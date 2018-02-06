 Более ста людей пострадали в результате землетрясения в Албании | Новости из Германии о Европе | DW | 22.09.2019

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Европа

Более ста людей пострадали в результате землетрясения в Албании

В Тиране произошло сильнейшее за последние 30 лет землетрясение. В результате подземных толчков пострадали более 100 человек.

Последствия землетрясения в Албании

Последствия землетрясения в Албании

По информации Минздрава Албании, в результате мощного землетрясения в этой стране в субботу, 21 сентября, пострадали более 100 человек. Землетрясение уже назвали в правительстве самым сильным в стране за последние 30 лет.

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По данным Геологической службы США (USGS), на территории Албании были зафиксированы несколько подземных толчков. Наиболее сильные - в Тиране, там их магнитуда достигла 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны. Очаг пролегал на глубине 10 километров.

Магнитуда трех последующих афтершоков составила 5,1, 4,7 и 4,8. В Тиране и Дурресе здания тряслись, кирпичи и части стен падали на автомобили, а жители в страхе покидали свои дома. В соответствии с официальными данными, почти 300 жилых домов были повреждены, на более 20 из них появились трещины. Некоторые машины были разрушены из-за падения обломков. Премьер-министр страны Эди Рама в связи с произошедшим отменил свою рабочую поездку в США и вернулся в столицу Албании. Материальный ущерб подсчитывается. Подземные толчки также могли почувствовать жители соседних Черногории и Македонии.

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    Автор: Марко Лангер, Илья Коваль


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