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Большинство участников голосования в Twitter поддержали идею Илона Маска продать 10 процентов акций Tesla. После этого акции автопроизводителя упали, однако, по мнению аналитиков, ненадолго.
Ситуация на рынке труда в ФРГ продолжает улучшаться. В сентябре на бирже труда в Германии было зарегистрировано на 114 тысяч безработных меньше, чем в августе.
Evergrande - одной из ведущих китайский компаний в сфере недвижимости - грозит банкротство. Это может привести к ощутимым последствиям - как в самой КНР, так и за ее пределами.
В высшей лиге крупных немецких компаний отныне не 30, а 40 фирм. Какие отрасли представляют новички и меняют ли они представление о международной специализации экономики Германии?
Популярность платформ по изучению иностранных языков растет. И пандемия стала триггером. А у одной немецкой платформы дела идут настолько хорошо, что она намерена выйти на биржу.
Американское отделение VW объявило о смене названия на Voltswagen, а потом назвало это шуткой с целью привлечь внимание к своим электромобилям. Комиссия по ценным бумагам США проверяет, повлияло ли это на курс акций.
Посты депутата Госдумы Леонида Слуцкого регулярно выставляются на одной из платформ накрутки лайков и репостов. Какие еще аккаунты покупают продвижение в соцсетях и сколько это стоит, выяснила DW.
За атакой на криптовалютную биржу KuCoin в сентябре 2020 года могли стоять киберпреступники из Северной Кореи, считают в ООН.
Резкий рост котировок серебра стал 1 февраля темой дня в финансовом мире. Профессионалы опасаются новых флешмобов молодых частных инвесторов и дестабилизации перегретого рынка.
Важнейший биржевой барометр Германии DAX после открытия торгов установил рекорд роста, достигнув 13 818 пунктов. По мнению аналитиков, к подъему привело заключение торгового соглашения между Лондоном и Брюсселем.
Tesla в ФРГ нарушила закон, обязывающий производителей электромобилей принимать свои аккумуляторы на утилизацию, сказано в отчете регулятору в США. Компания опротестовала решение о штрафе.
Проживающий в США индийский экономист, нобелевский лауреат Амартья Сен удостоен самой престижной немецкой наградой в области культуры - Премией мира немецких книготорговцев.
Дональд Трамп вместе с женой находятся на карантине. Личный врач президента сказал, что Трамп чувствует себя хорошо и продолжит работу в полном объеме.
Выпуск оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций отдан дочерней фирме Siemens Energy. 28 сентября для нее началась самостоятельная жизнь на Франкфуртской бирже.
Берлинскому стартапу понадобилось меньше десяти лет, чтобы войти в высшую лигу бизнеса Германии. Помогли пандемия коронавируса и банкротство Wirecard. Запомним имя Никлас Эстберг.
Производитель iPhone первым из американских компаний преодолел отметку в 2 трлн долларов рыночной капитализации. Два года назад Apple первой достигла стоимости 1 трлн долларов.
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