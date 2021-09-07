Крупнейшее уголовное дело против участников протестного движения в России 2011-2013 годов.

"Болотное дело" - уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом РФ якобы по фактам массовых беспорядков и случаев насилия в отношении представителей органов правопорядка, по мнению следствия, имевших место во время акции протеста против инаугурации президента РФ Владимира Путина - так называемого "Марша миллионов" 6 мая 2012 года - на подходе колонн протестующих к месту заключительного митинга на Болотной площади. Конфликт протестующих с полицией возник из-за того, что власти нарушили ранее согласованную и утвержденную схему проведения массового мероприятия. Было задержано около 400 демонстрантов, в отношении более чем 30 человек возбудили уголовные дела. Дело известно как крупнейшее уголовное дело против участников протестного движения в России 2011-2013 годов. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно присуждал ряду обвиняемых и осужденных компенсации за нарушения их прав в ходе следствия и судебных разбирательств.