Бизнес-идея

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Международное журналистское расследование "Досье Пандоры" разоблачает тайные активы сотен политиков, чиновников и бизнесменов. Около 140 компаний имеют отношение к Беларуси. Так в центре внимания первой публикации на телеканале "Белсат" оказался сын Виктора Шеймана и бизнес по добыче золота в Зимбабве.