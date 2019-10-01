 Британское правительство запросило у ЕС отсрочку ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 19.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Британское правительство запросило у ЕС отсрочку "Брекзита"

Британский премьер отказывается вести переговоры с ЕС об отсрочке, однако формально был вынужден направить соответствующее письмо главе Евросовета.

Демонстрация против Брекзита перед зданием британского парламента

Демонстрация против "Брекзита" перед зданием британского парламента

Правительство Великобритании попросило Брюссель продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора, устанавливающей регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС, что фактически предполагает перенос даты "Брекзита", который был намечен на 31 октября.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в свою очередь в письме к британским парламентариям, обнародованном в субботу, 19 октября, подчеркнул, что "не будет вести переговоры об отсрочке с Европейским Союзом".

Глава правительства высказал мнение, что "дальнейшие задержки не являются решением" проблемы. При этом он добавил, что новые договоренности по "Брекзиту", подразумевающие, в частности, сохранение таможенного партнерства Северной Ирландии одновременно с ЕС и Соединенным Королевством, - наилучший сценарий, который позволит добиться выхода 31 октября.

Туск получил послание 

При этом послание с просьбой о продлении действия статьи 50, формально адресованное от лица британского премьера, было направлено главе Европейского совета Дональду Туску. Политик уже подтвердил в Twitter его получение.

"На этом основании Туск запустит консультации с лидерами ЕС по вопросу о соответствующей реакции. На это может уйти несколько дней", - пояснил официальный представитель ЕС в комментарии для британского телеканала Sky News. 

Туск в свою очередь уточнил в Twitter, что ранее переговорил с Джонсоном о ситуации в британской Палате общин.

Ультиматум Палаты общин

В субботу, 19 октября, депутаты одобрили поправку, обязывающую премьера просить о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Принятое положение запрещает выносить согласованное премьером Борисом Джонсоном соглашение с Евросоюзом на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного "Брекзита".

Контекст

Британский премьер Кэмерон сумел добиться на саммите в Брюсселе значительных уступок и ратует за сохранение членства в ЕС. Однако все карты ему может спутать сторонник Brexit Борис Джонсон. (23.02.2016)

В этой связи формально Джонсон должен был направить соответствующее письмо ЕС до 23.00 субботы (01.00 мск воскресенья). На деле он, однако, продолжил отказываться от соответствующего диалога с Брюсселем. 

Новое соглашение

В понедельник, 21 октября, Джонсон вновь попытается добиться одобрения Палатой общин  выработанного на саммите в Брюсселе соглашения с ЕС. Лондон и Брюссель 17 октября достигли новых договоренностей по "Брекзиту". Они включают четыре основных пункта. Так, Северная Ирландия продолжит придерживаться определенных стандартов ЕС в области производства товаров. Она  также останется частью таможенного партнерства с Евросоюзом и одновременно таможенного союза Соединенного Королевства.

Кроме того, стороны согласовали налог на добавленную стоимость, что позволит упорядочить конкуренцию на внутреннем рынке товаров Евросоюза. Наконец, власти Северной Ирландии смогут через 4 года после вступления соглашения в силу продлить его действие, а также каждые четыре года самостоятельно решать, продолжать ли применять эти правила для региона или нет.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Борис Джонсон и Тереза Мэй

    Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа

    Экстравагантный глава МИДа

    Бывший мэр Лондона и один из главных сторонников Brexit Борис Джонсон отныне - первый дипломат Великобритании. Новый премьер-министр Тереза Мэй сделала его главой МИДа. Джонсону придется вести переговоры с лидерами стран со всего мира. Выстроить отношения с некоторыми из них будет непросто из-за резких и неоднозначных высказываний, которые в прошлом позволил себе Джонсон. Кого он успел оскорбить?

  • Борис Джонсон агитирует за Brexit

    Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа

    ЕС, Наполеон и Гитлер

    Перед референдумом по Brexit Борис Джонсон не раз обрушивался с критикой в адрес ЕС и его лидеров. Так, в интервью The Sunday Telegraph Джонсон сравнил Евросоюз с Адольфом Гитлером: "ЕС пытается создать сверхгосударство. Наполеон, Гитлер и другие хотели сделать нечто подобное, но плохо кончили". И именно с этим "сверхгосударством" Джонсону сейчас придется чаще всего иметь дело.

  • Борис Джонсон и Хиллари Клинтон.

    Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа

    Хиллари Клинтон - "садистка-санитарка"

    США новый глава британского МИДа активно критиковал за то, что там не поддерживали Brexit. Барака Обаму Борис Джонсон назвал "полукенийским президентом". А вот Хиллари Клинтон, по мнению Джонсона, похожа на "садистку-санитарку в психиатрической больнице". Если Клинтон станет президентом Соединенных Штатов, не припомнит ли она это Соединенному Королевству?

  • Владимир Путин

    Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа

    Тиран, который помогает уничтожить ИГ

    Хотя экс-мэр Лондона и хвалил Владимира Путина за поддержку Башара Асада и помощь в борьбе с ИГ, российскому лидеру он него также досталось: "Путин - довольно жесткий тиран и манипулятор, причастный к оккупации отдельных районов Украины и уничтожению борта MH-17 "Малазийских авиалиний" в Донецкой области". Кроме того, Джонсон сравнил Путина…

  • Кадр из фильма о Гарри Поттере

    Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа

    Эльф из "Гарри Поттера"

    …с домовым Эльфом Добби из серии фильмов о Гарри Поттере.

  • Эрдоган и Джонсон

    Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа

    Любитель коз Эрдоган

    Недавно новый глава британского МИДа также написал оскорбительное стихотворении о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. В нем Эрдоган сравнивается с "молодым турком, который занимается сексом с козой".

  • Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Питер О´Нилл.

    Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа

    "Страна каннибалов"

    В 2006 году Борис Джонсон умудрился оскорбить целую страну. Он написал в своей колонке в газете, что Папуа-Новая Гвинея "известна каннибализмом и убийствами вождей". На фото - премьер-министр этой страны Питер О´Нилл.

  • Улица Ливерпуля

    Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа

    Ливерпуль и "статус жертвы"

    Обижены на Джонсона и в Ливерпуле. В одной из своих статей он заявил, что ливерпульцы "наслаждаются статусом жертвы" из-за казни в Ираке жителя этого города Кена Бигли в 2004 году. Партия консерваторов отправила Бориса Джонсона извиняться перед всем городом.

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 01:51

Неудачи Бориса Джонсона в парламенте по вопросу "Брекзита"

Контекст

Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа  

Аудио- и видеофайлы по теме

Неудачи Бориса Джонсона в парламенте по вопросу "Брекзита"  

Формула Зеленского. Кремлевская кухня позитива. "Брекзит" Бориса Джонсона – "Заповедник", выпуск 93,  

Зачем на самом деле Борис Джонсон заблокировал парламент?  

Также по теме

Premierminister Boris Johnson im BBC TV Interview Andrew Marr Show

Борис Джонсон просит ЕС исключить новую отсрочку "Брекзита" 01.10.2019

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просит ЕС исключить возможность новой отсрочки "Брекзита" в рамках нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, сообщает газета The Times.

UK Parteitag der Konservativen

Британский парламент вновь отсрочил решение по "Брекзиту" 19.10.2019

Парламент хочет, чтобы Джонсон сначала разобрался с законами для оформления "Брекзита", для чего понадобится новая отсрочка. Британский премьер уже заявил, что просить ее у Брюсселя не будет.

Großbritannien Premierminister Boris Johnson

СМИ: Джонсон не покинет пост премьера Великобритании без увольнения королевой 06.10.2019

Борис Джонсон полон решимости добиться "Брекзита" любой ценой. Он не уйдет в отставку, даже если парламент выразит ему недоверие, пишет The Sunday Times.

Реклама

Самые читаемые

Чего ждать от продолжения "Рассказа служанки"?  

В ФРГ задержана банда из Беларуси, грабившая грузовики  

Скандал в ФРГ: футболисты приветствуют военную операцию Турции против курдов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно