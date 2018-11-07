Британец Идрис Эльба назван самым сексуальным мужчиной планеты

Британский артист и музыкант Идрис Эльба назван американским журналом People "самым сексуальным мужчиной". Эльба, который обладает "наибольшей сексуальной привлекательностью", появился на обложке очередного номера журнала.

Сам 46-летний Эльба отреагировал на признание с удивлением, однако потом заявил, что "очень счастлив" и добавил, что его мама будет гордиться им.

Идрис Эльба стал известен благодаря ролям в фильмах "Призрачный гонщик-2", "Тихоокеанский рубеж", "Прометей", "Стартрек: Бесконечность" и ряду других. В 2012 году Эльба в номинации "лучший актер" получил награду "Золотой глобус" за роль в сериале "Лютер". Кроме того, Эльба выпустил три музыкальных альбома с песнями.

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