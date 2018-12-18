 Борис Гребенщиков написал письмо Оюбу Титиеву | Новости из Германии о России | DW | 18.12.2018

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Россия

Борис Гребенщиков написал письмо Оюбу Титиеву

Лидер группы "Аквариум" поддержал инициативу международной организации Amnesty International в защиту правозащитника Оюба Титиева, который находится под арестом в Чечне.

Борис Гребенщиков с гитарой перед микрофоном

Российский рок-музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков поддержал инициативу международной организации Amnesty International (AI) в защиту чеченского правозащитника Оюба Титиева. "Вам сил и терпения. Мы с Вами. Свет побеждает тьму. Храни вас Бог", - написано в письме, которое Гребенщиков отправил Титиеву в СИЗО, сообщает AI во вторник, 18 декабря.

Контекст

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Судья сочла, что защита главы чеченского "Мемориала" не предоставила доказательств, достаточных для смягчения меры пресечения. (26.11.2018)

Прошло полгода после избиения активистов общественной организации "Эковахта" неизвестными людьми. Виновных не нашли, а против ее лидера Андрея Рудомахи возобновили старое уголовное дело о клевете. (14.07.2018)

Глобальная кампания в подержку Титиева проводилась AI на протяжении всего 2018 года, пока руководитель чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" находится в Чечне под арестом. В рамках этой кампании было собрано 160 тысяч подписей под петицией с требованием к российским властям освободить Титиева и правозащитника Игоря Нагавкина из Волгограда, а также расследовать нападение на эколога Андрея Рудомаху из Краснодара.

Правозащитник Игорь Нагавкин был освобожден

Через три недели после того, как 26 октября собранные подписи были переданы в администрацию президента РФ, Нагавкин был отпущен на свободу. Он провел в СИЗО два года по надуманным обвинениям, подчеркивается в сообщении AI.

Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. По версии следствия, Титиев "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены.

В декабре Титиев стал лауреатом германо-французской премии "За права человека и верховенство закона", которую от его имени в Москве приняли председатель совета "Мемориала" Олег Орлов, а также чеченская правозащитница, писательница и журналистка Милана Бахаева.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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