Лауреат Нобелевской премии по литературе с одесскими корнями Боб Дилан сочинил более 500 песен.

Американский автор и исполнитель песен Боб Дилан родился в 1941 году в штате Миннесота в семье торговцев. Его дедушка и бабушка эмигрировали в США из Одессы в начале ХХ века, его настоящее имя - Роберт Аллен Циммерман. 13 октября 2016 года Шведская королевская академия в Стокгольме присудила Дилану Нобелевскую премию по литературе за "создание новых средств поэтической выразительности внутри великой американской песенной традиции".