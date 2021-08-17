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Боб Дилан

Лауреат Нобелевской премии по литературе с одесскими корнями Боб Дилан сочинил более 500 песен.

Американский автор и исполнитель песен Боб Дилан родился в 1941 году в штате Миннесота в семье торговцев. Его дедушка и бабушка эмигрировали в США из Одессы в начале ХХ века, его настоящее имя - Роберт Аллен Циммерман. 13 октября 2016 года Шведская королевская академия в Стокгольме присудила Дилану Нобелевскую премию по литературе за "создание новых средств поэтической выразительности внутри великой американской песенной традиции".

Bob Dylan performs live on stage at Barclaycard Presents British Summer Time Hyde Park at Hyde Park in London. JULY 12th 2019 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY DFLx192521

Боб Дилан отверг обвинения в сексуальных домогательствах 56-летней давности 17.08.2021

80-летний американский певец назвал обвинения несправедливыми. Женщина из штата Коннектикут обвиняет Боба Дилана в том, что он ее изнасиловал, когда ей было всего лишь 12 лет.
07 Dec 2020 Universal Music Group (UMG) ttoday announced the acquisition of Bob Dylans entire catalog of iconic songs by Universal Music Publishing Group (UMPG).

Боб Дилан - музыкант, проникший в сердца миллионов жителей планеты 24.05.2021

В понедельник, 24 мая 2021 года, американскому музыканту и лауреату Нобелевской премии по литературе Бобу Дилану исполняется 80 лет.
HANDOUT - Ein Raum im Hotel Chelsea in New York (undatierte Aufnahme). Auf Dutzenden Fotos hat die New Yorker Künstlerin Victoria Cohen den Urzustand des als Künstler-Herberge weltweit bekanntgewordenen Chelsea Hotels festgehalten. Foto: Victoria Cohen (Achtung: Nur für die redaktionelle Verwendung bei Nennung der Quelle: Victoria Cohen) (zu dpa «Foto-Ausstellung zeigt New Yorker Chelsea Hotel im Urzustand» vom 17.09.2013) |

100 тысяч долларов за старую дверь с помойки 13.04.2018

За 10 тысяч, 50 тысяч и даже 100 тысяч долларов ушли выставленные на аукцион в Нью-Йорке старые двери, выброшенные на помойку несколько лет назад. Но двери непростые.
Der russische Schriftsteller in einer undatierten Aufnahme. Der Verfasser des weltberühmten und sehr erfolgreich verfilmten Romans Doktor Schiwago mußte unter politischem Druck den ihm 1958 zuerkannten Literatur-Nobelpreis zurückweisen. Pasternak wurde am 10. Februar 1890 in Moskau geboren und ist am 30. Mai 1960 in Peredelkino gestorben.

8 неожиданных фактов о Нобелевской премии по литературе 05.10.2017

Одна из пяти Нобелевских премий присуждается за особый вклад в развитие литературы. Реагируют на известие о награждении лауреаты по-разному.
FILE - This July 22, 2012 file photo shows U.S. singer-songwriter Bob Dylan performing on at Les Vieilles Charrues Festival in Carhaix, western France. A staff writer for The New Yorker has resigned and his latest book has been halted after he acknowledged inventing quotes by Bob Dylan. Jonah Lehrer released a statement Monday, July 30, through his publisher, Houghton Mifflin Harcourt, that some Dylan quotes appearing in his book Imagine: How Creativity Works did not exist. Others were unintentional misquotations, or represented improper combinations of previously existing quotes. (Foto:David Vincent, file/AP/dapd)

Боб Дилан написал свою Нобелевскую лекцию и может получить премию 05.06.2017

Шведская королевская академия получила и выложила у себя на сайте Нобелевскую речь лауреата премии по литературе американского рок-музыканта с одесскими корнями Боба Дилана.

LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 06: Honoree Bob Dylan speaks onstage at the 25th anniversary MusiCares 2015 Person Of The Year Gala honoring Bob Dylan at the Los Angeles Convention Center on February 6, 2015 in Los Angeles, California. The annual benefit raises critical funds for MusiCares' Emergency Financial Assistance and Addiction Recovery programs. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

Бобу Дилану вручили Нобелевскую премию по литературе 01.04.2017

Музыканта Боба Дилана наградили в Стокгольме дипломом и медалью Нобелевской премии по литературе. При этом денежную часть премии он сможет получить только после выступления с традиционной лекцией.
epa05634397 (FILE) A file picture dated 13 July 2012 shows US musician Bob Dylan performing at the Benicassim International Music Festival (FIB) in Benicassim, Spain. According to media reports on 16 November, Dylan confirmed that he will not be able to attend the Nobel ceremony to accept his 2016 Nobel Prize in Literature, after he was announced as the recipient of the prize in Stockholm on 13 October 2016. EPA/DOMENECH CASTELLO +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Боб Дилан согласился принять медаль и диплом Нобелевской премии 29.03.2017

Боб Дилан приедет в Стокгольм с концертами и заодно заберет диплом и медаль Нобелевской премии по литературе. Сделает он это "в скромной интимной обстановке" без участия СМИ.
10.12.2016+++Stockholm, Schweden+++ Finnish Professor Bengt Holmström received the 2016 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel from King Carl XVI Gustaf of Sweden during the 2016 Nobel Prize Award ceremonies in Stockholm, Sweden on Saturday, 10th Dec. 2016. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. |

Вручение Нобелевских премий в Стокгольме прошло в отсутствие Дилана 10.12.2016

В Стокгольме вручили Нобелевские премии за достижения в области медицины, физики, химии и экономики. Обладатель премии по литературе, музыкант Боб Дилан, на церемонию так и не приехал.

U.S. musician Bob Dylan performs during on day 2 of The Hop Festival in Paddock Wood, Kent, June 30, 2012. REUTERS/Ki Price/File Photo

Боб Дилан не поедет в Стокгольм на вручение Нобелевской премии 16.11.2016

Взятые ранее на себя обязательства не позволяют Бобу Дилану лично получить Нобелевскую премию по литературе в Стокгольме, сообщил сам музыкант Шведской академии.

Canadian singer-songwriter Leonard Cohen performs during the first night of the 47th Montreux Jazz Festival in Montreux, Switzerland on July 4, 2013. REUTERS/Valentin Flauraud/File Photo

Леонард Коэн - великий и загадочный (фотогалерея) 11.11.2016

За свою жизнь он записал 12 студийных альбомов и провел несколько лет в дзэн-буддийском монастыре. DW вспоминает жизненный путь одного из самых талантливых и таинственных музыкантов.
American music legend Bob Dylan (C) performs on stage during his concert in Shanghai on April 8, 2011. Counter-culture legend Bob Dylan, on a tour commemorating 50 years since his first major performance on April 11, 1961 made his long-awaited China debut after finally getting approval to bring his charged songs of protest and struggle to a nation where dissent is muzzled. AFP PHOTO/Philippe Lopez (Photo credit should read PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images)

Боб Дилан примет Нобелевскую премию по литературе 29.10.2016

Боб Дилан объявил, что "конечно" примет Нобелевскую премию по литературе. Ранее он на протяжении более чем 2 недель не комментировал присуждение ему премии.
FILE - In this Feb. 6, 2015 file photo, Bob Dylan accepts the 2015 MusiCares Person of the Year award at the 2015 MusiCares Person of the Year show in Los Angeles. Dylan will perform at the Desert Trip music festival, kicking off Friday, Oct. 7, in Indio, Calif. (Photo by Vince Bucci/Invision/AP, File) |

Жюри Нобелевской премии по литературе возмущено молчанием Боба Дилана 22.10.2016

Член жюри Нобелевской премии по литературе упрекнул Боба Дилана в высокомерии и невежливости. Поводом стало демонстративное молчание музыканта после того, как стало известно о присуждении ему престижной награды.
Bildbeschreibung: Karikatur - Alfred Nobel auf der Nobelpreismedaille zeigt mir Fingern typisches Rockerzeichen

Как Альфред Нобель стал фанатом Боба Дилана 14.10.2016

Присуждение Нобелевской премии по литературе рок-музыканту Бобу Дилану, по мнению карикатуриста Сергея Елкина, может стать поводом для того, чтобы изменить дизайн медали.

Самоубийство предполагаемого террориста в тюрьме ФРГ – DW Новости (13.10.2016) 13.10.2016

Подозреваемый в терроризме беженец из Сирии обнаружен повешенным в своей камере в тюрьме Лейпцига. По данным минюста Саксонии, он покончил жизнь самоубийством. Следствие предполагает, что сириец был связан с ИГ.

Боб Дилан – лауреат Нобелевской премии по литературе (13.10.2016) 13.10.2016

75-летний автор-исполнитель Боб Дилан удостоен Нобелевской премии по литературе за "создание новых средств поэтической выразительности внутри великой американской песенной традиции".
U.S. musician Bob Dylan performs during on day 2 of The Hop Festival in Paddock Wood, Kent, June 30, 2012. REUTERS/Ki Price/File Photo

Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 13.10.2016

Нобелевская премия по литературе присуждена автору и исполнителю песен Бобу Дилану за вклад в американскую песенную традицию.
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