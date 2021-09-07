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"Болотное дело"

Крупнейшее уголовное дело против участников протестного движения в России 2011-2013 годов.

"Болотное дело" - уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом РФ якобы по фактам массовых беспорядков и случаев насилия в отношении представителей органов правопорядка, по мнению следствия, имевших место во время акции протеста против инаугурации президента РФ Владимира Путина - так называемого "Марша миллионов" 6 мая 2012 года - на подходе колонн протестующих к месту заключительного митинга на Болотной площади. Конфликт протестующих с полицией возник из-за того, что власти нарушили ранее согласованную и утвержденную схему проведения массового мероприятия. Было задержано около 400 демонстрантов, в отношении более чем 30 человек возбудили уголовные дела. Дело известно как крупнейшее уголовное дело против участников протестного движения в России 2011-2013 годов. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно присуждал ряду обвиняемых и осужденных компенсации за нарушения их прав в ходе следствия и судебных разбирательств.

Russian opposition leader Alexei Navalny accused of flouting the terms of a suspended sentence for embezzlement attends a court hearing in Moscow, Russia February 2, 2021. Press service of Moscow City Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

Суд отклонил иск Навального к колонии 07.09.2021

Российский оппозиционный политик обратился в суд в связи с тем, что его адвокатам запрещали брать на встречу с ним ноутбуки и телефоны.
3139840 06/24/2017 The building of the European Court of Human Rights. -ECHR Alexey Vitvitsky/Sputnik Foto: Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa

ЕСПЧ удовлетворил жалобу фигуранта "болотного дела" Непомнящих 08.06.2021

В отношении Ивана Непомнящих РФ нарушила статью 11-ю Конвенции о защите прав человека, постановил суд в Страсбурге.. Непомнящих провел 2,5 года в колонии за участие якобы в "массовых беспорядках".
Mai 2018 in Straßbourg Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

ЕСПЧ присудил фигурантам "болотного дела" Гаскарову и Гущину 20 тысяч евро 25.02.2020

Россия должна выплатить Алексею Гаскарову и Илье Гущину по 10 тысяч евро. Европейский суд по правам человека счел их уголовное преследование в ходе "болотного дела" нарушением права на свободу собраний.
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), European Court of Human Rights, aufgenommen am 13.02.2017 in Strassburg (Strasbourg). Der Gerichtshof wacht über die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention in den 47 Mitgliedsstaaten, die die Konvention ratifiziert haben. Das heutige Gebäude des Gerichtshofs in Strassburg wurde 1994 von dem britischen Architekten Lord Richard Rogers entworfen. Aktuell liegen viele Klagen aus der Türkei bei dem Gericht anhängig. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

ЕСПЧ присудил Развозжаеву и Удальцову компенсации за "болотное дело" 19.11.2019

Европейский суд по правам человека обвинил Россию в отсутствии справедливого судебного разбирательства в отношении оппозиционеров Леонида Развозжаева и Сергея Удальцова.
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Комментарий: Крайними будут не только народы Севера 08.11.2019

После "болотного дела" власти демонтировали политическую оппозицию в РФ. "Московский процесс" стал началом разгрома институтов гражданского общества, считает Иван Преображенский.
Bildnummer: 53933505 Datum: 11.04.2010 Copyright: imago/Karina Hessland Gedenkfeier 65. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora Weimar , Gedenkstätte Buchenwald 65. Jahrestages der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora Gedenkfeier auf dem ehemaligen Appellplatz im Bild : niedergelegte Kränze mit roten und weißen Nelken Gesellschaft Politik Gedenkfeier Jahrestag Befreiung KZ kbdig xcb 2010 quer o00 Gedenken, Blumen Bildnummer 53933505 Date 11 04 2010 Copyright Imago Karina Hessland Memorial 65 Anniversary the Liberation the KZ Buchenwald and Mittelbau Dora Weimar Memorial Buchenwald 65 Anniversary the Liberation the Concentration camps Buchenwald and Mittelbau Dora Memorial on the former Appeal court in Picture Niedergelegte Wreaths with Red and whitening Carnations Society politics Memorial Anniversary Liberation KZ Kbdig 2010 horizontal o00 Remembrance Flowers

Скончался оппозиционный активист Сергей Шаров-Делоне 08.11.2019

Правозащитник, поддерживавший фигурантов "болотного дела" и активно сотрудничавший с фондом "Русь сидящая", умер на 64-м году жизни от рака легких.
Sergej Davidis, Dmitriy Piskunov, Yulia Galyamina, Alexei Polikhovich und Lev Rubinstein, Nikolai Rudensky Veranstaltung Menschenrechte und Propaganda: Expertise aus Russland DW, Yana Biliaieva, 2. September 2019

Зачем российские правозащитники отправились в тур по Германии 05.11.2019

Команда российских экспертов совершает поездку по городам ФРГ, чтобы объяснить немцам, что сейчас происходит в сфере прав человека в России. О встрече с ними в Кельне - репортаж DW.
Die Beschreibung: Nemtsova. Interview mit Polina Ossetinskaya, russische Pianistin Schlüsselwörter: Russland, Politik, Gesellschaft, Wer hat das Bild gemacht? DW / Nemtsova Wann wurde das Bild gemacht? 20.09.2019 Wo wurde das Bild aufgenommen? Budva, Montenegro

Полина Осетинская: "Остается уповать только на то, что меня не убьют в темном подъезде" 23.10.2019

Пианистка уверена, что государство не может не считаться с общественным мнением и что за осужденных за участие в акциях простеста надо вступаться всем.
July 27, 2019*** Police officers detain a man during an unsanctioned rally in the center of Moscow, Russia, Saturday, July 27, 2019. Russian police are wrestling with demonstrators and have arrested hundreds in central Moscow during a protest demanding that opposition candidates be allowed to run for the Moscow city council. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Путин наградил начальника следователей по "московскому делу" 22.10.2019

Рустам Габдулин, ведущий помимо прочего следствие по делу о предполагаемом отмывании денег ФБК, получил медаль ордена "За заслуги перед отечеством" 1-й степени.

Московское vs болотное дело: уместны ли параллели (03.10.2019) 03.10.2019

Суровые приговоры участникам протестов в связи с выборами в Мосгордуму напоминают так называемое "болотное дело" 2012 года. А какие параллели проводят сами фигуранты этих судебных процессов?

Давление на трубу растет: потопит ли Северный поток-2 новая Еврокомиссия? DW Новости (03.10.2019) 03.10.2019

Какой будет стратегия по отношению к проекту "Северный поток-2" новой Еврокомиссии? Заведовать в ЕС сферой энергетики намерена Кадри Симсон, представительница Эстонии, оппонирующей подводной магистрали "Газпрома".

July 27, 2019*** (FILES) In this file photo taken on July 27, 2019 Riot police officers detain a protester during an unauthorised rally demanding independent and opposition candidates be allowed to run for office in local election in September, at Moscow's Trubnaya Square. - Russian investigators on July 30, 2019 said they were launching a probe into mass unrest, a crime punishable by up to 15 years in prison, following weekend protests calling for fair elections. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Комментарий: Российские власти шьют оппозиции новое "болотное дело" 01.08.2019

Власти России ведут себя как насильник, у которого всегда виновата сама жертва. Это проявляется не только в фабрикации нового уголовного дела против оппозиции, уверен Иван Преображенский.
The European Court of Human Rights (ECHR) is pictured in Strasbourg, eastern France on January 24, 2018. / AFP PHOTO / FREDERICK FLORIN (Photo credit should read FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images)

ЕСПЧ присудил задержанной на Болотной площади 7,5 тысячи евро 09.01.2019

В отношении Кристины Зиновьевой были зафиксированы нарушения четырех статей Конвенции о защите прав человека. Ранее ЕСПЧ уже неоднократно присуждало компенсации задержанным на Болотной площади в Москве.
epa04450519 A view of the entrance of the theater Teatr.doc in Moscow, Russia, 17 October 2014. Russian authorities have cancelled the lease contract for the regime critic theater as Teatr.doc's artistic director Yelena Gremina published on a social media site on 15 October. EPA/YURI KOCHETKOV |

Актер Театра.doc: "Может, мне когда-нибудь станет страшно" 28.11.2018

Как выживает московский театр, который остался без руководителей и без помещения? Актеры Театра.doc - о независимости, запретных темах и деньгах.
Russia, Moscow. 06/14/2012 Vladimir Akimenkov suspected of involvement in Bolotnaya Square riots during the March of Millions on May 6, 2012, seen at the Basmanny Court in Moscow. Andrey Stenin/RIA Novosti |

Верховный суд РФ признал незаконным арест фигуранта "болотного дела" 03.10.2018

Во время следствия и суда по "болотному делу" Владимир Акименков находился под стражей незаконно. Признав это, ВС России отменил все решения о продлении его ареста.
ARCHIV - 15.03.2018, Bayern, Nürnberg: Außenansicht vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). (zu dpa Asyl zu Unrecht gewährt: Ermittlungen gegen Ex-BAMF-Mitarbeiterin vom 20.04.2018) Foto: Daniel Karmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Политическое убежище в Европе все больше напоминает лотерею 19.05.2018

Уезжать из России лучше не в надежде на статус политического беженца, говорят правозащитники. Европейская бюрократия все хуже справляется с наплывом заявлений, поэтому лучше сразу искать работу или приезжать на учебу.
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