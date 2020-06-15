Битва за вакцину: почему Берлин вложил 300 млн евро в фирму CureVac

С немецкой биотехнологической компанией CureVac связаны три громкие новости последних месяцев. Широкую известность она получила в марте после слухов, будто Дональд Трамп пытался переманить ее в США, чтобы обеспечить американцам эксклюзивные права на разрабатываемую ею вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.

Еврокомиссия и правительство ФРГ финансируют вакцину для всех

Сразу после этого пришла новость о том, что Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предоставила ей 80 млн евро, чтобы, согласно официальным заявлениям, ускорить разработку и производство на территории Европы доступных людям во всем мире вакцин против коронавируса и других болезней.

В штаб-квартире CureVac в Тюбингене

И вот теперь третьей сенсационной новостью стало пришедшее 15 июня сообщение, что правительство ФРГ отныне является совладельцем CureVac, поскольку через государственный банк развития KfW за 300 млн евро купило в ней долю примерно в 23 процента в ходе увеличения ее уставного капитала. Речь, таким образом, идет о вливании свежих денег, а не просто о перераспределении прав собственности.

Такая инвестиция и такая сумма свидетельствуют о том, что в Берлине очень высоко оценивают технологический потенциал компании и ее шансы на создание одной из вакцин против коронавируса, опираясь на новейшие RNA-технологии (рибонуклеиновая кислота, РНК). Объявленная цель ФРГ и ЕС - сделать такую вакцину доступной для всех, в том числе для бедных стран.

Пытался ли Дональд Трамп переманить CureVac в США?

К тому же эта инвестиция косвенным образом подтверждает, что поговорка "нет дыма без огня" к данной истории, похоже, все же применима. Правда, руководство CureVac заявило, что попытки переманить компанию в США за крупную сумму не было. Однако подобное опровержение могло быть продиктовано чисто прагматичными соображениями: зачем фирме, имеющей подразделение в Америке, портить отношения с вашингтонской администрацией?

В лабораториях CureVac над технологиями для производства вакцин работают уже два десятилетия

В то же время есть три неопровержимых факта. Первый: вскоре после встречи Дональда Трампа в начале марта в Вашингтоне с руководителями ведущих фармацевтических компаний участвовавший в ней глава CureVac, американец по национальности, был уволен без объяснения причин.

Второй: многолетний спонсор фирмы, немецкий миллиардер Дитмар Хопп (Dietmar Hopp), выступил затем с заявлением, что вакцину против коронавируса следует "применять для защиты людей не регионально, а солидарно по всему миру". Третий: Евросоюз срочно предоставил CureVac финансовые средства в размере 80 млн евро.

Промышленная политика в эпоху коронавируса

В пользу того, что трансатлантическая интрига вокруг ноу-хау немецкой компании все же имела место, говорят и некоторые прозвучавшие 15 июня заявления министра экономики Германии Петера Альтмайера (Peter Altmaier).

Проверка качества лекарств в немецкой компании Merck в Дармштадте

Подчеркнув, что государство не намерено вмешиваться в корпоративную политику, он, согласно агентству dpa, отметил, что принятое решение продиктовано промышленной политикой ФРГ: важные научные разработки и технологии нужны сейчас в Германии и Европе.

Министр также напомнил о цели правительства ФРГ добиться большей независимости при производстве действующих веществ для лекарств и вакцин. "Эта инвестиция - первый шаг в этом направлении", - подчеркнул Петер Альтмайер. Дело в том, что нынешней весной на фоне пандемии коронавируса возникла опасность перебоев в поставках медикаментов и сырья для них, особенно из Китая и Индии.

Миллиардер Дитмар Хопп 20 лет спонсировал науку

В свою очередь, Дитмар Хопп отметил 15 июня, что пандемия коронавируса продемонстрировала большое значение биотехнологии для пациентов, общества и всего мира. По его словам, он очень рад, что это осознали теперь на государственном уровне и решили поддержать одну из ключевых отраслей современной экономики.

Меценат и спонсор науки ДитмарХопп

79-летний миллиардер Дитмар Хопп, один из пяти создателей крупнейшей в Европе софтверной компании SAP, выпускающей программное обеспечение для управления бизнес-процессами, вложился в CureVac еще в 2000 году сразу после того, как ее в возрасте 32 лет создал в немецком университетском городе Тюбингене после защиты диссертации биолог Ингмар Хёрр (Ingmar Hoerr).

Полтора десятилетия миллиардер практически в одиночку финансировал научные исследования фирмы, в которой работают сейчас порядка 450 человек. С 2015 года деньги стали поступать также от благотворительного фонда, созданного основателем американской компании Microsoft Биллом Гейтсом и его женой Мелиндой - Bill & Melinda Gates Foundation.

Всего за два десятилетия, по данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, в эту биотехнологическую компанию, которая по-прежнему работает с убытком, было инвестировано примерно 550 млн евро. Теперь к ним прибавились еще 300 млн евро от правительства ФРГ. И выросла надежда на появление эффективной вакцины против коронавируса.

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 188 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к 12 июня, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 7,5 млн человек, эпидемия охватила не менее 188 стран и территорий. Выздоровели около 3,5 млн человек, свыше 420 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Опасаясь стремительного распространения коронавируса, практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Занятия в учебных заведениях поначалу были полностью отменены, позже - восстановлены в сильно ограниченном объеме. На фотографии: медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом Италия, Испания, Великобритания Первыми в Европе коронавирус наиболее сильно поразил Италию и Испанию. В Италии карантин на территории всей страны был введен уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка была задействована армия (см. фото).К концу мая максимальное число смертей от SARS-CoV-2 в Европе зафиксировано в Великобритании.

Как мир борется с коронавирусом Германия: постепенное смягчение карантинных мер До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К 12 июня число инфицированных превысило 186 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 8,7 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России к 12 июня превысило 510 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: жесткий карантин принес результаты В Израиле к 12 июня коронавирус диагностирован более чем у 18 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

Как мир борется с коронавирусом Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных К 12 июня в Иране зарегистрировано более 180 тысяч заболевших и более 8,5 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, новых случаев заражений нет. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке

