Бизнесмены ФРГ назвали самый эффективный вид госпомощи в кризис

Как лучше всего помогать бизнесу, переживающему экономические трудности из-за пандемии коронавируса и карантина: субсидиями, кредитами, налоговыми льготами, стимулированием спроса на его продукцию или услуги? Проведя первый подобный опрос среди 555 фирм в Германии, Институт немецкой экономики (IW) в Кёльне пришел к однозначному выводу: "Важнейшим инструментом во время кризиса является…". А далее в заголовке отчета на сайте института следует слово Kurzarbeit.

Kurzarbeit - немецкая модель государственной помощи бизнесу

Этот немецкий термин обычно переводят на русский язык как "неполное рабочее время" или "сокращенное рабочее время". Однако немецкая модель Kurzarbeit весьма существенно отличается от того, что в России вкладывают в эти понятия. Но сначала - несколько цифр.

Для участия в программе Kurzarbeit заявлены 10,14 миллиона человек

К концу апреля заявки на участие в режиме Kurzarbeit подала 751 тысяча фирм - около трети всех зарегистрированных в Германии предприятий, платящих взносы в фонды социального страхования и имеющих право воспользоваться этой программой. Для участия в ней заявлены 10,14 миллиона человек - примерно каждый третий наемный работник в ФРГ, сообщило 30 апреля Федеральное агентство по труду (Bundesagentur für Arbeit, BA).

Так что популярность и востребованность этого инструмента государственной помощи бизнесу более чем очевидна. Свою эффективность он уже доказал во время предыдущей тяжелой рецессии в ФРГ в ходе всемирного финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. О том, как именно действует эта мера, DW подробно рассказала в статье "Кто платит за простой предприятия в Германии во время кризиса".

Главная задача - избежать массовых увольнений

Суть немецкой модели Kurzarbeit в том, что государство берет на себя выплату зарплат работникам предприятия на тот период, когда оно из-за кризисной ситуации временно не в состоянии само это делать. При этом решаются две ключевые задачи.

Во-первых, предприятиям помогают сохранить квалифицированные кадры в момент частичного или даже полного простоя и избежать массовых увольнений. Это крайне важно, к примеру, для весьма характерных для Германии средних и малых высокоспециализированных машиностроительных компаний: стоит им однажды растерять костяк хорошо обученных работников, и они рискуют уже не восстановить производство.

Во-вторых, работникам предприятий помогают сохранить на приемлемом уровне регулярные доходы. Ведь если им придется обратиться за пособием по безработице, это может обойтись государству еще дороже.

На практике предоставление компенсаций выглядит так: пока есть работа, сотрудника оплачивает предприятие. Если заказы кончились (на промышленном производстве) или бизнес остановился, например, из-за карантина (в сфере услуг), государство берет на себя выплату 60 процентов прежнего чистого заработка, а при наличии ребенка - 67 процентов.

Впредь, в зависимости от продолжительности выплат, компенсировать можно будет соответственно 80 и 87 процентов, решило в конце апреля правительство ФРГ. Деньги на это у BA пока есть: в последние годы страховые взносы на случай безработицы обеспечили агентство по труду благодаря рекордно высокой занятости резервы в размере 26 миллиардов евро.

Компенсациязаработков от государства и приплата от работодателей

Бундестаг еще в марте оперативно расширил возможности предприятий подавать заявки на участие в программе Kurzarbeit, и этот инструмент стал одним из важнейших элементов утвержденной парламентом 25 марта крупнейшей в истории ФРГ антикризисной программы. В ходе проведенного институтом IW опроса выяснилось, что к программе подключились 55 процентов опрошенных предприятий.

По сравнению с мартом число безработных в Германии в апреле выросло на 300 тысяч

При этом так поступил 81 процент фирм, которые сильно пострадали от пандемии. Но это сделали и 29 процентов компаний, которые пока еще не почувствовали последствий COVID-19 или столкнулись с ними лишь в незначительной мере. Тем самым многие работодатели предусмотрительно обеспечили себе возможность в случае ухудшения ситуации незамедлительно воспользоваться помощью государства.

"Опрос убедительно показал, что предприятия заботятся о своих сотрудниках, если имеют на то финансовые возможности", - сообщил соавтор исследования Томас Шляйермахер (Thomas Schleiermacher). Он указал на то, что 32 процента фирм, в которых государство временно взяло на себя оплату персонала, добровольно приплачивают работникам. Еще 6 процентов поступают так в рамках прописанных в тарифных соглашениях договоренностей.

Безработица в Германии растет, но совсем не так, как в США

Еще один вывод из проведенного опроса: семь из десяти участвующих в нем фирм положительно оценивают деятельность Федерального агентства по труду и ту информацию, которую оно предоставляет по теме Kurzarbeit.

Эффективность этого инструмента косвенно подтвердили опубликованные агентством 30 апреля данные о безработице в Германии. По сравнению с мартом число соискателей пособия выросло примерно на 300 тысяч, что для ФРГ довольно много. Но в тот же день, для сравнения, стало известно, что, к примеру, в США, где иная модель экономики и подобного механизма господдержки нет, с марта работу потеряли порядка 30 миллионов человек.

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