 Бизнесмены ФРГ назвали самый эффективный вид госпомощи в кризис | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 03.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Бизнесмены ФРГ назвали самый эффективный вид госпомощи в кризис

На рынке труда Германии ключевое слово сейчас - Kurzarbeit. Немецкая модель компенсации заработков при неполном рабочем времени чрезвычайно востребована из-за пандемии коронавируса.

Формуляр для участия в программе Kurzarbeit и авторучки, лежащие на нем

Заявки на участие в режиме Kurzarbeit подала 751 тысяча фирм

Как лучше всего помогать бизнесу, переживающему экономические трудности из-за пандемии коронавируса и карантина: субсидиями, кредитами, налоговыми льготами, стимулированием спроса на его продукцию или услуги? Проведя первый подобный опрос среди 555 фирм в Германии, Институт немецкой экономики (IW) в Кёльне пришел к однозначному выводу: "Важнейшим инструментом во время кризиса является…". А далее в заголовке отчета на сайте института следует слово Kurzarbeit.

Kurzarbeit - немецкая модель государственной помощи бизнесу

Этот немецкий термин обычно переводят на русский язык как "неполное рабочее время" или "сокращенное рабочее время". Однако немецкая модель Kurzarbeit весьма существенно отличается от того, что в России вкладывают в эти понятия. Но сначала - несколько цифр.

Люди рядом с логотипом Федерального ведомства по труду

Для участия в программе Kurzarbeit заявлены 10,14 миллиона человек

К концу апреля заявки на участие в режиме Kurzarbeit подала 751 тысяча фирм - около трети всех зарегистрированных в Германии предприятий, платящих взносы в фонды социального страхования и имеющих право воспользоваться этой программой. Для участия в ней заявлены 10,14 миллиона человек - примерно каждый третий наемный работник в ФРГ, сообщило 30 апреля Федеральное агентство по труду (Bundesagentur für Arbeit, BA).

Так что популярность и востребованность этого инструмента государственной помощи бизнесу более чем очевидна. Свою эффективность он уже доказал во время предыдущей тяжелой рецессии в ФРГ в ходе всемирного финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. О том, как именно действует эта мера, DW подробно рассказала в статье "Кто платит за простой предприятия в Германии во время кризиса"

Главная задача - избежать массовых увольнений

Суть немецкой модели Kurzarbeit в том, что государство берет на себя выплату зарплат работникам предприятия на тот период, когда оно из-за кризисной ситуации временно не в состоянии само это делать. При этом решаются две ключевые задачи.

Во-первых, предприятиям помогают сохранить квалифицированные кадры в момент частичного или даже полного простоя и избежать массовых увольнений. Это крайне важно, к примеру, для весьма характерных для Германии средних и малых высокоспециализированных машиностроительных компаний: стоит им однажды растерять костяк хорошо обученных работников, и они рискуют уже не восстановить производство.

Во-вторых, работникам предприятий помогают сохранить на приемлемом уровне регулярные доходы. Ведь если им придется обратиться за пособием по безработице, это может обойтись государству еще дороже.

На практике предоставление компенсаций выглядит так: пока есть работа, сотрудника оплачивает предприятие. Если заказы кончились (на промышленном производстве) или бизнес остановился, например, из-за карантина (в сфере услуг), государство берет на себя выплату 60 процентов прежнего чистого заработка, а при наличии ребенка - 67 процентов.

Впредь, в зависимости от продолжительности выплат, компенсировать можно будет соответственно 80 и 87 процентов, решило в конце апреля правительство ФРГ. Деньги на это у BA пока есть: в последние годы страховые взносы на случай безработицы обеспечили агентство по труду благодаря рекордно высокой занятости резервы в размере 26 миллиардов евро.

Компенсациязаработков от государства и приплата от работодателей

Бундестаг еще в марте оперативно расширил возможности предприятий подавать заявки на участие в программе Kurzarbeit, и этот инструмент стал одним из важнейших элементов утвержденной парламентом 25 марта крупнейшей в истории ФРГ антикризисной программы. В ходе проведенного институтом IW опроса выяснилось, что к программе подключились 55 процентов опрошенных предприятий.

Конвейер на заводе Volkswagen в Вольфсбурге

По сравнению с мартом число безработных в Германии в апреле выросло на 300 тысяч

При этом так поступил 81 процент фирм, которые сильно пострадали от пандемии. Но это сделали и 29 процентов компаний, которые пока еще не почувствовали последствий COVID-19 или столкнулись с ними лишь в незначительной мере. Тем самым многие работодатели предусмотрительно обеспечили себе возможность в случае ухудшения ситуации незамедлительно воспользоваться помощью государства.

"Опрос убедительно показал, что предприятия заботятся о своих сотрудниках, если имеют на то финансовые возможности", - сообщил соавтор исследования Томас Шляйермахер (Thomas Schleiermacher). Он указал на то, что 32 процента фирм, в которых государство временно взяло на себя оплату персонала, добровольно приплачивают работникам. Еще 6 процентов поступают так в рамках прописанных в тарифных соглашениях договоренностей.

Безработица в Германии растет, но совсем не так, как в США

Еще один вывод из проведенного опроса: семь из десяти участвующих в нем фирм положительно оценивают деятельность Федерального агентства по труду и ту информацию, которую оно предоставляет по теме Kurzarbeit.

Эффективность этого инструмента косвенно подтвердили опубликованные агентством 30 апреля данные о безработице в Германии. По сравнению с мартом число соискателей пособия выросло примерно на 300 тысяч, что для ФРГ довольно много. Но в тот же день, для сравнения, стало известно, что, к примеру, в США, где иная модель экономики и подобного механизма господдержки нет, с марта работу потеряли порядка 30 миллионов человек.

Смотрите также:

  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Пандемией коронавируса охвачено более 186 стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к началу мая, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 3,3 млн человек, эпидемия охватила не менее 186 стран и территорий. Выздоровели около 1 млн человек, свыше 220 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Палатка на пивном фестивале Октоберфест

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Отменены занятия в учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия и Испания: две страны в карантине

    Максимальное число смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии, больше всего зараженных - в Испании. В Италии карантин на территории всей страны действует уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка задействована армия (см. фото).

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: постепенное смягчение карантинных мер

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К началу мая число инфицированных превысило 161 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 6,5 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России к началу мая превысило 106 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: жесткий карантин принес результаты

    В Израиле к началу мая коронавирус диагностирован более чем у 15 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных

    К началу мая в Иране зарегистрировано более 94 тысяч заболевших и более 6 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


Смотреть видео 02:52

Новые меры в борьбе с коронавирусом в Германии

Контекст

Выживут ли кинотеатры в Германии после пандемии?

Немецкие кинотеатры представили список мер, как защитить зрителей и персонал от COVID-19 - и требуют скорейшего открытия. Но без дополнительной госпомощи они могут не выжить. (29.04.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

На грани коллапса: коронавирус убивает туриндустрию Берлина (29.04.2020)  

В Берлине после месячного карантина открылись магазины (22.04.2020)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер призвал отменить санкции в отношении России  

Посол Украины не стал возлагать цветы в Берлине вместе послом РФ  

Президент Казахстана снял дочь Назарбаева с поста спикера сената  

Новости

В Европе обвал экономики из-за пандемии коронавируса

Завод Volkswagen в Вольфсбурге

В первом квартале текущего года экономика в странах еврозоны сократилась на 3,8 процента. Это самый сильный обвал за все время наблюдений с 1995 года. В то же время безработица растет.    

В еврозоне отмечено рекордное ухудшение деловых настроений с 1985 года

Пешеходная зона в центре Кельна

Оценка экономической ситуации резко ухудшилась как у потребителей, так и во всех отраслях экономики. Наиболее сильно это проявляется в сфере обслуживания и розничной торговле.   

Компании Nord Stream 2 ничего не известно о юридических шагах против нее

Прокладка газопровода Северный поток - 2 по дну Балтийского моря

В компании Nord Stream 2 утверждают, что у них нет информации о предпринимаемых юридических действиях, направленных на арест ее имущества. С этим предложением выступил польский замминистра госактивов Януш Ковальский.   

Малый бизнес в Германии во время локдауна потерял 75 млрд евро

Магазин во Фрайбурге. На входе плакаты с мерами предосторожности в связи с эпидемией коронавируса

В апреле наполовину сократился оборот у 58 процентов малых и средних предприятий в Германии. Каждому девятому магазину угрожает банкротство.    

Контекст

Бизнесмены ФРГ назвали самый эффективный вид госпомощи в кризис 03.05.2020

Формуляр для участия в программе Kurzarbeit и авторучки, лежащие на нем

На рынке труда Германии ключевое слово сейчас - Kurzarbeit. Немецкая модель компенсации заработков при неполном рабочем времени чрезвычайно востребована из-за пандемии коронавируса.   

На грани коллапса: как коронавирус убивает туриндустрию Берлина 30.04.2020

Аэропорт Тегель в Берлине в разгар пандемии COVID-19, 28 апреля 2020 года

Пандемия COVID-19 ставит под угрозу четверть миллиона рабочих мест в столице Германии, находящихся в ключевом секторе городской экономики с оборотом в 11,5 млрд евро в год.   

Выживут ли кинотеатры в Германии после пандемии? 29.04.2020

Один из залов кинотеатра Zoo Palast в Берлине

Немецкие кинотеатры представили список мер, как защитить зрителей и персонал от COVID-19 - и требуют скорейшего открытия. Но без дополнительной госпомощи они могут не выжить.   

Комментарий: Хлеб будет дорожать, но пока не в России 28.04.2020

Пшеница

Временное прекращение экспорта зерна лишит РФ валютных доходов, а на мировом рынке усилит дефицит продовольствия на фоне COVID-19 и надвигающейся засухи, считает Андрей Гурков.   

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно