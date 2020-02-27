Борьбу с коронавирусом может осложнить его более долгий инкубационный период

Инкубационный период коронавируса SARS-CoV-2, то есть срок от заражения до появления симптомов, обычно составляет от 2 до 14 дней. Из этого срока продолжают исходить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), немецкий Институт Роберта Коха и министерство здравоохранения ФРГ. Соответственно, те лица, кого подозревают в том, что они инфицированы, находятся на карантине в течение двух недель.

Cредний инкубационный период SARS-CoV-2 составлял три дня

Чаще всего первые симптомы появляются через три дня. Это выяснил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, руководитель национальной группы экспертов по борьбе с болезнями легких. Его команда исследовала 1099 случаев заражения SARS-CoV-2 в 552 больницах Китая.

Чжун Наньшань

Однако это предварительные результаты, которые требуют дальнейшего изучения, говорит Чжун Наньшань, обнаруживший в 2003 году коронавирус SARS во время вспышки атипичной пневмонии.

В редких случаях инкубационный период для нового коронавируса может составлять до 24 дней, отмечается в исследовании, которое было опубликовано на медицинской исследовательской платформе medRxiv 9 февраля 2020 года. В нем, в частности, сказано, что "средний инкубационный период SARS-CoV-2 составлял три дня (его пределы - от 0 до 24 дней)".

Индивидуальные случаи или неправильный контроль?

Несколько дней назад сенсацией стал доклад правительства китайской провинции Хубэй, эпицентра распространения нового вируса, в котором отмечалось, что у 70-летнего мужчины симптомы SARS-CoV-2 начали проявляться только через 27 дней после заражения.

Проверка температуры у жителей Уханя, эпицентра эпидемии коронавируса

Тем не менее такие отдельные случаи являются значимыми лишь в ограниченной степени, считает немецкий эксперт, вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten) из берлинской клиники "Шарите". "Частым источником ошибок при кажущемся очень длительном инкубационном периоде является незаметное промежуточное воздействие", - пояснил Дростен.

Он не видит причин менять прежние оценки продолжительности инкубационного периода нового коронавируса. По его мнению, только строго контролируемые условия позволяют исключить возможность того, что пострадавшие подвергались воздействию патогена несколько раз подряд.

Разные людиреагируют на коронавирус с различной скоростью

По мнению Томаса Питшмана (Thomas Pietschmann), специалиста по молекулярной вирусологии из Twincore, Центра экспериментальных и клинических исследований инфекций, неудивительно, что разные пациенты по-разному реагируют на патогенные микроорганизмы. И, следовательно, длительность инкубационного периода у разных пациентов значительно варьируется.

Йонас Шмидт-Чаназит

"Вирусы имеют разные свойства относительно того, как они распространяются в организме носителя и одновременно при этом подавляют его иммунитет. И такие процессы ведут к тому, что это занимает больше времени или что, напротив, вирус распознается раньше, и его симптомы проявляются", - указал Питшман в интервью DW.

Постепенно становится ясно, что в отдельных случаях инкубационный период длится заметно дольше, продолжает профессор Йонас Шмидт-Чаназит (Jonas Schmidt-Chanasit) из Немецкого центра инфекционных исследований. Но у подавляющего большинства инфицированных коронавирусом симптомы проявились уже через неделю.

После Китая больше всего заболевших новым коронавирусом выявлено в Южной Корее

"Это же был до сих пор неизвестный вирус, мы узнали о нем лишь два месяца назад, и теперь у нас все больше пациентов и больше случаев, которые можно изучить. И с этим - все больше данных, которые показывают, что в некоторых случаях - это стоит еще раз подчеркнуть - инкубационный период может быть более длительным, даже свыше месяца. Но большинство пациентов заболевают в течение недели, это основная масса. И мы работаем, исходя из этого", - сообщил Шмидт-Чаназит DW.

Что означает более длительный инкубационный период коронавируса?

Однако если инкубационный период нового коронавируса на самом деле значительно дольше 14 дней, это может существенно повлиять на усилия по сдерживанию эпидемии. Потому что тогда обычного карантина в две недели будет недостаточно.

Например, если многие китайские рабочие и служащие вернутся из двухнедельного вынужденного отпуска на свои фабрики и предприятия, это может в определенных обстоятельствах привести ко второй волне распространения инфекции.

Поэтому министр здравоохранения Японии Кацунобу Като призвал всех пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Prinzess после двухнедельного карантина на борту судна остаться дома еще на две недели. Поскольку у двух австралийцев вирус был обнаружен только на родине, хотя на Diamond Prinzess у них ничего не нашли.

Непостижимые способы заражения

Помимо беспокойства в связи с более длительным инкубационным периодом SARS-CoV-2, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также озабочена часто непонятными путями заражения и теми случаями инфекций, когда нет четкой эпидемиологической связи, признал в Twitter гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиус.

По его словам, многие люди заразились новым коронавирусом, хотя они не были в Китае и не общались с кем-либо, у кого он был диагностирован. Это подтверждает распространенное в настоящее время предположение о том, что распространять SARS-CoV-2 могут люди, у которых вообще не наблюдается никаких симптомов заражения или такие симптомы слабо выражены.

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