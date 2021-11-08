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Биржа

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November 16, 2017 - Hawthorne, California, U.S. - Tesla Motors 2020 Roadster. ELON MUSK claims it is the fastest production car ever made. The base model will be able to travel from 0 to 60 miles per hour in 1.9 seconds, which would be a record. It will go 0 to 100 miles per hour in 4 seconds. It will have a 200 kilowatt hour battery pack and will be able to drive 620 miles on a single charge, The first 1,000 cars will cost $250,000 each, paid in full up front, with later models starting at $200,000 |

Голосование о продаже Маском акций Tesla привело к их падению на бирже 08.11.2021

Большинство участников голосования в Twitter поддержали идею Илона Маска продать 10 процентов акций Tesla. После этого акции автопроизводителя упали, однако, по мнению аналитиков, ненадолго.
Workers doing maintenance works in a tube rolling mill property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY SCH000192 Workers Doing Maintenance Works in a Tube Rolling Mill Property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY SCH000192

В Германии уровень безработицы сократился до 5,4 процента 30.09.2021

Ситуация на рынке труда в ФРГ продолжает улучшаться. В сентябре на бирже труда в Германии было зарегистрировано на 114 тысяч безработных меньше, чем в августе.
SHANGHAI, CHINA - JULY 21, 2021 - Photo taken on July 21, 2021 shows the Evergrande Center building of Evergrande Group in Shanghai, China. August 18, 2021 - The chairman of Evergrande Real Estate of Evergrande Group has changed, with Xu Jiayin stepping down and Zhao Changlong taking over.

Станет ли гигант недвижимости Evergrande китайским Lehman Brothers? 21.09.2021

Evergrande - одной из ведущих китайский компаний в сфере недвижимости - грозит банкротство. Это может привести к ощутимым последствиям - как в самой КНР, так и за ее пределами.

Eine Händlerin sitzt im Handelssaal der Frankfurter Börse vor ihren Monitoren. Die Deutsche Börse stockt den deutschen Leitindex Dax von 30 auf 40 Mitglieder auf. (Zu dpa «Deutsche Börse stockt Dax auf 40 Mitglieder auf»)

Расширение биржевого индекса DAX: как меняется облик большого бизнеса ФРГ 20.09.2021

В высшей лиге крупных немецких компаний отныне не 30, а 40 фирм. Какие отрасли представляют новички и меняют ли они представление о международной специализации экономики Германии?

menschen,tiere und die liebe für tiere. junge frau sitzt am schreibtisch,ein konferenzgespräch über skype zu tun. sie hält ihren kleinen hund und zeigt es auf die webcam. | Verwendung weltweit, Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Онлайн-курсы иностранного языка: как выиграть в пандемию 13.09.2021

Популярность платформ по изучению иностранных языков растет. И пандемия стала триггером. А у одной немецкой платформы дела идут настолько хорошо, что она намерена выйти на биржу.
Ein Volkswagen steht auf dem Messestand von VW in Hannover vor der US amerikanischen Flagge, aufgenommen am 25.04.2016. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

Первоапрельская шутка Volkswagen вызвала расследование в США 30.04.2021

Американское отделение VW объявило о смене названия на Voltswagen, а потом назвало это шуткой с целью привлечь внимание к своим электромобилям. Комиссия по ценным бумагам США проверяет, повлияло ли это на курс акций.
FILE - ILLUSTRATION - A woman makes the 'thumbs down' sign with her fist and thumb in front of an enlarged 'Like' symbol of the social netweorking site Facebook in Schwerin, Germany, 04 April 2013 (STAGED PICTURE). Photo: Jens Buettner/dpa (zu dpa Zuckerberg: Facebook arbeitet an «Gefällt mir nicht»-Knopf vom 15.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Купленные лайки прокремлевских аккаунтов: расследование DW 14.04.2021

Посты депутата Госдумы Леонида Слуцкого регулярно выставляются на одной из платформ накрутки лайков и репостов. Какие еще аккаунты покупают продвижение в соцсетях и сколько это стоит, выяснила DW.
Wooden trojan horse with a notebook on the table. 3d illustration.

Хакеры из КНДР могли похитить 300 млн долларов для ракетной программы 10.02.2021

За атакой на криптовалютную биржу KuCoin в сентябре 2020 года могли стоять киберпреступники из Северной Кореи, считают в ООН.

FILE PHOTO: Trading information for GameStop is displayed on the Robinhood App as another screen displays the Robinhood logo in this photo illustration January 29, 2021. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

"В стиле GameStop": биржевые партизаны завалили "медведя" и вошли во вкус 01.02.2021

Резкий рост котировок серебра стал 1 февраля темой дня в финансовом мире. Профессионалы опасаются новых флешмобов молодых частных инвесторов и дестабилизации перегретого рынка.

Eine Händlerin sitzt im Handelssaal der Frankfurter Börse vor ihren Monitoren. Die Deutsche Börse stockt den deutschen Leitindex Dax von 30 auf 40 Mitglieder auf. (Zu dpa «Deutsche Börse stockt Dax auf 40 Mitglieder auf»)

Биржевой индекс DAX установил рекорд 28.12.2020

Важнейший биржевой барометр Германии DAX после открытия торгов установил рекорд роста, достигнув 13 818 пунктов. По мнению аналитиков, к подъему привело заключение торгового соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Tesla Model 3 Long Range vehicle communication road street transport Foto: Pontus Lundahl / TT / kod 10050 |

"Дочку" Tesla в Германии оштрафовали на 12 миллионов евро 01.11.2020

Tesla в ФРГ нарушила закон, обязывающий производителей электромобилей принимать свои аккумуляторы на утилизацию, сказано в отчете регулятору в США. Компания опротестовала решение о штрафе.
18.10.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Amartya Sen, indischer Wirtschaftswissenschaftler, Philosoph und Nobelpreisträger, ist zur Verleihung des Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in die Frankfurter Paulskirche zugeschaltet. Wegen der Corona-Pandemie nimmt der 86-jährige Sen die Auszeichnung nicht persönlich entgegen, sondern wird trotz der Zeitverschiebung live aus den USA zugeschaltet. Der Friedenspreis wird seit 1950 vergeben und ist mit 25.000 Euro dotiert. Foto: Arne Dedert/dpa/POOL/dpa | Verwendung weltweit

Премией мира немецкой книготорговли награжден индийский экономист Амартья Сен 18.10.2020

Проживающий в США индийский экономист, нобелевский лауреат Амартья Сен удостоен самой престижной немецкой наградой в области культуры - Премией мира немецких книготорговцев.
29.09.2020 U.S. President Donald Trump waves next to first lady Melania Trump as they arrive for his first 2020 election debate with Democratic presidential nominee Joe Biden at Cleveland Hopkins International Airport in Cleveland, Ohio, U.S., September 29, 2020. REUTERS/Carlos Barria

Президент США Трамп и его супруга инфицированы коронавирусом 02.10.2020

Дональд Трамп вместе с женой находятся на карантине. Личный врач президента сказал, что Трамп чувствует себя хорошо и продолжит работу в полном объеме.
17.02.2014 ARCHIV - HANDOUT - Bei Siemens wird im Gasturbinenwerk Berlin die Gasturbine SGT5-8000H für das Kraftwerk in Düsseldorf gebaut. Foto: Dietmar Gust/Siemens/dpa (Achtung: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur bei Urhebernennung) (zu dpa Siemens hebt Gewinnprognose an vom 04.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/D. Gust

Siemens без турбин. Почему немецкий концерн распрощался с энергетикой 28.09.2020

Выпуск оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций отдан дочерней фирме Siemens Energy. 28 сентября для нее началась самостоятельная жизнь на Франкфуртской бирже.
Ein Fahrer von Lieferando fährt auf seinem Rad in Berlin im Bezirk Mitte auf der Friedrichstraße am 28.02.2019. Mitgezogene Aufnahme mit längere Belichtungszeit. Foto: Wolfram Steinberg/dpa | Verwendung weltweit

Как сервис доставки еды Delivery Hero оказался в биржевом индексе DAX 25.08.2020

Берлинскому стартапу понадобилось меньше десяти лет, чтобы войти в высшую лигу бизнеса Германии. Помогли пандемия коронавируса и банкротство Wirecard. Запомним имя Никлас Эстберг.
FILE - In this Sept. 5, 2014, file photo, the Apple logo hangs in the glass box entrance to the company's Fifth Avenue store in New York. Ireland is appealing the European Union's landmark order to collect 13 billion euros ($14 billion) in taxes from Apple. (AP Photo/Mark Lennihan, File) |

Apple стала первой компанией в США стоимостью свыше 2 трлн долларов 20.08.2020

Производитель iPhone первым из американских компаний преодолел отметку в 2 трлн долларов рыночной капитализации. Два года назад Apple первой достигла стоимости 1 трлн долларов.
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