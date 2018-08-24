Болтон: Санкции США останутся в силе, пока Москва не изменит свое поведение

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что санкции, введенные американскими властями в отношении России, останутся в силе до тех пор, пока Москва не изменит свое поведение. Об этом высокопоставленный чиновник заявил в пятницу, 25 августа в Киеве, куда он прибыл с визитом, приуроченным к празднованию Дня независимости Украины.

По словам Болтона, Киев не должен допустить вмешательства Кремля в президентские выборы в Украине весной 2019 года.

Успехи на пути в НАТО

Как отметил высокопоставленный американский чиновник, Украина добилась значительного прогресса в своих усилиях по присоединению к Североатлантическому альянсу, но впереди предстоит еще большая работа, передает слова Болтона агентство Reuters.

Советник американского президента напомнил о том, насколько важно урегулировать украинский кризис, а также отметил, что опасно оставлять в нынешнем виде ситуацию в аннексированном России Крыму и в Донбассе, где поддерживаемые Москвой сепаратисты ведут вооруженный конфликт против центральной власти.

Газовые альтернативы

Отвечая на вопросы журналистов, Джон Болтон также заявил, что украинскому правительству необходимо искать альтернативы поставкам природного газа из России. Он также предложил президенту Петру Порошенко рассмотреть возможность приглашения американских компаний для разведки газовых месторождений в Украине.

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