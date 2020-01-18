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Не сумев договориться с руководством концерна Lufthansa о повышении тарифа на оплату труда бортпроводников, профсоюз Ufo заявил, что не исключает бессрочную забастовку.
За три дня стачки бортпроводников Germanwings было отменено около 200 рейсов. Организатор забастовки, профсоюз бортпроводников Ufo, ранее допускал ее продление.
Забастовка бортпроводников Lufthansa в ноябре затронула 200000 пассажиров. Теперь профсоюз бортпроводников Ufo анонсировал акцию в дочерней компании из-за неурегулированного тарифного спора.
Забастовка бортпроводников Lufthansa в ноябре затронула 200 тысяч пассажиров. Профсоюз бортпроводников Ufo анонсировал новую акцию. Ранее руководство авиаперевозчика пошло навстречу профсоюзу в тарифном споре.
Профсоюз бортпроводников UFO возвращается за стол переговоров с авиаперевозчиком Lufthansa. Двухдневная забастовка причинила неудобства 200 тысячам пассажиров.
В четверг и пятницу ожидается крупная забастовка, которая затронет рейсы Lufthansa. Причина - неурегулированный тарифный спор с работодателем.
Забастовка распространяется на четыре "дочки" Lufthansa, в том числе Eurowings. Затронуты сотни рейсов во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Берлине и Гамбурге.
Пилоты и бортпроводники добиваются повышения оплаты и улучшения условий труда. По данным компании, от 24-часовой забастовки пострадают 40 тысяч пассажиров.
Авиакомпания Ryanair пообещала минимизировать ущерб от "еще одной бессмысленной забастовки" персонала лоукостера. Профсоюзы добиваются повышения зарплат бортпроводникам и пилотам Ryanair.
Пилоты и бортпроводники лоукостера Ryanair будут бастовать в немецких аэропортах сутки. Они добиваются улучшения условий труда и увеличения зарплат.
Бортпроводники и летчики пытаются привлечь внимание к одной из проблем: воздух в кабине самолета может оказаться токсичным и нанести серьезный ущерб здоровью.
Стачка затронет интересы ста тысяч пассажиров, заявили в авиакомпании. Руководство Lufthansa обвинил профсоюз пилотов Cockpit в безответственности и пытался безуспешно оспорить забастовку в суде.
Профсоюз пилотов Cockpit требует повышения заработной платы на 20 процентов за прошедшие пять лет. В то же время профсоюз Verdi призвал к забастовке бортпроводников.
Персонал компаний Eurowings и Germanwings может провести двухдневную стачку, если работодатели не пойдут на уступки в тарифном споре.
Забастовка бортпроводников Eurowings и Germanwings затронула крупные немецкие аэропорты. Отменены около 380 из 500 рейсов, включая Москву.
Профсоюз UFO призвал бортпроводников авиакомпании Eurowings прекратить работу после того, как тарифные переговоры с руководством компании завершились безрезультатно.
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