Британская королева отказалась впредь приобретать одежду с натуральным мехом

Королева Великобритании Елизавета Вторая отказалась впредь приобретать новую одежду из натурального меха. Об этом представитель Букингемского дворца сообщил в среду, 6 ноября, уточнив, что королевской семье не придется избавляться от части имеющейся меховой одежды. Елизавета Вторая продолжит носить существующие в ее гардеробе изделия из меха, подчеркнули в Букингемском дворце.
"Если Ее Величеству предстоит посетить мероприятие в особенно холодную погоду", королева будет надевать одежду из искусственного меха, пишет личная портная королевы Анджела Келли в своей новой книге.
Активисты - защитников животных встретили решение монарха с одобрением. Позиция королевы "соотносится с поведением многих прогрессивно мыслящих потребителей, компаний и народов", заявили в организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).
По словам активистов, искусственный мех не только "лучше для окружающей среды", но также "избавляет животных от жалкой жизни и болезненной смерти". По оценке PETA, около 100 млн животных в год убивают ради меха. А в британском отделении организации Humane Society International расценили решение Елизаветы Второй как возможный сигнал того, что одежда из натурального меха больше не считается модной.
Звероводство в Великобритании запрещено более 15 лет, при этом продажа меховых изделий не является незаконной деятельностью.
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На этом снимке Елизавете - 18 лет. Став добровольцем вспомогательных женских частей тыла, будущая королева выучилась в 1945 году на шофера и автомеханика, чтобы обслуживать машины скорой помощи. И даже в военной форме выглядела на редкость элегантно. Ироничные британцы утверждают, что именно высокая военная фуражка стала "прообразом" знаменитых шляпок королевы. Судите сами...
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Здесь - лиловый...
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Этот головной убор Елизавета Вторая надевает чрезвычайно редко - как правило, только тогда, когда выступает с тронной речью на открытии сессии парламента. Корона весит почти килограмм. Ничего удивительного: в ней 273 жемчужины, 17 сапфиров, 11 изумрудов, 5 рубинов и 2868 алмазов. Любопытно, что этот главный символ власти королевы принадлежит не ей лично, а государству.
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Все шляпки королевы, или Модная прабабушка Елизавета Вторая
Прабабушка Лиза
В таких косыночках Елизавета Вторая тоже появляется на публике нечасто. Но на прогулку в одной из резиденций королевы, шотландском замке Балморал, шляпку не наденешь: ее снесет ветром. Так что приходится выходить, что называется, по-домашнему. Не королева, а просто какая-то бабушка Лиза! Ах, извините, - прабабушка!..
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Все шляпки королевы, или Модная прабабушка Елизавета Вторая
С праздником вас, дорогие подданные!
Иногда, но как минимум раз в году, британская королева появляется перед своими подданными вообще без головного убора. Рождество в Великобритании, как и везде в мире, - семейный праздник. И Елизавета Вторая поздравляет британцев, стоя у рождественской елки в Виндзорском замке - ее любимой резиденции. Кстати говоря, прическу королева делает каждый день. Может себе позволить.
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Все шляпки королевы, или Модная прабабушка Елизавета Вторая
Среди коллег
Не только шляпки иллюстрируют великолепный вкус Елизаветы Второй. На этом сделанном пять лет назад снимке она в окружении "коллег" - тогдашних королев Нидерландов, Испании и других - на приеме по случаю 60-летнего юбилея ее коронации. Как вы считаете: чье платье - самое красивое?
Автор: Ефим Шуман