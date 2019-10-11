Блогер Туся о бодипозитиве: В России процветает неприязнь к полным  

Жительница хутора Антонов Волгоградской области Наталья Землянухина превратилась в узнаваемого блогера Тусю с 1,2 миллиона подписчиков не сразу. Она ходила в обычную сельскую школу, а в 13 лет села на первую диету и заболела анорексией. Ей потребовалось немало времени, чтобы вылечиться, и о своем опыте девушка начала рассказывать в Instagram. Теперь Туся, которая называет себя "мотивационным оратором", запустила кампанию в поддержку принятия своего тела "Со мной все так". Она сняла видео с девушками разной внешности и предложила подписчикам выкладывать в Instagram свои истории о том, как они принимали или не принимали свое тело, сопровождая их соответствующим хэштегом - #сомнойвсетак. Корреспондент DW поговорила с Тусей о том, как в России реагируют на бодипозитив и как ежедневная практика фотографирования меняет восприятие своего тела.

DW: Бодипозитивные кампании в соцсетях довольны популярны в Instagram. Почему ты решила запустить еще одну?

Наталья Землянухина: Подписчицы знают мою историю про анорексию и начали мне писать, что им тоже сложно принимать свое тело. Кто-то не может выйти из дома без косметики, кто-то оттирает мочалкой веснушки. Это и мой опыт в прошлом, когда я тренировалась до изнеможения, боялась еды, смотрела в зеркало и рыдала, ненавидя себя. Таких писем тысячи, и они очень грустные.

Наталья Землянухина

Чем больше говоришь о бодипозитиве, тем лучше для нашего общества. В России процветают культура фэт-фобов (от английского fatphobia, неприязнь к людям с лишним весом - Ред.) и стереотипы, что девушки должны быть красивые. Вокруг, в визуальном пространстве, очень много фотошопа, сплошь идеальные тела. Мой проект как раз для того, чтобы люди видели настоящие, естественные тела. Чтобы девочки смотрели на это и понимали, что они такие не одни, и могли себя принимать.

- Что ты имеешь в виду под словом "принимать"?

- Принимать - это не значит ничего с собой не делать или, как говорят противники бодипозитива, жиреть и ходить с волосатыми подмышками. Бодипозитив - это о том, что мы должны принимать свое тело таким, какое оно есть, заботиться о нем и не бояться показывать его. Потому что красота не требует жертв.

- В какой момент девушка в России сталкивается с тем, что ее внешность может чему-то не соответствовать?

- Думаю, что свое отношение к телу нам закладывают еще в раннем детстве. Например, родители. Многие мои подруги вспоминали, что мамы им выговаривали за пару набранных килограммов. Мол, посмотри на себя, ты толстая, тебя никто никогда не полюбит, и ты не выйдешь замуж. Меня это не коснулось, потому что родители наоборот слишком часто говорили, что я красивая. Уже потом я увидела мир идеальных девушек и поняла, что отличаюсь от них и родители мне врали. Но это уже другая проблема.

- Мир идеальных девушек - это в Instagram?

- Ну да, все эти идеальные тела в интернете… Особенно некомфортно было, когда я начала следить за блогерами, которые рассказывали истории своего похудения. Помню, что увидела у одной из них коллаж "до и после", после чего села на свою первую диету и пошла по тому пути, который и привел меня к анорексии. Мне было 13 лет, я похудела, но уже не смогла из этого выйти. Я слышала, что в новой версии Instagram запрещаются все эти "до-после", и, конечно, блогеры негодуют, потому что такие картинки набирают наибольшее количество лайков и имеют большой охват. Но я думаю, это правильно и важно.

- Как вообще люди реагируют на твою кампанию?

- Тысячи историй. Девочки, девушки, женщины пишут, что они смотрят в зеркало и видят себя другими. Они понимают, что каноны красоты надо разрушать, показывают себя без поз и втянутого живота. Кстати, есть стереотип, что на меня подписаны только маленькие девочки. Но по статистике блога больше половины моей аудитории - это девушки 18-24 лет. Они уже переросли подростковый период диет, но продолжают себя не принимать. Много молодых мам, только-только после родов. Очень многие писали, что плакали, когда посмотрели этот ролик. Я вижу эти слезы, они снимают их, показывают, и я вместе с ними.

Я потеряла многих знакомых из этого проекта, в основном это парни. Ну не готовы они к тому, что женщина будет выглядеть не так, как им выгодно. Все, что не сексуально, для них отвратительно. Меня это злит, я стала большей феминисткой из-за этого.

- Знаю, что некоторые блогеры критиковали твое видео.

- Для меня вообще эта тема очень провокационная. После запуска "Со мной все так" в комментариях в блоге появился тренер-качок, который назвал жирными свиньями всех девушек, которые выступают за бодипозитив. Также я знаю, что одну блогершу-бодипозитивщицу с лишним весом реально травят в комментариях. И как только эти тренеры не понимают, что их слова "худейте, жирные свиньи" - это не мотивация? Ведь с этого начинаются и анорексия, и орторексия (одержимость идеей правильного питания - Ред.), и компульсивное переедание.

Людям с лишним весом наоборот надо говорить: прими себя таким, какой ты есть, полюби себя в своем теле и заботься о себе. Если ты себя полюбишь в таком теле, то так ты добьешься всего без расстройства пищевого поведения. Думаю, тут дело в том, что бодипозитив - это угроза заработкам и популярности фитоняшек и бизнесу вроде "Бешеной сушки", где работают в основном на анти-мотивацию. ("Бешеная сушка" - нашумевший интернет-проект, участники которого в течение месяца худеют, выполняя спортивные задания и сидя на диете. Добившимся самых впечатляющих результатов организаторы обещают крупные денежные призы - Ред.)

- Насколько серьезнее в России стоит проблема бодишейминга по сравнению с Европой?

- Я пока была только в Швеции, но очень удивилась, насколько все там толерантные. Кстати, там я впервые в своей жизни увидела лесбиянок и геев. Очень этому удивилась и восхитилась, потому что там люди вообще не боятся. У нас в России попробуй пройдись за ручку - подойдут и вдарят.

Еще я увидела полных девушек в коротких шортах, которые не пытались спрятать свой целлюлит в длинных юбках и лосинах. У нас в Волгограде летом полные девушки дома сидят, потому что просто боятся этого осуждения и сами себя не принимают. Если у нас будет когда-нибудь такой менталитет, как в Швеции, что вряд ли, то это будет очень хорошо. Думаю, в Швеции нет таких проблем, как у нас, с расстройством пищевого поведения.

- Вот уже три года ты каждый день снимаешь себя на телефон. Как эта практика меняет твое отношение к телу?

- Интересный вопрос, я впервые о таком задумываюсь. Когда я только начала вести блог в Instagram, почти сразу появились сториз и маски в них. Все эти кошечки, зайчики, стрелочки, невероятная ретушь. Ты видишь идеальную картинку, а потом нажимаешь случайно и отменяешь маску - и ужасаешься. Я думала: "Можно мне, пожалуйста, в жизни быть такой же, как с этой маской зайчика?" Но в один момент я поняла, что весь Instagram в этих масках и это очень плохо влияет на людей. Они перестают себя принимать. В какой-то момент я перестала надевать маски, но выпустила свою, без ретуши. Еще я перестала краситься и вечно замазывать прыщики, чтобы хорошо выглядеть в кадре. Помню, раньше я снимала сториз у окна и ловила свет так, чтобы мои круги под глазами не были заметны. Сейчас я наоборот их показываю.

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