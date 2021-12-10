Британский суд принял решение об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа экстрадируют из Великобритании в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы. Такое решение принял Высокий суд Лондона в пятницу, 10 декабря. США добивались экстрадиции Ассанжа, поскольку американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.

В январе 2021 года суд в Лондоне постановил, что эта экстрадиция невозможна, мотивировав свое решение опасениями за психическое здоровье основателя Wikileaks. Однако в августе было решено, что правительству США может быть предоставлено больше оснований для обжалования запрета на экстрадицию.

Вашингтон предоставил Лондону пакет гарантий в отношении Ассанжа

Американская сторона подала апелляцию, заверив, что в случае экстрадиции Ассанжа США "не будут содержать его в экстремальных и изолированных условиях", а также согласятся на то, чтобы он отбывал любой срок на родине - в Австралии. Представитель США юрист Джеймс Льюис заявил, что США представили Лондону "пакет гарантий" в связи с беспокойством суда.

Суд начал рассматривать апелляцию, поданную американскими властями в конце октября. Адвокат Ассанжа Эдвард Фицджеральд заявил, что обещания Вашингтона являются "расплывчатыми" и в случае экстрадиции его подзащитного в США нельзя исключать, что "в конечном счете Ассанж будет отправлен в условия экстремальной изоляции", а также сохраняется существенный риск того, что он может покончить с собой.

Ассанжу предъявлены обвинения в обнародовании секретных данных

Ассанж попал в британскую тюрьму в 2012 году из-за обвинений в сексуальных домогательствах, якобы совершенных на территории Швеции. Выйдя на свободу под залог, он не явился впоследствии в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года британский суд признал основателя Wikileaks виновным в неявке на судебное заседание в 2012 году. Власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.

В том же месяце Минюст США сообщил, что обвиняет Ассанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже ему были предъявлены обвинения по еще 17 пунктам. Все они связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

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