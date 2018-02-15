 Благотворители призывают помочь живущим в зонах конфликтов детям | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Благотворители призывают помочь живущим в зонах конфликтов детям

По данным Save the Children, в зонах военных конфликтов живут более 420 миллионов детей. В организации заявили о необходимости психологической помощи несовершеннолетним, страдающим от войн.

Дети в лагере беженцев в Идомен (Греция), фото из архива

Дети в лагере беженцев в Идомен (Греция), фото из архива

По оценкам благотворительной организации Save the Children около 24 миллионов детей в конфликтных зонах по всему миру нуждаются в психологической помощи. Их страдания должны прекратиться, сказала во вторник, 10 сентября, Зузанна Крюгер (Susanna Krueger), глава немецкого отделения организации. "Мы требуем, чтобы все государства, участвующие в Генеральной Ассамблее ООН, а также все участники конфликтов соблюдали международные правила защиты детей и выделяли больше денег на помощь им", - добавила Крюгер.

Контекст

Синие глаза и русые волосы сыграли роковую роль в жизни Фолькера Хайнеке. Мальчика из Крыма, как тысячи жертв проекта "Источник жизни", нацисты выкрали для создания "высшей расы". (30.05.2013)

8 июня на месте бывшего концлагеря Малый Тростенец на окраине Минска будет заложена капсула с именами многих погибших на этой фабрике смерти. (29.03.2014)

Высказывание представителя Save the Children было сделано в преддверии открытия Генассамблеи ООН, которое состоится 17 сентября в Нью-Йорке. Крюгер напомнила, что дети часто становятся жертвами конфликтов, а их школы и дома подвергаются бомбардировкам или нападениям. В феврале Save the Children опубликовала доклад "Война против детей", в котором говорится, что более 420 миллионов детей, почти пятая часть детей в мире, живут в зонах вооруженных конфликтов. В это число вошли 142 миллиона человек в зонах конфликтов высокой интенсивности, то есть в районах, где в течение года погибло более 1000 человек.

В докладе говорится, что в Азии находится самое большое общее число несовершеннолетних, живущих в районах, затронутых конфликтами, - 195 миллионов детей, а на Ближнем Востоке - самая высокая доля, 40 процентов, или 35 миллионов детей. В документе также отмечается, что последствия для детей, ставших жертвами вооруженных конфликтов, зачастую длятся дольше, чем в случае взрослых. Эксперты считают, что около 17 процентов людей, живущих в зонах конфликтов, нуждаются в психологической помощи. Кроме того, 5 процентов страдают от серьезных психических расстройств.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DWдля | iOS Android

Смотрите также:

  • Возрождение из пепла

    Во что играли немецкие дети после войны

    Возрождение из пепла

    "Экономическое чудо", - так назвали беспрецедентный феномен послевоенного возрождения Западной Германии, ее мощный рывок вперед после финансовой реформы 1948 года, стремительную модернизацию промышленности, еще недавно ориентированной на войну. Технический прогресс не обошел стороной и мир игрушек. О том, во что играли тогда немецкие дети, рассказывает выставка в западногерманском Коммерне.

  • Самолет компании Lufthansa

    Во что играли немецкие дети после войны

    Самолет компании Lufthansa

    Карточная система, пустые полки магазинов, - в послевоенной Германии люди буквально боролись за выживание. Об игрушках и говорить не приходилось. Девочки играли в куклы из тряпок, мальчишки мастерили деревянные пистолеты, вместо футбольных мячей были консервные банки... Но едва ситуация улучшилась, стали выпускать и игрушки. На снимке: самолет производства фирмы Schuco.

  • На игрушечной трассе

    Во что играли немецкие дети после войны

    На игрушечной трассе

    Этот игровой набор под названием Varianto был выпущен в 1951 году. Он состоит из трех машинок с ручным заводом и собирающейся трассы с тоннелями, мостами, домиками, деревьями и дорожными знаками. К 1956 году экономический потенциал ФРГ по сранению с 1950 годом удвоился, а к 1962-му – утроился. Объем производства товаров для детей увеличивался очень быстрыми темпами, а их ассортимент расширялся.

  • Фигурки из дерева

    Во что играли немецкие дети после войны

    Фигурки из дерева

    Домики, елочки, лошадки, овцы, конечно же, и человечки, разрисованные кубики, - такие развивающие деревянные игрушки стали снова выпускаться в Германии в 1950-е годы. Они стоили недорого и были практически у каждого ребенка. Малыши обожали с ними играть.

  • Формочки для песочницы

    Во что играли немецкие дети после войны

    Формочки для песочницы

    В широкой продаже снова появились и всевозможные игрушки для песочницы и пляжа: формочки чаще всего в виде фруктов или рыбок. маленькие ведра, лопатки, совки, грабли... В то время детям вольно или невольно приходилось часто играть на свежем воздухе. Это . одна из тем выставки в Коммерне.

  • Катушка для вязания

    Во что играли немецкие дети после войны

    Катушка для вязания

    Такие катушки (по-немецки они называются Strickliesel) со вбитыми в них и загнутыми гвоздиками, исполняющими роль крючка, - чисто немецкое изобретение. В ФРГ их стали выпускать в 1960-е годы. Вязанием с помощью такого приспособления увлекались не только девочки, но и взрослые женщины. Простое приспособление позволяет создавать самые разные узоры.

  • Коляска для кукол

    Во что играли немецкие дети после войны

    Коляска для кукол

    Радости девочек не было предела, когда они стали получать в подарок от родителей появившиеся в продаже нарядные коляски для кукол. Стоили они поначалу немало, но вскоре стали доступны практически для всех. Уложив в такую коляску любимую куклу, девочка отправлялась на прогулку. Можно было приобрести и аксессуары: подушки, одеяла, изящные сумочки.

  • Поваренная книга для кукольной кухни

    Во что играли немецкие дети после войны

    Поваренная книга для кукольной кухни

    Настоящий восторг у девочек вызвало и появление всевозможных моделей кукольных кухонь - со шкафчиками, плитой, набором посуды, крошечными чайными и кофейными сервизами. Специально для детей стали издаваться и поваренные книги с рецептами, по которым в этих кастрюльках и сковородках можно было готовить различные блюда . На снимке - кулинарное пособие бренда Doktor Oetker.

  • Животные на колесах

    Во что играли немецкие дети после войны

    Животные на колесах

    Такие плюшевые собаки, слоны, медведи тоже стали приметой западногерманского "экономического чуда". Выставка "Wir Wirtschaftskinder. Spielen und Spielzeug in den 1950er und 1960er Jahren" ("Мы – дети экономического чуда. Игры и игрушки 1950-х – 1960-х годов") проходит в Музее под открытым небом Краевого союза Рейнской области (LVR) до 24 сентября 2017 года.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 03:22

В школу под прицелом снайперов - будни детей в Донбассе

Контекст

Во что играли немецкие дети после войны

Западногерманским "экономическим чудом" называли стремительно развивавшуюся экономику ФРГ в конце 1940-х - первой половине 1950-х годов. А как сказалось это чудо на игрушках? (02.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Шокирующая правда о "волчатах": судьбы немецких детей-сирот в СССР  

Почему дети в тюрьме: шокирующая правда о Турции - "Европа в фокусе"  

В школу под прицелом снайперов - будни детей в Донбассе  

Также по теме

Vom Krieg zerstörte Schulen in Syrien Hamouria

Каждый шестой ребенок на Земле живет в зоне конфликта 15.02.2018

В настоящее время 357 млн детей живут в зонах вооруженных конфликтов. Это на 75 процентов больше, чем в начале 1990-х годов, сообщает гуманитарная организация Save the Children.

Реклама

Самые читаемые

ЦРУ эвакуировало из России близкого к Путину американского шпиона  

Секрет для МС-21: что искал в Италии дипломат из России  

Rammstein: Когда кровь рифмуется с любовью  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно