барака Обаму Борис Джонсон назвал "полукенийским президентом". А вот Хиллари Клинтон, по мнению Джонсона, похожа на "садистку-санитарку в психиатрической больнице". Если Клинтон станет президентом Соединенных Штатов, не припомнит ли она это Соединенному Королевству?

Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа Тиран, который помогает уничтожить ИГ Хотя экс-мэр Лондона и хвалил Владимира Путина за поддержку Башара Асада и помощь в борьбе с ИГ, российскому лидеру он него также досталось: "Путин - довольно жесткий тиран и манипулятор, причастный к оккупации отдельных районов Украины и уничтожению борта MH-17 "Малазийских авиалиний" в Донецкой области". Кроме того, Джонсон сравнил Путина…

Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа Эльф из "Гарри Поттера" …с домовым Эльфом Добби из серии фильмов о Гарри Поттере.

Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа Любитель коз Эрдоган Недавно новый глава британского МИДа также написал оскорбительное стихотворении о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. В нем Эрдоган сравнивается с "молодым турком, который занимается сексом с козой".

Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа "Страна каннибалов" В 2006 году Борис Джонсон умудрился оскорбить целую страну. Он написал в своей колонке в газете, что Папуа-Новая Гвинея "известна каннибализмом и убийствами вождей". На фото - премьер-министр этой страны Питер О´Нилл.

Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа Ливерпуль и "статус жертвы" Обижены на Джонсона и в Ливерпуле. В одной из своих статей он заявил, что ливерпульцы "наслаждаются статусом жертвы" из-за казни в Ираке жителя этого города Кена Бигли в 2004 году. Партия консерваторов отправила Бориса Джонсона извиняться перед всем городом. Автор: Никита Баталов

