 Британская полиция готовится к жесткому ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 09.09.2018

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Европа

Британская полиция готовится к жесткому "Брекзиту"

В случае "Брекзита" без договора с ЕС, британская полиция ожидает беспорядков. Глава МВД страны при этом надеется, что политическая ситуация не будет разиваться по худшему сценарию.

Полиция в Лондоне (март 2017 г.)

Полиция в Лондоне (март 2017 г.)

Полиция Великобритании готовится к предполагаемым беспорядкам на случай выхода страны из Евросоюза без достижения предварительного решения в рамках переговоров. Как пишет в воскресенье, 9 сентября, издание Sunday Times, опасения возникают в связи с тем, что возможная нехватка продуктов или других товаров может привести к "широкомасштабным беспорядкам". Газета ссылается на внутренний документ координационного центра полиции, который отвечает за спецоперации на крупных мероприятиях или во время общенациональных чрезвычайных ситуациях.

Контекст

Отставка главы МИД Великобритании Бориса Джонсона демонстрирует раскол в правящей партии из-за "Брекзита". Британское правительство ведет свою страну в пропасть, считает Барбара Везель. (10.07.2018)

После выхода Великобритании из ЕС Лондон перестанет быть финансовой столицей Евросоюза. Кто займет его место: Париж или Франкфурт-на-Майне? Аргументы в пользу обоих городов - у DW. (06.09.2018)

В материале газеты отмечается, что эксперты ожидают начала беспорядков за три месяца до "Брекзита" и в течение трех месяцев после него. Официально выход Великобритании из ЕС ожидается 29 марта 2019 года. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выразил удовлетворение тем фактом, что полиция и другие эксперты изучают подобные возможности и думают о том, что может произойти в случае "Брекзита" без договора с ЕС. Сам Джавид не думает, что политическая ситуация будет развиваться подобным образом, однако властям нужно "подготовиться ко всем случайностям".

На переговорах по "Брекзиту" одним из центральных спорных остается вопрос о том, как избежать контроля на границе Ирландии и Северной Ирландии, которая станет будущей границей ЕС и Великобритании. Брюссель предлагает решение, согласно которому на Северную Ирландию без временных ограничений будут распространяться таможенные правила ЕС. Это означало бы введение таможенного контроля между Северной Ирландией и Великобританией. Правительство в Лондоне это отвергает. Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье 7 сентября отметил, что без такого решения соглашение о "Брекзите" невозможно заключить.

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  • Флаг ЕС

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  • Тереза Мэй и Дональд Туск

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    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Как Франкфурт борется с Парижем за статус финансовой столицы ЕС

 

 

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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