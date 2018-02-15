Благотворители призывают помочь живущим в зонах конфликтов детям

По оценкам благотворительной организации Save the Children около 24 миллионов детей в конфликтных зонах по всему миру нуждаются в психологической помощи. Их страдания должны прекратиться, сказала во вторник, 10 сентября, Зузанна Крюгер (Susanna Krueger), глава немецкого отделения организации. "Мы требуем, чтобы все государства, участвующие в Генеральной Ассамблее ООН, а также все участники конфликтов соблюдали международные правила защиты детей и выделяли больше денег на помощь им", - добавила Крюгер.

Высказывание представителя Save the Children было сделано в преддверии открытия Генассамблеи ООН, которое состоится 17 сентября в Нью-Йорке. Крюгер напомнила, что дети часто становятся жертвами конфликтов, а их школы и дома подвергаются бомбардировкам или нападениям. В феврале Save the Children опубликовала доклад "Война против детей", в котором говорится, что более 420 миллионов детей, почти пятая часть детей в мире, живут в зонах вооруженных конфликтов. В это число вошли 142 миллиона человек в зонах конфликтов высокой интенсивности, то есть в районах, где в течение года погибло более 1000 человек.

В докладе говорится, что в Азии находится самое большое общее число несовершеннолетних, живущих в районах, затронутых конфликтами, - 195 миллионов детей, а на Ближнем Востоке - самая высокая доля, 40 процентов, или 35 миллионов детей. В документе также отмечается, что последствия для детей, ставших жертвами вооруженных конфликтов, зачастую длятся дольше, чем в случае взрослых. Эксперты считают, что около 17 процентов людей, живущих в зонах конфликтов, нуждаются в психологической помощи. Кроме того, 5 процентов страдают от серьезных психических расстройств.

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