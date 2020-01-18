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Бортпроводники

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Бортпроводник".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

07.11.2019, Bayern, München: Flugbegleiter der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation UFO haben sich zu einer Kundgebung vor dem Terminal am Münchner Flughafen versammelt. Die Lufthansa sagt wegen des angekündigten 48-Stunden-Streiks der Flugbegleiter insgesamt 1300 Flüge mit rund 180 000 betroffenen Passagieren ab. Foto: Matthias Balk/dpa | Verwendung weltweit

Бортпроводники Lufthansa готовятся к новой забастовке 18.01.2020

Не сумев договориться с руководством концерна Lufthansa о повышении тарифа на оплату труда бортпроводников, профсоюз Ufo заявил, что не исключает бессрочную забастовку.
30.12.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Eine Maschine der Fluggesellschaft Germanwings steht vor dem Flughafengebäude auf dem Rollfeld. Die Gewerkschaft Ufo hat die Mitarbeiter von Germanwings zum Streik aufgerufen. Germanwings führt ihre Flüge für Eurowings aus. Foto: Henning Kaiser/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Бортпроводники Germanwings завершили трехдневную забастовку 02.01.2020

За три дня стачки бортпроводников Germanwings было отменено около 200 рейсов. Организатор забастовки, профсоюз бортпроводников Ufo, ранее допускал ее продление.
ARCHIV - 27.10.2016, Nordrhein-Westfalen, Köln: Eine Flugbegleiterin steht vor dem Unternehmenssitz von Eurowings bei einer Kundgebung. Im Dauerstreit mit der Lufthansa will die Gewerkschaft Ufo Details am Montag zu neuen Streiks der Flugbegleiter bekanntgeben. Diese sollen per Videobotschaft im Internet veröffentlicht werden, wie die Gewerkschaft angekündigt hatte. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Бортпроводники Germanwings 30 декабря выйдут на 72-часовую забастовку 27.12.2019

Забастовка бортпроводников Lufthansa в ноябре затронула 200000 пассажиров. Теперь профсоюз бортпроводников Ufo анонсировал акцию в дочерней компании из-за неурегулированного тарифного спора.
An information flight pannel is seen during a strike of Lufthansa airline's cabin crew union (UFO) at Frankfurt airport, Germany November 7, 2019. REUTERS/Ralph Orlowski

Бортпроводники Lufthansa проведут новую забастовку до конца 2019 года 26.12.2019

Забастовка бортпроводников Lufthansa в ноябре затронула 200 тысяч пассажиров. Профсоюз бортпроводников Ufo анонсировал новую акцию. Ранее руководство авиаперевозчика пошло навстречу профсоюзу в тарифном споре.
07.11.2019, Bayern, München: Nicoley Baublies, ehemaliger Chef der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation UFO, spricht auf einer UFO-Kundgebung vor dem Terminal am Münchner Flughafen. Die Lufthansa sagt wegen des angekündigten 48-Stunden-Streiks der Flugbegleiter insgesamt 1300 Flüge mit rund 180 000 betroffenen Passagieren ab. Foto: Matthias Balk/dpa | Verwendung weltweit

Бортпроводники Lufthansa согласились оказаться от забастовок 12.11.2019

Профсоюз бортпроводников UFO возвращается за стол переговоров с авиаперевозчиком Lufthansa. Двухдневная забастовка причинила неудобства 200 тысячам пассажиров.
ARCHIV - 27.10.2016, Nordrhein-Westfalen, Köln: Eine Flugbegleiterin steht vor dem Unternehmenssitz von Eurowings bei einer Kundgebung. Im Dauerstreit mit der Lufthansa will die Gewerkschaft Ufo Details am Montag zu neuen Streiks der Flugbegleiter bekanntgeben. Diese sollen per Videobotschaft im Internet veröffentlicht werden, wie die Gewerkschaft angekündigt hatte. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Бортпроводники Lufthansa проведут 48-часовую забастовку 04.11.2019

В четверг и пятницу ожидается крупная забастовка, которая затронет рейсы Lufthansa. Причина - неурегулированный тарифный спор с работодателем.
Fluggäste gehen am 21.10.2016 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf dem Flughafen Köln/Bonn zum Schalter der Fluggesellschaft Eurowings. Der Tarifkonflikt mit dem Kabinenpersonal bei der Lufthansa-Tochtergesellschaft Eurowings in Deutschland eskaliert. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo kündigte ab dem kommenden Montag (24.10.2016) Streiks an. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Забастовка бортпроводников "дочек" Lufthansa продлена до полуночи 20.10.2019

Забастовка распространяется на четыре "дочки" Lufthansa, в том числе Eurowings. Затронуты сотни рейсов во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Берлине и Гамбурге.

ARCHIV - 10.08.2018, Belgien, Charleroi: Flugzeuge von Ryanair stehen während eines Streiks von Piloten der irischen Low-Cost-Airline am Flughafen Charleroi. Beim Billigflieger Ryanair wollen erneut die Piloten streiken. (zu dpa «Deutsche Ryanair-Piloten wollen erneut streiken» vom 10.09.2018) Foto: Virginie Lefour/BELGA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Сотрудники Ryanair бастуют в шести странах Европы 28.09.2018

Пилоты и бортпроводники добиваются повышения оплаты и улучшения условий труда. По данным компании, от 24-часовой забастовки пострадают 40 тысяч пассажиров.
25.07.2018 A stranded Ryanair passenger checks her phone, on the first day of a cabin crew strike held in several European countries, at the Adolfo Suarez Madrid Barajas airport in Madrid, Spain, July 25, 2018. REUTERS/Susana Vera

Бортпроводники Ryanair проведут забастовку 28 сентября 13.09.2018

Авиакомпания Ryanair пообещала минимизировать ущерб от "еще одной бессмысленной забастовки" персонала лоукостера. Профсоюзы добиваются повышения зарплат бортпроводникам и пилотам Ryanair.
25.07.2018 A stranded Ryanair passenger checks her phone, on the first day of a cabin crew strike held in several European countries, at the Adolfo Suarez Madrid Barajas airport in Madrid, Spain, July 25, 2018. REUTERS/Susana Vera

Ryanair проведет 12 сентября очередную забастовку 10.09.2018

Пилоты и бортпроводники лоукостера Ryanair будут бастовать в немецких аэропортах сутки. Они добиваются улучшения условий труда и увеличения зарплат.
Mit Sauerstoffmasken vor dem Gesicht sitzen Passagiere am Mittwoch (15.08.2001) in der Kabine eines Simulator-Flugzeugs der Lufthansa in Frankfurt/Main, um das richtige Verhalten bei einem plötzlichen Druckabfall im Kabinenraum zu trainieren. Um Flugbegleitpersonal auf möglichst viele reale Notfallsituationen vorbereiten zu können, können in den Simulatoren Gefahrensituationen vom Herzinfarkt bis hin zu einem Brand im Flugzeuginnenraum simuliert werden. dpa/lhe |

Исследователи: Воздух в самолете опасен для здоровья 20.09.2017

Бортпроводники и летчики пытаются привлечь внимание к одной из проблем: воздух в кабине самолета может оказаться токсичным и нанести серьезный ущерб здоровью.
ARCHIV - Mit seiner Uniformmütze auf dem Kopf nimmt ein Pilot der Lufthansa am 22.02.2010 am Flughafen in Frankfurt am Main an einer Protestkundgebung teil. Im Hintergrund steht die Heckflosse eines Lufthansa-Passagierjets mit dem Kranich-Logo. Foto: Boris Roessler dpa (zu dpa Gespräche zwischen Lufthansa und Pilotengewerkschaft abgebrochen vom 13.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Lufthansa отменяет около 880 рейсов из-за забастовки 22.11.2016

Стачка затронет интересы ста тысяч пассажиров, заявили в авиакомпании. Руководство Lufthansa обвинил профсоюз пилотов Cockpit в безответственности и пытался безуспешно оспорить забастовку в суде.
Eine Boeing 747 der Lufthansa landet am 23.09.2016 auf dem Flughafen in Frankfurt am Main (Hessen), während ein Airbus A-380 zum Gate rollt. Die schwarz-grüne Landesregierung will nach einem Bericht des Hessischen Rundfunks (hr) den Lärm am Frankfurter Flughafen auf das Niveau des Jahres 2014 begrenzen. Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Пилоты Lufthansa и Eurowings объявили о забастовке 21.11.2016

Профсоюз пилотов Cockpit требует повышения заработной платы на 20 процентов за прошедшие пять лет. В то же время профсоюз Verdi призвал к забастовке бортпроводников.
Eine Stewardess der Eurowings steht am 02.11.2015 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf dem Flughafen. Die Billigtochter der Lufthansa, die jetzt die Marke Germanwings im Konzern ablöst, startete erstmals einen Langstreckenflug nach Varadero auf Kuba. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/O. Berg

Профсоюз бортпроводников грозит новыми забастовками в Германии 27.10.2016

Персонал компаний Eurowings и Germanwings может провести двухдневную стачку, если работодатели не пойдут на уступки в тарифном споре.
ARCHIV - Auf dem Flughafen Heringsdorf in Zirchow (Mecklenburg-Vorpommern) wird am 02.05.2015 ein Eurowings-Flugzeug im Linienflugverkehr nach Düsseldorf und Köln abgefertigt. Weil Lufthansa nicht auf eine Billigflug-Sparte außerhalb der bestehenden Tarifverträge verzichten will, hat die Vereinigung Cockpit zum mittlerweile 13. Streik in dem Tarifkonflikt aufgerufen. Foto: Stefan Sauer/dpa (zu dpa Pilotenstreik zunächst auf der Langstrecke begonnen vom 08.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии бастуют бортпроводники Eurowings и Germanwings 27.10.2016

Забастовка бортпроводников Eurowings и Germanwings затронула крупные немецкие аэропорты. Отменены около 380 из 500 рейсов, включая Москву.
Zwei Stewardessen der Eurowings stehen am 02.11.2015 in Köln (Nordrhein-Westfalen) vor einem A 330 Die Billigtochter der Lufthansa, die jetzt die Marke Germanwings im Konzern ablöst, startete erstmals einen Langstreckenflug nach Varadero auf Kuba. Foto: Oliver Berg/dpa |

Бортпроводники Eurowings проведут забастовку 27 октября 26.10.2016

Профсоюз UFO призвал бортпроводников авиакомпании Eurowings прекратить работу после того, как тарифные переговоры с руководством компании завершились безрезультатно.

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