Более 40 процентов российской молодежи готовы уехать из страны

Молодежь вдвое чаще, чем население РФ в среднем, заявляет о готовности эмигрировать. По данным "Левада-Центра", опубликованным в понедельник, 4 февраля, 41 процент респондентов в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства.

В среднем по России доля желающих переехать за рубеж составляет 17 процентов. С другой стороны, число тех, кто "определенно не собирается эмигрировать", по данным опроса, также выросло, их доля составила 61 процент.

Политическая активность желающих эмигрировать из РФ

При этом была показательна политическая активность опрошенных. Те, кто хотели бы активнее участвовать в политике, чаще демонстрировали "эмиграционные настроения". 24 процента политически неравнодушных респондентов заявили о готовности эмигрировать. Среди опрошенных, дистанцирующихся от политической сферы, этот показатель составлял 14 процентов.

Аналогичная тенденция наблюдается и при сравнении социальных групп, состоящих из граждан, чувствующих себя под защитой закона и не надеющихся на закон: 10 процентов против 21 процента соответственно.

Уровень дохода населения и желание эмигрировать

Важный фактор, влияющий на степень готовности к выезду за границу на ПМЖ, - это уровень дохода населения, показывают результаты исследования.

Среди жителей России, которые хотели бы "жить так, как живет средняя семья в Западной Европе, США", или лучше, каждый четвертый (27%) задумывается о переезде за границу на постоянное место жительства.

Для сравнения: среди опрошенных, чья стратегия - это "выжить, пусть на самом примитивном уровне существования",доля тех, кто хотел бы эмигрировать, составляла 18 процентов. При этом уровень образования, в отличие от возраста опрошенных, не оказывает существенного влияния на степень готовности эмигрировать, отмечает "Левада-Центр".

Опрос проводился с 13 по 19 декабря 2019 года среди 1600 человек из числа городского и сельского населения по всей России.

Данные Росстата об эмиграции из России

По данным государственного статистического ведомства РФ (Росстат), с 1989 по 2015 год Россию покинуло около 4,5 млн человек. Однако, как выяснили авторы проекта "Платформа", эта цифра меньше реальной в разы, так как официальные данные не учитывают тех, кто покинул страну, не снявшись с учета в России.

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