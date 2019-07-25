 Британский премьер решил не объявлять досрочные всеобщие выборы | Новости из Германии о Европе | DW | 02.09.2019

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Европа

Британский премьер решил не объявлять досрочные всеобщие выборы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил парламентариев не подрывать позиции Лондона на переговорах с Брюсселем.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пока не планирует объявлять досрочные всеобщие выборы, несмотря на имеющиеся противоречия с депутатами британского парламента из-за поддерживаемого главой кабмина варианта жесткого "Брекзита". Соответствующее заявление Джонсон сделал в понедельник, 2 сентября, выступая со специальным обращением перед своей официальной резиденцией на Даунинг-стрит.

"Я не хочу выборов. Вы не хотите выборов. Давайте продолжим следовать той повестке, которую диктует народ" Великобритании, заявил он. При этом Джонсон попросил законодателей не подрывать позиции Лондона на переговорах с Брюсселем, выразив надежду на то, что соглашения, возможно, еще удастся достичь.

Британскй фунт обвалился

Выступление премьера в прямом эфире показали ведущие британские телеканалы, а фунт стерлинга обвалился на предшествующих ему спекуляциях о возможности досрочных парламентских выборов.

Заявлению предшествовали встреча главы правительства с консервативными депутатами Палаты общин британского парламента и экстренное заседание кабинета министров.

Контекст

В распоряжение британского издания попало секретное правительственное досье под названием "Операция "Овсянка". В нем сказано, что "Брекзит" без сделки с ЕС повергнет Великобританию в хаос. (18.08.2019)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил парламент на каникулы и блокировал работу депутатов в преддверии "Брекзита". Сергей Елкин об опасном прецеденте для британской демократии. (29.08.2019)

Джонсон пояснил, почему он считает, что "растут шансы" добиться прогресса по договоренностям c ЕС на саммите Евросоюза в октябре. Для этого, по словам главы британского кабинета министров, есть три причины. Во-первых, Брюссель видит, что Великобритания "хочет сделки". Во-вторых, в ЕС понимают, что у Соединенного Королевства есть "четкое представление" о том, как должен проходить "Брекзит". Наконец, Евросоюз осознает, что Лондон ведет подготовку к жесткому варианту выхода из ЕС, добавил политик.

Премьер также прокомментировал ситуацию вокруг возможного принятия парламентариями 4 сентября постановления, которое вынудит Джонсона просить Брюссель о новой отсрочке выхода, запланированного на 31 октября.

"Если они проголосуют" за отсрочку, то "просто лишат Соединенное Королевство устойчивой позиции и сделают любые дальнейшие переговоры абсолютно невозможными", подчеркнул он. Джонсон также добавил, что ни при каких обстоятельствах не согласится на подобную отсрочку.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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