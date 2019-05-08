Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

Бывают обстоятельства, при которых телефонный разговор приходится вести из автомобиля. Ну, например, у вас нет личного кабинета на работе, и у вас просто нет возможности переговорить по частным вопросам без свидетелей. Тогда звонок из автомобиля по пути домой или на работу - просто необходимость. Но когда надобности в этом нет, а вы начинаете регулярно звонить из машины, такая практика переходит в привычку.

Что может навредить вашему имиджу? Какие привычки могут стоить вамдаже хороших отношений? Задумайтесь над следующим…

Телефонный разговор в автомобиле

Когда технически стало возможным разговаривать по телефону за рулем без особых помех, многие восприняли это как данность. Почему бы не использовать время, которое уходит на дорогу, эффективно? Так можно убить двух зайцев.

Однако то, что еще вчера казалось модным, сегодня может утратить свою актуальность. Особенно, когда речь идет о пользовании цифровыми технологиями. Это вам удобно разговаривать в данный момент, а собеседнику, может, и нет. Поэтому, если вам очень нужно позвонить именно в это время, не забудьте извиниться за шум на заднем фоне. И постарайтесь изложить ваши мысли кратко.

Телефонный разговор в людном месте

Классический случай, когда человек создает видимость занятости, - разговоры по телефону в общественном месте. Поверьте, никто из случайных попутчиков в метро, автобусе или поезде не хочет вникать в ваши проблемы. Пассажиры первого класса поездов в Германии даже стали пересаживаться в вагоны второго, чтобы не становиться невольным участником утренних разборов презентации и отчетов.

Поздравления

На конференции вы завели новые деловые контакты. Знакомство было беглым, но вы успели обменяться визитными карточками и даже подружиться в соцсетях. И вот спустя пару недель приходит напоминание, что у вашего нового знакомого сегодня день рождения.

Немецкий стилист Катарина Штарлай

Вряд ли вы найдете искренние слова, чтобы поздравить его с личным праздником. А имениннику, который принимает поздравления от пользователей соцсетей, стоит подумать над ответом, прежде чем отправлять стандартное "Спасибо всем, кто меня поздравил".

Сброс звонка

Конечно, можно забыть отключить звук на телефоне, но ведь это ваша проблема, а не звонящего. Что он должен думать, если его звонок просто сбрасывают. Если у вас не было другого выхода, непременно перезвоните в ближайшее время и извинитесь за то, что не смогли ответить на звонок.

Более элегантное решение - активировать автоответчик.

И вы все еще думаете, что кому надо, тот перезвонит? Может, как раз в этот момент вы упускаете новую возможность по бизнесу...

Катарина Штарлай (Katharina Starlay) - дизайнер одежды и автор нескольких книг о стиле и моде. Ее путеводитель по вопросам моды "Секреты стиля" ("Stilgeheimnisse") стал уже настольной книгой для многих в Германии. Она является членом Немецкого совета по этикету (Deutscher Knigge-Rat) и ведет свою колонку Starlay-Express в журнале Manager Magazin, где эта статья была опубликована на немецком языке.

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