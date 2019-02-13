 Британская королева отказалась впредь приобретать одежду с натуральным мехом | Новости из Германии о Европе | DW | 07.11.2019

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Европа

Британская королева отказалась впредь приобретать одежду с натуральным мехом

Личная портная королевы заявила, что в холодную погоду Елизавета Вторая будет носить одежду из искусственного меха. Защитники животных приветствуют решение монарха.

Королева Великобритании Елизавета Вторая держит зонт

Королева Великобритании Елизавета Вторая

Королева Великобритании Елизавета Вторая отказалась впредь приобретать новую одежду из натурального меха. Об этом представитель Букингемского дворца сообщил в среду, 6 ноября, уточнив, что королевской семье не придется избавляться от части имеющейся меховой одежды. Елизавета Вторая продолжит носить существующие в ее гардеробе изделия из меха, подчеркнули в Букингемском дворце.

"Если Ее Величеству предстоит посетить мероприятие в особенно холодную погоду", королева будет надевать одежду из искусственного меха, пишет личная портная королевы Анджела Келли в своей новой книге.

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Активисты - защитников животных встретили решение монарха с одобрением. Позиция королевы "соотносится с поведением многих прогрессивно мыслящих потребителей, компаний и народов", заявили в организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

По словам активистов, искусственный мех не только "лучше для окружающей среды", но также "избавляет животных от жалкой жизни и болезненной смерти". По оценке PETA, около 100 млн животных в год убивают ради меха. А в британском отделении организации Humane Society International расценили решение Елизаветы Второй как возможный сигнал того, что одежда из натурального меха больше не считается модной.

Звероводство в Великобритании запрещено более 15 лет, при этом продажа меховых изделий не является незаконной деятельностью.

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    Иногда, но как минимум раз в году, британская королева появляется перед своими подданными вообще без головного убора. Рождество в Великобритании, как и везде в мире, - семейный праздник. И Елизавета Вторая поздравляет британцев, стоя у рождественской елки в Виндзорском замке - ее любимой резиденции. Кстати говоря, прическу королева делает каждый день. Может себе позволить.

  • Елизавета Вторая

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    Среди коллег

    Не только шляпки иллюстрируют великолепный вкус Елизаветы Второй. На этом сделанном пять лет назад снимке она в окружении "коллег" - тогдашних королев Нидерландов, Испании и других - на приеме по случаю 60-летнего юбилея ее коронации. Как вы считаете: чье платье - самое красивое?

    Автор: Ефим Шуман


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