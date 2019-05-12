Более миллиона человек пришли на день рождения Гамбургского порта

За три дня торжественные мероприятия по случаю 830-летия порта Гамбурга посетили более миллиона человек. Празднование завершилось традиционным корабельным парадом.
Более миллиона человек приняли участие в трехдневном праздновании 830-го дня рождения порта в Гамбурге. Торжественные мероприятия завершились вечером в воскресенье, 12 мая, традиционным корабельным парадом.
Основными событиями праздника стали, помимо двух парадов парусников и судов со всего мира, большой фейерверк субботним вечером и прямая трансляция концерта немецкой скрипачки Анне-Софи Муттер (Anne-Sophie Mutter), состоявшегося в Эльбской филармонии.
Организаторы празднования заявили о "полном успехе". Порт был открыт в Гамбурге в мае 1189 года.
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