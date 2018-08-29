Более 80 процентов европейцев высказались за отмену перевода часов

Более 80 процентов участников опроса, проведенного Еврокомиссией, проголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время. Об этом сообщили в среду, 29 августа, агентство dpa и немецкая газета Westfalenpost со ссылкой на информированные источники.

Две трети проголосовавших - немцы

Примечательно, что большинство из проголосовавших за отмену перевода стрелок часов, предпочли бы оставить летнее время, отмечает далее dpa. В общей сложности в опросе участвовали 4,6 миллиона человек, из них 3 миллиона - жители ФРГ.

Выполняя соответствующую директиву Европарламента, Европейская комиссия 5 июля запустила сайт, на котором жители стран ЕС могли до 16 августа высказать мнение относительно перехода на зимнее и летнее время. Результаты опроса будут учтены при пересмотре директивы о переводе стрелок часов. Опрос не являлся референдумом, а носил консультационный характер. Тем не менее ожидается, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 12 сентября объявит о старте законодательной инициативы по отмене перехода на зимнее и летнее время, отмечает Westfalenpost.

Перевод часов не имел ожидаемого эффекта

В феврале Европейский парламент обратился к Еврокомиссии с просьбой дать "обоснованную оценку" директиве, касающейся перехода на летнее время. Документ, подготовленный по инициативе чешского парламентария Павла Свободы, поддержали 384 депутата, 154 были против. По словам Свободы, выпущенная в 1981 году директива Европейских сообществ, а также директива ЕС от 2001 года не имели ожидаемого эффекта.

При этом парламентарий сослался на последние исследования, опровергающие предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год. Кроме того, изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья людей и животных, подчеркнул депутат. Свобода также указал на данные, свидетельствующие о росте на 30 процентов числа ДТП в первую неделю после перевода стрелок часов.

В ФРГ стали переводить стрелки часов в 1980 году с целью экономии энергии, в ряде других европейских стран переход на летнее время был введен значительно раньше.

В России перевод часов был отменен в 2011 году по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева.

Смотрите также:

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время Zeitumstellung: переводим время Собственно время нам неподвластно, но два раза в год наступает момент для "Zeitumstellung", что означает "перевод часов". В марте переводим стрелки на 1 час вперед, в октябре - обратно на стандартное время, действующее на данной территории в зимний период. Делается это с целью более рационального использования светлого времени суток, что, впрочем, многими учеными оспаривается.

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время Zeitschrift: на злобу дня Немецкое сложное слово "журнал" состоит из двух слов: "время" и "письменный текст". Даже если в журнале одни фотографии - все равно этот "шрифт" должен идти в ногу со временем. "Zeitung", то есть "газета", тоже имеет в своем составе корень "время" и происходит от слова, обозначавшего в древности "новость".

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время Zeitgeist: идейная сущность эпохи "Дух времени" - интеллектуальная мода или доминирующая мыслительная традиция определенной эпохи. Автором этого понятия, ведущего свою историю со второй половины 18-го века, считается немецкий поэт и философ Иоганн Готфрид Гердер. Во многих языках "цайтгайст" используется как иностранное заимствование.

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время Mahlzeit: время обедать Слово, которое буквально переводится как "время приема пищи", широко используется в обеденное время в качестве пожелания приятного аппетита или просто приветствия среди знакомых или коллег в корпоративных столовых. Первоначально это пожелание, которое воспринимается скорее как напоминание, было частью библейской цитаты, но из-за лени человеческой в ходу осталось всего лишь одно слово.

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время Hochzeit: незабываемый апогей Для одних - самый счастливый день в жизни, для других - главный повод для развода. Во всяком случае, высокий уровень адреналина во время заключения брака гарантирован для всех участников этой церемонии.

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время Sauregurkenzeit: огуречный сезон Выражение "время соленых огурцов" использовалось в 18-м веке для обозначения периодов нехватки продуктов питания, когда у немецких фермеров заканчивались зимние запасы. Сегодня это выражение используется журналистами для обозначения бедного новостями летнего времени, когда в политике и культуре наступает затишье, вызванное каникулами и отпусками.

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время Zeitgenosse: Современник Термин "товарищ" использовался коммунистами и нацистами для обозначения соратника по партии. Слово "современник", которое дословно переводится как "товарищ по времени", не имеет политической окраски. Это всего лишь констатация факта, что кто-то живет в одно и то же время с кем-то. Тем не менее: хотите вы того или нет, вашими "товарищами по времени" являются Путин, Хайди Клум и Кристиано Рональдо.

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время Zeitgefühl: ощущение времени Раньше жизнь была размеренной, неспешной, сегодня каждая минута в бездействии воспринимается как потерянное время. Однообразие замедляет его ход, о его существовании заставляют позабыть поглощающие полностью внимание события. Время можно растягивать, его можно сжимать. И только внутренние часы "звонят" всегда в нужный момент, давая возможность "почувствовать время". По-немецки емко - "Zeitgefühl". Автор: Кейт Мюзер, Элла Володина

