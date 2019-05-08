Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

Бывают обстоятельства, при которых телефонный разговор приходится вести из автомобиля. Ну, например, у вас нет личного кабинета на работе, и у вас просто нет возможности переговорить по частным вопросам без свидетелей. Тогда звонок из автомобиля по пути домой или на работу - просто необходимость. Но когда надобности в этом нет, а вы начинаете регулярно звонить из машины, такая практика переходит в привычку.
Что может навредить вашему имиджу? Какие привычки могут стоить вамдаже хороших отношений? Задумайтесь над следующим…
Телефонный разговор в автомобиле
Когда технически стало возможным разговаривать по телефону за рулем без особых помех, многие восприняли это как данность. Почему бы не использовать время, которое уходит на дорогу, эффективно? Так можно убить двух зайцев.
Однако то, что еще вчера казалось модным, сегодня может утратить свою актуальность. Особенно, когда речь идет о пользовании цифровыми технологиями. Это вам удобно разговаривать в данный момент, а собеседнику, может, и нет. Поэтому, если вам очень нужно позвонить именно в это время, не забудьте извиниться за шум на заднем фоне. И постарайтесь изложить ваши мысли кратко.
Телефонный разговор в людном месте
Классический случай, когда человек создает видимость занятости, - разговоры по телефону в общественном месте. Поверьте, никто из случайных попутчиков в метро, автобусе или поезде не хочет вникать в ваши проблемы. Пассажиры первого класса поездов в Германии даже стали пересаживаться в вагоны второго, чтобы не становиться невольным участником утренних разборов презентации и отчетов.
Поздравления
На конференции вы завели новые деловые контакты. Знакомство было беглым, но вы успели обменяться визитными карточками и даже подружиться в соцсетях. И вот спустя пару недель приходит напоминание, что у вашего нового знакомого сегодня день рождения.
Немецкий стилист Катарина Штарлай
Вряд ли вы найдете искренние слова, чтобы поздравить его с личным праздником. А имениннику, который принимает поздравления от пользователей соцсетей, стоит подумать над ответом, прежде чем отправлять стандартное "Спасибо всем, кто меня поздравил".
Сброс звонка
Конечно, можно забыть отключить звук на телефоне, но ведь это ваша проблема, а не звонящего. Что он должен думать, если его звонок просто сбрасывают. Если у вас не было другого выхода, непременно перезвоните в ближайшее время и извинитесь за то, что не смогли ответить на звонок.
Более элегантное решение - активировать автоответчик.
И вы все еще думаете, что кому надо, тот перезвонит? Может, как раз в этот момент вы упускаете новую возможность по бизнесу...
Катарина Штарлай (Katharina Starlay) - дизайнер одежды и автор нескольких книг о стиле и моде. Ее путеводитель по вопросам моды "Секреты стиля" ("Stilgeheimnisse") стал уже настольной книгой для многих в Германии. Она является членом Немецкого совета по этикету (Deutscher Knigge-Rat) и ведет свою колонку Starlay-Express в журнале Manager Magazin, где эта статья была опубликована на немецком языке.
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Вредные привычки, которые мешают другому
Официальный запрет...
Летом 2017 года городские власти Мадрида наложили запрет на сидение в автобусах с широко расставленными ногами. Этот социальный феномен получил название Manspreading. Вот такой знак, как на этой фотографии, теперь можно увидеть в одном ряду с правилами поведения в общественном транспорте - "не разговаривать громко по мобильному телефону", "не ставить ноги на сиденье", "не слушать громко музыку".
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Вредные привычки, которые мешают другому
...и наша повседневность
Этот феномен давно вызывает далеко не самые приятные ощущения особенно у женщин. Надо сказать, что инициаторами онлайн-петиции в Испании выступили феминистки. В Немецком обществе Книгге уверены, что эта удобная поза, к которой привыкли мужчины, уже давно стала повседневностью. Ни культура, ни страна здесь не имеют значения. Мужчины сидят так в аэропорту, на вокзале, в госучреждении, клубах.
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Вредные привычки, которые мешают другому
Бизнес-этикет
В бизнесе мужчину с широко расставленными ногами вы вряд ли увидите. "На переговорах и конференциях менеджеры следят за языком тела", - уверена эксперт Немецкого общества Книгге Линда Кайзер (Linda Kaiser). А вот после окончания мероприятия, в расслабленной обстановке, мужчины могут принять привычную для них позу. Психологи трактуют ее как демонстрацию превосходства и феномен мачизма.
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Вредные привычки, которые мешают другому
Где сумке место
Еще один феномен. Его можно считать ответным ударом женщин. Shebagging - когда соседнее место незнакомки уже занято… ее сумочкой. В обществе Книгге на этот счет совершенно четкое предписание: "У сумки нет своего отдельного места". В ресторане можно поставить ее на пол, в транспорте - на колени. В любом общественном месте не принято ставить сумку так, чтобы она мешала другому.
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Вредные привычки, которые мешают другому
Освободите уши
В целом эксперт отмечает, что немецкое общество стало очень либеральным. И в повседневной жизни люди закрывают глаза на многие явления, даже если им это не очень приятно. Например, новый феномен - наушники в ушах. Пожалуйста, если вы пришли в магазин, даже просто за булочками, выньте из ушей наушники!
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Вредные привычки, которые мешают другому
Очки не носить
Другое правило Немецкого общества Книгге - универсальное. Женщинам, как и мужчинам, лучше во время разговора не носить солнечные очки, особенно если это происходит в закрытом помещении. Этот аксессуар - для отдыха.
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Вредные привычки, которые мешают другому
Уберите помаду
Решили попудрить носик или освежить помаду? Не делайте это после обеда в присутствии вашего делового партнера или коллеги. Все тонкости макияжа следует демонстрировать только своему отражению в зеркале дамской комнаты. Линда Кайзер предупреждает, что расчесывать волосы и освежать помаду в кафе, ресторане - на людях, является признаком дурного тона.
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Вредные привычки, которые мешают другому
Что делать, если хочется чихать
У вас приступ аллергии? Вы громко чихнули? Правило хорошего тона, которое должен продемонстрировать ваш коллега или партнер, - проигнорировать. "Все звуки, которые издает наше тело, не подлежат обсуждению, - говорит Линда Кайзер. - Конечно, если вы выступаете на конференции и у вас насморк, лучше выйти из помещения, чтобы высморкать нос".
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Вредные привычки, которые мешают другому
Кто кому уступает
А напоследок вернемся в автобус. Бытует такое мнение, что в Европе не принято уступать свое место. Современная трактовка правил Книгге гласит: "Это очень невежливо, если людям в возрасте или женщинам не уступают место. Молодые дамы тоже должны встать, чтобы уступить пожилым. Мужчины уступают женщинам любого возраста. Дети уступают пожилым". По крайней мере, так должно быть.
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Вредные привычки, которые мешают другому
Табу или благородство?
И еще один урок этикета от Немецкого общества Книгге. Стилисты в один голос твердят, что женская сумка в руках мужчины - табу! "Вообще-то нужно обладать высокой самоуверенностью, чтобы взять женскую сумку, - считает Линда Кайзер. - Не каждый мужчина готов на такое". Если он и отважился помочь, не судите его строго. "Это мелкий проступок, но еще не катастрофа", - ставит точку эксперт.
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Вредные привычки, которые мешают другому
Вопрос дня
Одна из ведущих немецких газет Süddeutsche Zeitung задала своим читателям вопрос дня: "Что вы думаете о людях, которые снимают обувь в поезде?". Ответ одного пользователя, пожалуй, как нельзя лучше подтверждает наблюдение эксперта о либеральном обществе. "Я живу в Берлине, и я рад каждому, кто не снимает штаны".
Автор: Марина Борисова