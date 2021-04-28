Больше не IT-страна? Почему в Беларуси закрывают стартап-хаб "Имагуру"

Стартап-хаб "Имагуру" в Минске - довольно известная площадка для белорусского IT- сообщества. Более семи лет она была местом, где молодые предприниматели могли найти офис, команду и инвестиции для своих проектов, здесь проводили образовательные семинары и бизнес-встречи и даже начинали впоследствии известные на весь мир стартапы. Однако сейчас на территории "Имагуру", что разместился на трех этажах в центре Минска, довольно пусто - в апреле стало известно, что стартап-хаб вынужденно закрывается. Почему это происходит и при чем здесь политика - у DW.

Причина преследований - политическая позиция основательницы

Как рассказала DW соосновательница стартап-хаба "Имагуру" Татьяна Маринич, в апреле пришли два официальных письма от холдинга "Горизонт" (там площадка арендует помещения) с уведомлением, что договор аренды расторгается в одностороннем порядке. Такая информация стала для "Имагуру" неприятной неожиданностью, при этом причины прекращение договора "Горизонт" никак не объяснил.

"Это решение не завода, и ничего общего с вопросами хозяйственной деятельности оно не имеет. Там и сами все понимают: исполняющая обязанности директора сказала, что "это поручение и приказ свыше". Мы понимаем, что это указание сверху, и с чем оно связано, тоже понимаем. На фоне того, что происходит в Беларуси, это не удивительно", - говорит Маринич.

Соосновательница проекта полагает, что давление на "Имагуру" началось из-за ее политической позиции (Маринич - член Координационного совета оппозиции и автор открытого письма к властям, обнародованного в августе 2020 года. - Ред.) и активности хаба. "Имагуру" проводил юридические и психологические консультации для лиц, пострадавших от насилия со стороны силовиков, и давал площадку для пресс-конференции Координационного совета. Кроме того, в начале марта 2021 года в хаб, где проходила конференция "Лиги студенческих объединений”, ворвались силовики и жестко задержали 30 человек.

"Еще в августе "Имагуру" превратился в хаб солидарности, как мы его называли. Это был страшный момент для всей нации, лилась кровь, было насилие. Многие наши коллеги, члены нашего сообщества были задержаны за то, что участвовали в протестных акциях. Как мы могли остаться в стороне?", - объясняет свою позицию Татьяна Маринич.

IT-сообщество проявило солидарность с "Имагуру"

Освободить помещения хаб должен до 30 апреля, сейчас его сотрудники в срочном порядке готовятся к закрытию. За помощью в освобождении занимаемой площади "Имагуру" обратился к IT-сообществу, предложив забрать себе часть мебели и оборудования. "Для нас это возможность подарить частичку "Имагуру" нашему сообществу, поэтому мы разместили новость о том, что мы закрываемся, и дали ссылки на наш мерч и мебель. На следующее утро перед открытием мы встретили огромную толпу людей, которые пришли попрощаться с нами, пожелать нам успехов и помочь", - делится комьюнити-менеджер "Имагуру" Ирина Рябцева.

"Имагуру" вынужден закрыться после семи лет работы

За первые трое суток стартап-хаб получил более пяти тысяч заявок на свою мебель. "Но к нам обратились благотворительные организации, детские дома. Поэтому мы приняли решение в первую очередь рассмотреть такие заявки. Для нас честь помочь им", - продолжает Рябцева.

В целом комьюнити-менеджер "Имагуру" отмечает большую солидарность, проявленную по их адресу представителями IT- и стартап-сообщества: "Закрытие нашего офиса - это большая потеря для всего белорусского IT-сектора. Многие предприниматели сейчас публикуют фотографии в соцсетях и вспоминают, как здесь начинался их путь. Это очень круто, что мы смогли объединить столько креативных людей".

Более 300 стартапов, среди них - MSQRD и Pandadoc

Стартап-хаб "Имагуру" действительно играл важную роль в жизни многих белорусских айтишников. За семь лет работы он помог создать более трехсот стартапов. Здесь начинали и разработчики нашумевшего селфи-приложения MSQRD, купленного затем Facebook, а также известная IT-компания PandaDoc.

Белорусская команда разработчиков приложения MSQRD

Кроме того, именно в стенах "Имагуру" родился проект Rocketdata, в котором сейчас заняты более ста сотрудников. "Сначала мы снимали тут офис, потом ходили на разные мероприятия, впервые выступали перед американскими инвесторами - для нас это сыграло ключевую роль", - вспоминает глава компании Дарья Данилова. По ее словам, когда Rocketdata подросла, то сама стала делиться опытом с молодыми бизнесменами, объясняя, как начать стартап с нуля или привлечь новые инвестиции.

На одном из мероприятий "Имагуру" родился также стартап DEIP предпринимателя Алексея Шкора. "Мы тесно связаны с "Имагуру" - еще до того, как была создана наша компания, вместе с сооснователем мы приходили сюда на разные мероприятия, изучали, как работает стартап-индустрия. Это место позволило многим получить экспертизу и вдохновение, познакомиться с нужными людьми, привлечь инвестиций. Это очень важная часть экосистемы стартапов Беларуси. Была", - с сожалением констатировал Шкор.

Сооснователь "Имагуру" Татьяна Маринич признается, что семь лет назад перед ней стояла довольно трудная задача: "Нам нужно было не просто создать хаб, надо было воспитать новое сообщество. (Мы думали, что. - Ред.) Когда оно вырастет (а можно сказать, что оно сейчас уже выросло), тогда наши услуги поддержки стартапов будут востребованы и мы получим плоды. Это была история на опережение", - объясняет Маринич уникальность "Имагуру".

"Последний гвоздь в крышку гроба IT-страны"

И сооснователь хаба, и предприниматели-айтишники уверены, что закрытие "Имагуру" негативно отразится на местном IT-сообществе и на бренде IT-страны, который так активно пропагандируют белорусские власти. "Создается такое впечатление, что мы действуем с государством в разных направлениях. Белорусское IT-сообщество помогает друг другу, вкладывает, запускает некоммерческие проекты, а они забирают, что есть. Это очень неприятно", - сетует глава Rocketdata Дарья Данилова.

Дарья Данилова

"О бренде IT-страны мы все поняли еще осенью, в этом смысле мы не первые. Закрытие "Имагуру" - это последний гвоздь в крышку гроба IT-страны. После того, что случилось с PandaDoc, как можно говорить, что Беларусь - это IT-страна?", - сокрушается Татьяна Маринич. По ее выражению, белорусскому режиму не нужны IT-профессионалы, он боится стартапов и умных людей, которые хотят меняться и менять что-то вокруг себя.

Из-за давления на "Имагуру" основатели и ключевые сотрудники компании несколько месяцев назад были вынуждены покинуть страну. "Мы будем делать "Имагуру" в Беларуси только после смены власти, я не вижу никакого смысла заниматься этим сейчас. К счастью, сегодня есть возможность продолжать наши проекты онлайн. Мы хотим сохранить наше сообщество, ведь у нас большие международные связи с менторами, инвесторами и крупными корпорациями", - резюмировала Татьяна Маринич.

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