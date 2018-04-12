Борющаяся с системой распознавания лиц в Москве активистка дойдет до ЕСПЧ

Активистка Алена Попова, которой в среду, 6 ноября, Савеловский суд Москвы отказал в удовлетворении иска с требованием запретить технологии видеоидентификации лиц на территории российской столицы, намерена обжаловать вердикт во всех вышестоящих судебных инстанциях в России, а также, если потребуется, обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Попова просила суд признать незаконным применение технологии распознавания лиц на территории Москвы в "Городской системе видеонаблюдения", обязать воздержаться от ее применения впредь, а также удалить биометрические данные истицы из базы данных изображений гражданина, применяемых в городской системе видеонаблюдения. "Никакие законы, обеспечивающие безопасность в Москве, не могут нарушать право на частную жизнь", - цитирует активистку агентство "Интерфакс".

В свою очередь ответчики, сред которых, в частности, были московский главк МВД России и департамент информационных технологий Москвы заявили, что городская система видеонаблюдения предназначена не только для идентификации граждан, но и для "обнаружения снега у подъезда, переполненных мусорных баков, поломанных качелей на детских площадках для дальнейшего устранения". Ответчики также заявили, что не знают истицу, не применяли в ее отношении систему распознавания лиц, а также не имеют базы данных, содержащих персональную и биометрическую информацию о ней.

Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году.

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